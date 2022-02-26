Ben İnsan Değil miyim Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Ben İnsan Değil miyim
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Ben insan değil miyim
Ben kulun değil miyim
Tanrım, dünyaya beni sen attın
Çile çektirdin derman arattın
***
Madem unutacaktın, beni neden yarattın
Bende mutlu olmak istemez miydim
Şu yalancı dünyada
***
Yüce adalet böyle olur mu
Tanrı kulunu hiç unutur mu
Bende gülmek isterim
Bende sevmek isterim
Beni sen kullarına oyuncak mı yarattın