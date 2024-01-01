Ne senle yaşanıyor, ne de sensiz oluyor Şu garip bomboş dünyada Ne senle yaşanıyor, ne de sensiz oluyor Şu garip bomboş dünyada *** Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor *** Ben senin kulun muyum beni sen mi yarattın Keşke seni görmeseydim Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor Keşke seni sevmeseydim *** Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa Nasıl katlanırım ben nasıl Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa Nasıl katlanırım ben nasıl *** Ne umdum neler buldum, Mecnun'dan beter oldum Öldürür beni bu sevda Keşke hiç görmeseydim, aşk nedir bilmeseydim Öldürür beni bu sevda *** Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor *** Ben senin kulun muyum beni sen mi yarattın Keşke seni görmeseydim Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor Keşke seni sevmeseydim *** Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa Nasıl katlanırım ben nasıl Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa Nasıl katlanırım ben nasıl