Ben Senin Kulun muyum Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Ben Senin Kulun muyum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Ben Senin Kulun muyum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Senin Kulun muyum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses
Ben Senin Kulun muyum
Tüm Şarkıları
-
Ne senle yaşanıyor, ne de sensiz oluyor
Şu garip bomboş dünyada
Ne senle yaşanıyor, ne de sensiz oluyor
Şu garip bomboş dünyada
***
Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor
Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor
Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor
Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor
***
Ben senin kulun muyum beni sen mi yarattın
Keşke seni görmeseydim
Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor
Keşke seni sevmeseydim
***
Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa
Nasıl katlanırım ben nasıl
Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa
Nasıl katlanırım ben nasıl
***
Ne umdum neler buldum, Mecnun'dan beter oldum
Öldürür beni bu sevda
Keşke hiç görmeseydim, aşk nedir bilmeseydim
Öldürür beni bu sevda
***
Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor
Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor
Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor
Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor
***
Ben senin kulun muyum beni sen mi yarattın
Keşke seni görmeseydim
Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor
Keşke seni sevmeseydim
***
Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa
Nasıl katlanırım ben nasıl
Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa
Nasıl katlanırım ben nasıl