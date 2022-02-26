Benim Kaderim Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Benim Kaderim
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Bu benim kaderim, değişmez talihim
Gülmedi gülmüyor kaderim kaderim kaderim ah
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İşte gidiyorsun bir yabancı gibi
Gidene ağlamak benim kaderim
Sineye çekerim her acı gibi
Gidene ağlamak benim kaderim
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Benim kaderimde binlerce çile
Yorgun bedenimi taşır meçhule
Sevgilim sende git git güle güle
Gidene ağlamak benim kaderim
***
Benim yüreğimde yanan her ateş
Benim yüreğimde batan her güneş
Bu isyanımı hor görme kader kader
***
Benim kaderimde binlerce çile
Yorgun bedenimi taşır meçhule
Sevgilim sende git git güle güle
Gidene ağlamak benim kaderim
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Kaderim güldürmez
Kaderim öldürmez
Kaderim ağlatır kötü kaderim