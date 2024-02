Gel gör bu halimi, sebebi sensin Gel tut ellerimi, hasretim dinsin Gel gör bu halimi, sebebi sensin Gel tut ellerimi, hasretim dinsin *** Bak kalbim pas tuttu sensiz, sen yoksun kaldım sahipsiz Gözlerime uyku girmez, yalvarırım dön sevgilim *** Denedim denedim, olmaz Bu can sensiz yaşamaz Denedim denedim, olmaz Bu can sensiz yaşamaz Bu can sensiz yaşamaz Bu can sensiz yaşamaz *** Bu yıllar sensiz geçer mi sandın? Bu canım sensiz yaşar mı sandın? Bu yıllar sensiz geçer mi sandın? Bu canım sensiz yaşar mı sandın? *** Kanıyor hep yaralarım, gözümde hatıraların Çarem yoktur senden başka, söyle sensiz ne yaparım? *** Denedim denedim, olmaz Bu can sensiz yaşamaz Denedim denedim, olmaz Bu can sensiz yaşamaz Bu can sensiz yaşamaz