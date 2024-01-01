Benim Meselem Bu benim meselem, derin meselem Ezelden ebede giden meselem Bu benim meselem, derin meselem Ezelden ebede giden meselem *** Hatırım çiğnendi kalbim kırıldı Ömrümün derdidir benim meselem Hatırım çiğnendi kalbim kırıldı Ömrümün derdidir benim meselem *** Meselem, alın yazım gibi Meselem, kırık sazım gibi Meselem, iki gözüm gibi Meselem *** Meselem, bir sevda türküsüdür Meselem, aşkımın öyküsüdür Meselem, yeryüzü gökyüzüdür Meselem, meselem *** Cevapsız sorular, üst üste biner Kördüğüm misali benim meselem Cevapsız sorular, üst üste biner Kördüğüm misali benim meselem *** Hasretin korkusu ruhuma siner Yanına çağırır beni meselem Hasretin korkusu ruhuma siner Yanına çağırır beni meselem *** Meselem, alın yazım gibi Meselem, kırık sazım gibi Meselem, iki gözüm gibi Meselem *** Meselem, bir sevda türküsüdür Meselem, aşkımın öyküsüdür Meselem, yeryüzü gökyüzüdür Meselem, meselem

Ayrılık Hep sen varsın aklımda Düşünmem başka bir şey Gelde bitsin bu hasret Ayrılık acı bir şey *** Hep sen varsın aklımda Düşünmem başka bir şey Gelde bitsin bu hasret Ayrılık acı bir şey *** Gecelerin uğultusu benim feryadım Fırtınalar kasırgalar benim ağıdım Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor Ağlıyorum özleminle Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor Ağlıyorum özleminle Ağlıyorum Ağlıyorum Ağlıyorum özleminle *** Öyle zor ki yokluğun İmkânsız alışamam Böyle büyük sevdayı Ne yapsam unutamam *** Öyle zor ki yokluğun İmkânsız alışamam Böyle büyük sevdayı Ne yapsam unutamam *** Gecelerin uğultusu benim feryadım Fırtınalar kasırgalar benim ağıdım Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor Ağlıyorum özleminle Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor Ağlıyorum özleminle Ağlıyorum Ağlıyorum Ağlıyorum özleminle