Benim Meselem Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Benim Meselem
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Bu benim meselem, derin meselem
Ezelden ebede giden meselem
Bu benim meselem, derin meselem
Ezelden ebede giden meselem
***
Hatırım çiğnendi kalbim kırıldı
Ömrümün derdidir benim meselem
Hatırım çiğnendi kalbim kırıldı
Ömrümün derdidir benim meselem
***
Meselem, alın yazım gibi
Meselem, kırık sazım gibi
Meselem, iki gözüm gibi
Meselem
***
Meselem, bir sevda türküsüdür
Meselem, aşkımın öyküsüdür
Meselem, yeryüzü gökyüzüdür
Meselem, meselem
***
Cevapsız sorular, üst üste biner
Kördüğüm misali benim meselem
Cevapsız sorular, üst üste biner
Kördüğüm misali benim meselem
***
Hasretin korkusu ruhuma siner
Yanına çağırır beni meselem
Hasretin korkusu ruhuma siner
Yanına çağırır beni meselem
***
Meselem, alın yazım gibi
Meselem, kırık sazım gibi
Meselem, iki gözüm gibi
Meselem
***
Meselem, bir sevda türküsüdür
Meselem, aşkımın öyküsüdür
Meselem, yeryüzü gökyüzüdür
Meselem, meselem
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Hep sen varsın aklımda
Düşünmem başka bir şey
Gelde bitsin bu hasret
Ayrılık acı bir şey
***
Hep sen varsın aklımda
Düşünmem başka bir şey
Gelde bitsin bu hasret
Ayrılık acı bir şey
***
Gecelerin uğultusu benim feryadım
Fırtınalar kasırgalar benim ağıdım
Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor
Ağlıyorum özleminle
Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor
Ağlıyorum özleminle
Ağlıyorum
Ağlıyorum
Ağlıyorum özleminle
***
Öyle zor ki yokluğun
İmkânsız alışamam
Böyle büyük sevdayı
Ne yapsam unutamam
***
Öyle zor ki yokluğun
İmkânsız alışamam
Böyle büyük sevdayı
Ne yapsam unutamam
***
Gecelerin uğultusu benim feryadım
Fırtınalar kasırgalar benim ağıdım
Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor
Ağlıyorum özleminle
Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor
Ağlıyorum özleminle
Ağlıyorum
Ağlıyorum
Ağlıyorum özleminle
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Aman ak ellerin sala sala gelen yâr, gelen yâr
Nasıl getireyim seni ele ben
Ben bir şahin olsam sen bir balaban
Taksam çırnağıma gitsem çöle ben
Ben bir şahin olsam sen bir balaban
Taksam çırnağıma gitsem çöle ben, gitsem çöle ben
***
Aman, koyunları kuzu ile karışık
Koyunları kuzu ile karışık
Yüze küskün ama kalbi barışık
Siyah perçemi de zülfü dolaşık
Yeni düştüm düzen vay düzen, tutmaz hele ben
Siyah perçemi de vay perçemi de zülfü dolaşık
Yeni düştüm vay düştüm, düzen tutmaz hele ben
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