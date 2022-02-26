Bir Anda Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Bir Anda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Bir Anda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Anda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Öyle bir duruşun bakışın var ki
Gönlümü sevdaya saldın bir anda
Gözlerin sözlerin öyle başka ki
Aklımı başımdan aldın bir anda,
***
Mutluluk vadeden gülüşlerinle
Sev diye haykıran işvelerinle
Tarifi imkansız güzelliğinle
Kalbimin sahibi oldun bir anda
***
Ölsem de tövbemi bozmam diyordun
Yıllanmış tövbemi bozdun bir anda
Tek korkup yeniden aşık olmaktı
Korktuğum başıma geldi bir anda
***
Mutluluk vadeden gülüşlerinle
Sev diye haykıran işvelerinle
Tarifi imkansız güzelliğinle
Kalbimin sahibi oldun bir anda