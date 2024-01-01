Öyle bir duruşun bakışın var ki Gönlümü sevdaya saldım bir anda Öyle bir duruşun bakışın var ki Gönlümü sevdaya saldım bir anda *** Gözlerin, sözlerin öyle başka ki Aklımı başımdan aldın bir anda Gözlerin, sözlerin öyle başka ki Aklımı başımdan aldın bir anda *** Mutluluk vadeden gülüşlerinle Sev diye haykıran içmelerinle Mutluluk vadeden gülüşlerinle Sev diye haykıran içmelerinle *** Tarifi imkansız güzelliğinle Kalbimin sahibi oldun bir anda Tarifi imkansız güzelliğinle Kalbimin sahibi oldun bir anda *** Ölsem de tövbemi bozmam, diyordum Yıllanmış tövbemi bozdun bir anda Ölsem de tövbemi bozmam, diyordum Yıllanmış tövbemi bozdun bir anda *** Tek korkum yeniden aşık olmaktı Korktuğum başıma geldi bir anda Tek korkum yeniden aşık olmaktı Korktuğum başıma geldi bir anda *** Mutluluk vadeden gülüşlerinle Sev diye haykıran içmelerinle Mutluluk vadeden gülüşlerinle Sev diye haykıran içmelerinle *** Tarifi imkansız güzelliğinle Kalbimin sahibi oldun bir anda Tarifi imkansız güzelliğinle Kalbimin sahibi oldun bir anda