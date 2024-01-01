Küskünüm Şarkı Sözleri
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Öyle bir duruşun bakışın var ki
Gönlümü sevdaya saldım bir anda
Öyle bir duruşun bakışın var ki
Gönlümü sevdaya saldım bir anda
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Gözlerin, sözlerin öyle başka ki
Aklımı başımdan aldın bir anda
Gözlerin, sözlerin öyle başka ki
Aklımı başımdan aldın bir anda
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Mutluluk vadeden gülüşlerinle
Sev diye haykıran içmelerinle
Mutluluk vadeden gülüşlerinle
Sev diye haykıran içmelerinle
***
Tarifi imkansız güzelliğinle
Kalbimin sahibi oldun bir anda
Tarifi imkansız güzelliğinle
Kalbimin sahibi oldun bir anda
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Ölsem de tövbemi bozmam, diyordum
Yıllanmış tövbemi bozdun bir anda
Ölsem de tövbemi bozmam, diyordum
Yıllanmış tövbemi bozdun bir anda
***
Tek korkum yeniden aşık olmaktı
Korktuğum başıma geldi bir anda
Tek korkum yeniden aşık olmaktı
Korktuğum başıma geldi bir anda
***
Mutluluk vadeden gülüşlerinle
Sev diye haykıran içmelerinle
Mutluluk vadeden gülüşlerinle
Sev diye haykıran içmelerinle
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Tarifi imkansız güzelliğinle
Kalbimin sahibi oldun bir anda
Tarifi imkansız güzelliğinle
Kalbimin sahibi oldun bir anda
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Hasret rüzgârları çok erken esti
Savrulduk, sevgilim, dertlerden yana
Zamansız dökülen yapraklar gibi
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Zamansız dökülen yapraklar gibi
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
***
Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti
En güzel duygular silindi gitti
Nasıl da sevmiştim, bilirsin, seni
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Nasıl da sevmiştim, bilirsin, seni
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
***
O çocuk gülüşün aklımdan gitmez
Yalvarsam Tanrı'ya, yazımı silmez
Boşalan kadehler teselli etmez
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Boşalan kadehler teselli etmez
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
***
Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti
En güzel duygular silindi gitti
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
***
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
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