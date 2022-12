Dün gece yine sen düştün aklıma Oturup ağladım çocuklar gibi Sensizlik öyle zor geldi ki bana Oturup ağladım çocuklar gibi *** Bir avuç gözyaşı doldu elime En acı sitemler geldi dilime Pişmanlık duyup da kendi kendime Oturup ağladım çocuklar gibi *** Artık günlerim günlerden uzun Gecelerim gecelerden yalnız Seni sevdiğimden bu yana Her acıyı tattım her çileyi gördüm Hayatın her cilvesine alıştım Yalnız senin yokluğuna alışamadım Şimdi anlıyorum Acıdan hasretten gözyaşından başka Hiçbir şey vermemişsin bana Yıkılan hayallerime yok olan geçmişime Kaybolan geleceğime ağladım Ağladım çocuklar gibi *** Ne yazık olanlar hep bana oldu Ümidim hayalim hepsi kayboldu Sayende hayatım tarumar oldu Oturup ağladım çocuklar gibi *** Bir avuç gözyaşı doldu elime En acı sitemler geldi dilime Pişmanlık duyup da kendi kendime Oturup ağladım çocuklar gibi