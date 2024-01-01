Bir Çare Göster Umutlarım bitti tükendi, Tanrı'm Nasıl yaşayayım? Bana yol göster Umutlarım bitti tükendi, Tanrı'm Nasıl yaşayayım? Bana yol göster *** Ellere yâr olmuş en çok sevdiğim Nasıl katlanayım? Bana yol göster Ellere yâr olmuş en çok sevdiğim Nasıl katlanayım? Bana yol göster *** Bir parçacık umut olsun ver bana Gençliğim gitmeden huzur ver bana Bir parçacık umut olsun ver bana Gençliğim gitmeden huzur ver bana *** Ellerimi açtım, Allah'ım, sana Nasıl katlanayım? Bana yol göster Ellerimi açtım, Allah'ım, sana Nasıl sabredeyim? Bana yol göster *** Aşkına her zaman canım dediğim Bir an görmeyince çok özlediğim Aşkına her zaman canım dediğim Bir an görmeyince çok özlediğim *** Ellere yâr olmuş en çok sevdiğim Nasıl sabredeyim? Bana yol göster Ellere yâr olmuş en çok sevdiğim Nasıl sabredeyim? Bana yol göste *** Bir parçacık umut olsun ver bana Gençliğim gitmeden huzur ver bana Bir parçacık umut olsun ver bana Gençliğim gitmeden huzur ver bana *** Ellerimi açtım, Allah'ım, sana Nasıl katlanayım? Bana yol göster Ellerimi açtım, Allah'ım, sana Nasıl sabredeyim? Bana yol göster

Eyvallah Bu hayat kısa, değer mi yasa, ellere uyma sen Sevmeyen pişman sevene düşman, her söze uyma sen Tuzağa düşme, aklını kullan; şeytana uyma sen, uyma sen *** Birine baksan, aklını taksan, ne dese haklı eyvallah Gönlümde saklı, herkesten farklı, ne dese haklı eyvallah *** Anam da sensin, babam da sensin Canım da sensin eyvallah Sazım da sensin, sözüm de sensin Özüm de sensin eyvallah *** Aşkından içtim, kendimden geçtim Derdine düştüm, eyvallah Gel bana yar ol, ömrüme var ol Gözüme nur ol eyvallah *** Aklımı aldın, fikrimi çaldın kayboldum sen de ben Kıskançlık etme, bırakıp gitme yuvamı yıkma sen Tuzağa düşme, aklını kullan şeytana uyma sen, uyma sen *** Birine baksan, aklını taksan, ne dese haklı eyvallah Gönlümde saklı, herkesten farklı, ne dese haklı eyvallah *** Anam da sensin, babam da sensin Canım da sensin eyvallah Sazım da sensin, sözüm de sensin Özüm de sensin eyvallah *** Aşkından içtim, kendimden geçtim Derdine düştüm, eyvallah Gel bana yar ol, ömrüme var ol Gözüme nur ol eyvallah Senin aşkına eyvallah

Ölürüm O Zaman Varlığına öyle alışmışım ki Sana sarılmadan uyuyamam ben Eğer kaybedersen bir tanem seni Ölürüm o zaman yaşayamam ben. *** Sen verdin aşkıma yaşatan kanı Senmişsin hayatın en güzel yanı Zamansız vurursa ayrılık çanı Ölürüm o zaman yaşayamam ben. *** Ellerin ellerimi tutmazsa eğer Gözlerin gözlerime bakmazsa eğer Yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer Ölürüm o zaman yaşayamam ben. *** Sen verdin aşkıma yaşatan kanı Senmişsin hayatın en güzel yanı Zamansız vurursa ayrılık çanı Ölürüm o zaman yaşayamam ben.