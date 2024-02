Umutlarım bitti tükendi, Tanrı'm Nasıl yaşayayım? Bana yol göster Umutlarım bitti tükendi, Tanrı'm Nasıl yaşayayım? Bana yol göster *** Ellere yâr olmuş en çok sevdiğim Nasıl katlanayım? Bana yol göster Ellere yâr olmuş en çok sevdiğim Nasıl katlanayım? Bana yol göster *** Bir parçacık umut olsun ver bana Gençliğim gitmeden huzur ver bana Bir parçacık umut olsun ver bana Gençliğim gitmeden huzur ver bana *** Ellerimi açtım, Allah'ım, sana Nasıl katlanayım? Bana yol göster Ellerimi açtım, Allah'ım, sana Nasıl sabredeyim? Bana yol göster *** Aşkına her zaman canım dediğim Bir an görmeyince çok özlediğim Aşkına her zaman canım dediğim Bir an görmeyince çok özlediğim *** Ellere yâr olmuş en çok sevdiğim Nasıl sabredeyim? Bana yol göster Ellere yâr olmuş en çok sevdiğim Nasıl sabredeyim? Bana yol göste *** Bir parçacık umut olsun ver bana Gençliğim gitmeden huzur ver bana Bir parçacık umut olsun ver bana Gençliğim gitmeden huzur ver bana *** Ellerimi açtım, Allah'ım, sana Nasıl katlanayım? Bana yol göster Ellerimi açtım, Allah'ım, sana Nasıl sabredeyim? Bana yol göster

Gülen çehreleri sahte dostları Aldana, aldana öğrendim artık Gülen çehreleri sahte dostları Aldana, aldana öğrendim artık *** Ne seven isterim ne vefalı bir dost Aldana, aldana öğrendim artık Ne seven isterim ne vefalı bir dost Aldana, aldana öğrendim artık *** Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız *** Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık *** Kim bilir daha ne günler gelecek Kim bilir bu gözler neler görecek Kim bilir daha ne günler gelecek Kim bilir bu gözler neler görecek *** Aynadaki çehre en acı gerçek Aldana, aldana öğrendim artık Aynadaki çehre en acı gerçek Aldana, aldana öğrendim artık *** Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız *** Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık *** İyi günde her şey iyi oluyor Kötü günde her şey kötü oluyor Can ciğer olanlar artık olmuyor Aldana, aldana öğrendim Aldana, aldana öğrendim artık Öğrendim artık