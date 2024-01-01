Bir Damla Yaş Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Bir Damla Yaş
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Aşktan, sevgiden başka ne var ki şu koca dünyada?
Ardından bıraktığın bir damla yaş eller duada
Aşktan, sevgiden başka ne var ki şu koca dünyada?
Ardından bıraktığın bir damla yaş eller duada
***
Ne kadar yaşarsan kâr, gerisi boş hepsi rüyada
Dalganı geç, gününü gün etmene bak
***
Ne olurdu sevenler birbirinden ayrılmasa?
İyi geçinseler olmaz mı?
Ne olurdu sevenler birbirinden ayrılmasa?
İyi geçinseler olmaz mı?
***
Sevmek kutsal ibadet, Tanrı bize "Seviniz." dedi
Oysa yıllarımı verdiğim zalim hâlâ dönmedi
Ne bir Leyla ne bir Mecnun benim kadar hiç sevmedi
Kavuşmak tek dileğim ömrüm yeterse
***
Bir hayal peşinden koşmak ne fayda verir insana?
Aldatmak hüner değil, sevilmek güzel anlayana
Bir hayal peşinden koşmak ne fayda verir insana?
Aldatmak hüner değil, sevilmek güzel anlayana
***
Kahretmek çare değil; gülmeyi bil, bak yaşamana
Dalganı geç, gününü gün etmeye bak
***
Ne olurdu sevenler birbirinden ayrılmasa?
İyi geçinseler olmaz mı?
Ne olurdu sevenler birbirinden ayrılmasa?
İyi geçinseler olmaz mı?
***
Sevmek kutsal ibadet, Tanrı bize "Seviniz." dedi
Oysa yıllarımı verdiğim zalim hâlâ dönmedi
Ne bir Leyla ne bir Mecnun benim gibi hiç sevmedi
Kavuşmak tek dileğim ömrüm yeterse