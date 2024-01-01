Aşktan, sevgiden başka ne var ki şu koca dünyada? Ardından bıraktığın bir damla yaş eller duada Aşktan, sevgiden başka ne var ki şu koca dünyada? Ardından bıraktığın bir damla yaş eller duada *** Ne kadar yaşarsan kâr, gerisi boş hepsi rüyada Dalganı geç, gününü gün etmene bak *** Ne olurdu sevenler birbirinden ayrılmasa? İyi geçinseler olmaz mı? Ne olurdu sevenler birbirinden ayrılmasa? İyi geçinseler olmaz mı? *** Sevmek kutsal ibadet, Tanrı bize "Seviniz." dedi Oysa yıllarımı verdiğim zalim hâlâ dönmedi Ne bir Leyla ne bir Mecnun benim kadar hiç sevmedi Kavuşmak tek dileğim ömrüm yeterse *** Bir hayal peşinden koşmak ne fayda verir insana? Aldatmak hüner değil, sevilmek güzel anlayana Bir hayal peşinden koşmak ne fayda verir insana? Aldatmak hüner değil, sevilmek güzel anlayana *** Kahretmek çare değil; gülmeyi bil, bak yaşamana Dalganı geç, gününü gün etmeye bak *** Ne olurdu sevenler birbirinden ayrılmasa? İyi geçinseler olmaz mı? Ne olurdu sevenler birbirinden ayrılmasa? İyi geçinseler olmaz mı? *** Sevmek kutsal ibadet, Tanrı bize "Seviniz." dedi Oysa yıllarımı verdiğim zalim hâlâ dönmedi Ne bir Leyla ne bir Mecnun benim gibi hiç sevmedi Kavuşmak tek dileğim ömrüm yeterse