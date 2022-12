Bir Dediğini İki Etmedim Yok yere küstün darıldın gittin Seni kıracak söz mü söyledim Kullar şahidim tanrı şahidim Bir dediğini iki etmedim *** Ben doğdum ama yaşamıyorum Geçen günleri hiç anmıyorum Arama dedin aramıyorum Bir dediğini iki etmedim *** Aşkım elinde kayboldu gitti Seven bu kalbim sana servettir Sen arzu ettin aşkımız bitti Bir dediğini iki etmedim

1000 Enstantane boş bir odanın ortasındayım dört duvar dört perde temkinli birden çaresiz bir sevdanın ortasındayım ya biter ya bitmez, bilinmez *** kendi dünyamın ortasındayım delikanlılık çağları içimde küçük karelere böldüm hayatımı ben yazdım ben yönettim ben oynadım *** küçük şeyler yaşadım kuytularda ben düştüm ben kalktım bin anstantane *** çaresiz bir sevdanın ortasındayım ya biter ya bitmez, bilinmez umarsız bir kaderin arkasındayım ya güler ya gülmez bilinmez *** kendi dünyamın ortasındayım delikanlılık çağları içimde küçük karelere böldüm hayatımı ben yazdım ben yönettim ben oynadım *** küçük şeyler yaşadım kuytularda ben düştüm ben kalktım bin anstantane

Ayrılık Erken Oldu Sensiz hiçbir şeyin anlamı yok Demek bile anlamsız Böyle gitmek olur mu? Genç ölüm gibi zamansız *** Hatırla sen verdin bana aşkı Al sen keyfine bak Bu benim değil senin aşkın Git başka yerde yak *** Ah be canım *** Ayrılık erken oldu Tam buldum derken oldu Henüz aşka varken oldu Şimdi ayrılmak olmaz *** Ayrılık erken oldu Tam buldum derken oldu Henüz aşka varken oldu Şimdi ayrılmak olmaz *** Sensiz şarkılar anlamsız Demek bile anlamsız Bu şarkıyı hem çalmak Hem söylemek anlamsız *** Hatırla sen verdin şarkıları Al sende kalsın Bensiz geceler eğlencelerde Çalar oynarsın *** Ah be canım Ayrılık erken oldu Tam buldum derken oldu Henüz aşka varken oldu Şimdi ayrılmak olmaz Ayrılık erken oldu Tam buldum derken oldu Henüz aşka varken oldu Şimdi ayrılmak olmaz olmaz Olmaz olmaz Olmaz olmaz Olmaz olmaz

Aşk Yangın Yeridir korkuyorum sende gidersin bir gün benim sevdiğim kadar seversin bir gün *** dilerim Allah'tan bulursun bir gün cennetin kapısında sakın oyalanma *** dilerim Allah'tan de yanarsın bir gün benim yandığım kadar yine de yanma *** aşk yangın yeridir taş, toprak eritir aşıklar delidir değildir sanma *** aşk yangın yeridir taş, toprak eritir aşıklar delidir değildir sanma

Deli Namus Bir deli namusa Takıldık kaldık Aşkla namus Düşmanmış meğer *** Hiç beklemezdim Nasıl ayrıldık Ayrılık aşkın Bir yanıymış meğer *** Seni affettim Sen de beni affet Bir kaç gece olsun Geceler yalnızları sever Geceler yalnızları sever *** Gitme desem gitmesen Ne fark eder artık Geldi mi gitmez bir fikirdir ayrılık Hiç beklemezdim Nasıl ayrıldık Ayrılık aşkın Bir yanıymış meğer *** Hiç beklemezdim Nasıl ayrıldık Ayrılık aşkın Bir yanıymış meğer *** Seni affettim Sen de beni affet Bir kaç gece olsun Geceler yalnızları sever Geceler yalnızları sever Geceler geceler Geceler yalnızları sever *** Geceler geceler Geceler yalnızları sever

Delinin En Delisi Ne zaman âşık olsam o zaman ağlıyorum Hâliyle ben bu hâli aşka bağlıyorum Bu kaçıncı aşk oldu onu da saymıyorum Zalimlerin zalimi seni de saymıyorum *** Elimi sallasam ellisi ama gözüm görmüyor Delinin en delisi var, hep beni mi buluyor? Elimi sallasam ellisi ama gözüm görmüyor Delinin en delisi var, hep beni mi buluyor? *** Yoksa bende mi bir şey var? *** Ne zaman ayrı kalsam o zaman ağlıyorum Hâliyle ben bu hâli ayrılığa bağlıyorum Bu kaçıncı ayrılık onu da saymıyorum Zalimlerin zalimi seni de saymıyorum *** Elimi sallasam ellisi ama gözüm görmüyor Delinin en delisi var, hep beni mi buluyor? Elimi sallasam ellisi ama gözüm görmüyor Delinin en delisi var, hep beni mi buluyor? *** Yoksa bende mi bir şey var? *** Elimi sallasam ellisi ama gözüm görmüyor Delinin en delisi var, hep beni mi buluyor? Elimi sallasam ellisi ama gözüm görmüyor Delinin en delisi var, o hep beni mi buluyor? *** Yoksa sende mi bir şey var?

Eller Gibiyim Bütün bunlar yalan olsa bir anda Ayrılığı görmüş olsam rüyamda Bütün bunlar yalan olsa bir anda Ayrılığı görmüş olsam rüyamda *** Terkedilmiş evler gibiyim, odalarım boş Sofam ıssız, pencere kör, duvarlar bomboş *** Eller, eller, eller, eller gibiyim Kendisine kapılmış seller gibiyim Sanki yağmalanmış yerler gibiyim Şimdi neresi sıla, neresi gurbet? *** Oh eller, eller, eller, eller gibiyim Kendisine kapılmış seller gibiyim Sanki yağmalanmış yerler gibiyim Şimdi neresi sıla, neresi gurbet? *** Bütün günler gece oldu bir anda Gonca güller soldu aynı zamanda Bütün günler gece oldu bir anda Gonca güller soldu aynı zamanda *** Terkedilmiş evler gibiyim, odalarım boş Sofam ıssız, pencere kör, duvarlar bomboş *** Eller, eller, eller, eller gibiyim Kendisine kapılmış seller gibiyim Sanki yağmalanmış yerler gibiyim Şimdi neresi sıla, neresi gurbet? *** Oh eller, eller, eller, eller gibiyim Kendisine kapılmış seller gibiyim Sanki yağmalanmış yerler gibiyim Şimdi neresi sıla, neresi gurbet? *** Oh eller, eller, eller, eller gibiyim Kendisine kapılmış seller gibiyim Sanki yağmalanmış yerler gibiyim

Ellerimde Çiçekler Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Seni sevmiyorum dedim yalandı İstemiyorum artık palavra *** Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam Görürsen bir gün şaşırma Beni böyle çaresiz Beni böyle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma *** Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam Görürsen bir gün şaşırma Beni böyle çaresiz Beni böyle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Seni sevmiyorum dedim yalandı İstemiyorum artık palavra *** Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam Görürsen bir gün şaşırma Beni böyle çaresiz Beni böyle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma *** Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam Görürsen bir gün şaşırma Beni böyle çaresiz Beni böyle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma

Farzet ki Farz et Ki Hava Güzel, Farz et Ki Deniz Mavi Farz et Ki Yaşıyorsun Deniz Kabuğu Hali Farz et Ki Dalga Geldi Seni Savuruverdi Farz et Ki Aşıyorsun Dalgaları Üstünden *** Farz et Ki Hava Puslu Deniz Gri Farz et Ki Taşıyorsun Hayatı Hamal Gibi Farz et Ki Biri Geldi Sana Bir omuz Verdi Farz et Ki Kaçıyorsun Sebebini Bilmeden *** Farz et ki Bütün Bunlar Fark ettiğin İçin Var Farz et Fark etmiyorsun Böyle Başladı Aşklar Böyle Başlıyor Aşklar Aşklar Aşklar

Mucize Yok seni gördüğüm güne lanet okuyorum böyle şeyler yapmazdım ben aşık oldum hala koyduğun yerdeyim bekliyorum içim pır pır ediyor ama taş gibi atıl oldum *** denizlerin lacivertiydim rüzgarların en sertiydim manzara var hadise yok *** seni beklemek yaşamak oldu mekanlar boş zaman soldu asırlar var salise yok *** senle varmışım ben yokmuşum sihirliymiş her dokunuşun, sevişmeler var mucize yok

Ozanlara İnat Bir gün olur da yolun düşerse Sakın uğrayıp da gitme Ya gel tamamen ya hiç görünme Hatta hatalarınla gel *** Akşam olunca aklına düşersem Sakın üzülme sevdiğim Yıllar boyunca böyle seversem Vardır elbet bir bildiğim *** Sevişsek her gece ozanlara inat Bu aşkı böylece yazanlara inat Hayat bir bilmece çözenlere inat *** Sevişsek her gece ozanlara inat Bu aşkı böylece yazanlara inat Hayat bir bilmece çözenlere inat *** Gönlün olur da yolun düşerse Sakın el verip de geçme Ya sev tamamen ya hiç düşünme Hatta hatalarımla sev *** Akşam olunca aklına düşersem Sakın üzülme sevdiğim Yıllar boyunca böyle seversem Vardır elbet bir bildiğim *** Sevişsek her gece ozanlara inat Bu aşkı böylece yazanlara inat Hayat bir bilmece çözenlere inat Sevişsek her gece ozanlara inat *** Bu aşkı böylece yazanlara inat Hayat bir bilmece çözenlere inat Sevişsek her gece ozanlara inat Bu aşkı böylece yazanlara inat Hayat bir bilmece çözenlere inat *** Bir gün olur da yolun düşerse

Yaprak Misali yaprak misali kaldım yollarda bir rüzgar esse bari aklım firarda *** yaprak misali kaldım yollarda bir rüzgar esse bari aklım firarda *** insanlık hali bu da geçer aşkın melâli oda geçer *** insanlık hali bu da geçer aşkın melâli oda geçer *** yokmuş emsali bir tek yerinin büyülendim de sanki ben hep seninim *** yokmuş emsali bir tek yerinin büyülendim de sanki ben hep seninim *** insanlık hali bu da geçer aşkın melâli oda geçer *** insanlık hali bu da geçer aşkın melâli oda geçer aşkın melâli oda geçer

İncelirse Kopsun Yalnız kalınca dalıp giderim Gönlüm denizde, sen kıyılarda Uzak diyarlar keşfindeyim Senden uzakta benden uzakta *** Beni bu hallere sen sürükledin Ama şimdi neden yoksun İşte ben hep sana demeyi bekledim Daha incelirse kopsun *** İşte o an şimdi geldi Fütursuzca söylüyorum Bu aşk artık fazla geldi Bu fazlayı sevmiyorum *** İşte o an şimdi geldi Fütursuzca söylüyorum Bu aşkın da sonu geldi Sevmiyorsan sevmiyorum ben de *** Aklım hep sende Demiyorum artık Gönlümde hala yarım bir aşk var Çok derinlerde okyanuslarda *** Yarım kalınca bitmiyor aşklar Ne derinlerde ne sığ sularda