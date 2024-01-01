Bir Durak Görmüyorum Bu dünyanın zevklerini hiç tatmadan yaşıyorum Suçum nedir? Dertlerimi hep sırtımda taşıyorum Suçum nedir? Dertlerimi hep sırtımda taşıyorum *** Her zaman yürü derler bir gün de dur demezler Ne yapsam atamadım, onlar da hiç inmezler Her zaman yürü derler bir gün de dur demezler Ne yapsam atamadım, onlar da hiç inmezler Ne yapsam atamadım, onlar da hiç inmezler *** Altında ezilerek bu yolu gidiyorum Nerede inecekler? Bir durak görmüyorum Altında ezilerek bu yolu gidiyorum Nerede inecekler? Bir durak görmüyorum *** Ne kadar daha dayanırım bu dertleri götürmeye? Hiç durmadan geliyorlar üzerime yüklenmeye Hiç durmadan geliyorlar üzerime yüklenmeye *** Belim de bükülüyor, kalbim de yavaşladı Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı Belim de bükülüyor, kalbim de yavaşladı Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı *** Altında ezilerek bu yolu gidiyorum Nerede inecekler? Bir durak görmüyorum Altında ezilerek bu yolu gidiyorum Nerede inecekler? *** Bir durak, bir durak Bir durak görmüyorum

Allah Muhtaç Etmesin Gözlerime ceza ver artık seni görmesin Çektiğm bu çileli günler geri dönmesin *** Senden haber getiren selamların gelmesin Hayatıma girecek dünyada bir sen misin? Senden haber getiren selamların gelmesin Hayatıma girecek dünyada bir sen misin? *** Aşkıma bir ceza ver Kalbim seni sevmesin Senin yalan aşkına Allah muhtaç etmesin *** Aşkıma bir ceza ver Kalbim seni sevmesin Senin yalan aşkına Allah muhtaç etmesin *** Bende kalsın hayaller, ümitlerim sönmesin Bu hayatın tadını ızdırabım bölmesin *** Ellerimi istemem, ellerime değimesin İçimdeki bu acı daha fazla sürmesin *** Aşkıma bir ceza ver Kalbim seni sevmesin Senin yalan aşkına Allah muhtaç etmesin *** Aşkıma bir ceza ver Kalbim seni sevmesin Senin yalan aşkına Allah muhtaç etmesin

Alışacağım Adın düşmese de benim dilimden Seni unutmaya çalışacağım Kalbim titrese de hep hasretinle Sensiz yaşamaya alışacağım *** Kolay olmayacak seni unutmak Belki gece gündüz ağlayacağım Ne olursa olsun artık sevgilim Sensiz yaşamaya alışacağım Sensiz yaşamaya alışacağım *** Nasıl olsa seninle birleşemeyiz Ben bu ayrılığa katlanacağım Ayrılık derdine mahkum bu kalbimiz Sensiz yaşamaya alışacağım *** Kolay olmayacak seni unutmak Belki gece gündüz ağlayacağım Ne olursa olsun artık sevgilim Sensiz yaşamaya alışacağım Sensiz yaşamaya alışacağım

Aşklarda Pazarda Yaşamak zorlaștı artık bu yerde Așklar da pazarda satılır oldu Dikenler, çiçekler aynı değerde Dostluk da çöplüğe atılır oldu *** Dikenler, çiçekler aynı değerde Dostluk da çöplüğe atılır oldu *** Değișen biz miyiz, bilmem, zaman mı? Hep of mu çekelim, ah yoksa aman mı? Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı? Acılar bal gibi, gibi tadılır oldu *** Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı? Acılar bal gibi, gibi tadılır oldu Așklar da pazarda satılır oldu Așklar da pazarda satılır oldu *** Sitemler, isyanlar kar etmiyor ki Bir ömür bitse de, dert bitmiyor ki Mutluluk nerede, bilinmiyor ki Her șey de kadere çatılır oldu *** Mutluluk nerede, bilinmiyor ki Așklar da pazarda satılır oldu *** Değișen biz miyiz, bilmem, zaman mı? Hep of mu çekelim, ah yoksa aman mı? Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı? Acılar bal gibi ah tadılır oldu *** Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı? Acılar bal gibi ah tadılır oldu Așklar da pazarda satılır oldu

Ağlattı Kader Gözlerimde duman duman yaş Arzularım hep yarım kaldı Allah'ım ne günah işledim Yüreğimi sancılar sardı Allah'ım ne günah işledim Yüreğimi sancılar sardı *** Ağlattı kader, ağlattı kader Gülmek istedikçe ağlattı kader Ağlattı kader, ağlattı kader Gülmek istedikçe ağlattı kader *** Mutluluk sır oldu ben bilemedim Gülmek istedikçe ağlattı kader Mutluluk sır oldu ben bilemedim Gülmek istedikçe ağlattı kader Mutluluk sır oldu ben bilemedim Gülmek istedikçe ağlattı kader *** Doğduğuma pişman olmuşum Hayat yolunda yorulmuşum Yaşamayı ümit ederken, ah Bir aşk için ziyan olmuşum Yaşamayı ümit ederken, ah Bir aşk için ziyan olmuşum *** Ağlattı kader, ağlattı kader Gülmek istedikçe ağlattı kader Ağlattı kader, ağlattı kader Gülmek istedikçe ağlattı kader *** Mutluluk sır oldu ben bilemedim Gülmek istedikçe ağlattı kader Mutluluk sır oldu ben bilemedim Gülmek istedikçe ağlattı kader Mutluluk sır oldu ben bilemedim Gülmek istedikçe ağlattı kader

Hasta Düştüm Aman hasta düştüm Gurbet elde Vallah su verenim Yoktur aman aman aman *** Sağdan sola dönemem Vallah ızdırabım pek çoktur aman aman Yetiş anam imdâda Vallah yar beni harab etti Anam anam garip anam Of, of, of, of, of