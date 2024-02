Yarına az zaman var, bu günler de bitecek Yarına az zaman var, bu günler de bitecek Seninle hesabım var, yakında görülecek Seninle hesabım var, yakında görülecek *** Bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak Bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak Sele karıştığın an, kurtaran olmayacak Sele karıştığın an, kurtaran olmayacak *** Bir yudum suya hasret, aşk'a susayacaksın Bir yudum suya hasret, aşk'a susayacaksın Terk edilmek neymiş gör, yalnız yaşayacaksın Terk edilmek neymiş gör, yalnız yaşayacaksın *** Bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak Bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak Sele karıştığın an, kurtaran olmayacak Sele karıştığın an, kurtaran olmayacak