Bir Fırtına Kopacak Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Bir Fırtına Kopacak
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Yarına az zaman var, bu günler de bitecek
Yarına az zaman var, bu günler de bitecek
Seninle hesabım var, yakında görülecek
Seninle hesabım var, yakında görülecek
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Bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak
Bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak
Sele karıştığın an, kurtaran olmayacak
Sele karıştığın an, kurtaran olmayacak
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Bir yudum suya hasret, aşk'a susayacaksın
Bir yudum suya hasret, aşk'a susayacaksın
Terk edilmek neymiş gör, yalnız yaşayacaksın
Terk edilmek neymiş gör, yalnız yaşayacaksın
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Bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak
Bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak
Sele karıştığın an, kurtaran olmayacak
Sele karıştığın an, kurtaran olmayacak