-
Bu kadar çaresiz bırakma beni
Bağlandım bir kere çok sevdim seni
Bu kadar çaresiz bırakma beni
Bağlandım bir kere çok sevdim seni
***
Senden istediğim çok şey değil ki
Uzaktan uzağa bir gülsen yeter
Uzaktan uzağa bir gülsen yeter
***
Göğsüme yaslanıp elimi tutma
Sevgilim diyerek sevdalı bakma
Göğsüme yaslanıp elimi tutma
Sevgilim diyerek sevdalı bakma
***
Razıyım sen benim gibi bağlanma
Uzaktan uzağa bir gülsen yeter
Uzaktan uzağa bir gülsen yeter
***
İstersen her zaman ağlat gönlümü
İstersen derdinle karart ömrümü
İstersen her zaman ağlat gönlümü
İstersen derdinle karart ömrüm
***
Affetmek çok kolay bütün zulmünü
Uzaktan uzağa bir gülsen yeter
Uzaktan uzağa bir gülsen yeter
***
Göğsüme yaslanıp elimi tutma
Sevgilim diyerek sevdalı bakma
Göğsüme yaslanıp elimi tutma
Sevgilim diyerek sevdalı bakma
***
Razıyım sen benim gibi bağlanma
Uzaktan uzağa bir gülsen yeter
Uzaktan uzağa bir gülsen yeter
***
O kadar çaresiz bırakma beni
Bağlandım bir kere çok sevdim seni
Senden istediğim çok şey değil ki
Uzaktan uzağa bir gülsen yeter
Bir gülsen yeter
-
Gitmeyi istersen gitme der miyim
Terkedip gideni ben istermiyim
Aşkım için gururumu terkeder miyim
Yolun açık olsun güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
***
Senin yerini başkası alır
Beni arasanda elin boş kalır
Sen sevmedikten sonra seni kim tanır
Yolun açık olsun güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
-
-
Verdiğin bir damla sevgiye karşı
Canımı istesen kıramam seni
Başka aşk başka yar haramdır bana
Ölürüm yinede bırakmam seni
Başka aşk başka yar haramdır bana
Ölürüm yinede bırakmam seni
***
Gönlüme kurulmuş cehennem olsan
Yanarım yıllarca terketmem seni
Yıksan şu dünyamı yerle bir etsen
En güzel cennete değişmem seni
Yıksan şu dünyamı yerle bir etsen
En güzel cennete değişmem seni
***
Sen zalim olsanda severim yine
Çekerim zulmünü binlerce sene
Aşkınla ömrümü kahretsen bile
İçimden koparıp atamam seni
Aşkınla ömrümü kahretsen bile
İçimden koparıp atamam seni
***
Gönlüme kurulmuş cehennem olsan
Yanarım yıllarca terketmem seni
Yıksan şu dünyamı yerle bir etsen
En güzel cennete değişmem seni
Yıksan şu dünyamı yerle bir etsen
En güzel cennete değişmem seni
-
Bitmez, bitmez dertlerim sen yoksan eğer
Gülmez, gülmez gözlerim sevmezsen eğer
Sev artık gönlümü, bitir bu zulmünü
Aşk dolu yüreğim, gel, paylaş sevgilim
***
Sensizlik bağrımda yanan bir kor gibi
Yandıkça öldürür, kahreder beni
Uğrunda ne yapsam hor görme sen beni
Çok büyük hata mı sevdiysem seni?
***
Sevmez, sevmez bu kadar hiç kimse seni
Çekmez, çekmez kahrını hiç benim gibi
Dertlerin dertlerim, sevincin sevincim
Bir tatlı sözüne canımı veririm
***
Sensizlik bağrımda yanan bir kor gibi
Yandıkça öldürür, kahreder beni
Uğrunda ne yapsam hor görme sen beni
Çok büyük hata mı sevdiysem seni?
-
Gülmek yasak değil hep ağlattılar
Dert verdiler derman aratmadılar
Gülmek yasak değil hep ağlattılar
Dert verdiler derman aratmadılar
Ne yaptımsa beni, anlamadılar
Ne vicdansız Yarabbi şu insanlar, şu insanlar
Ne vicdansız Yarabbi şu insanlar
Ne vicdansız Yarabbi şu insanlar
***
İnsafları yok sığınayım desem
Vicdanları yok sızlatayım desem
Şaşırdım ne yapsam nasıl etsem
Sen büyüksün Yarabbi bir yol göstersen, bir yol göstersen
Şu insafız kullara bir yol göstersen
Şu insafız kullara bir yol göstersen
***
Sevmek yasak değil düşman ettiler
Beni yaşamaya pişman ettiler
Sevmek yasak değil düşman ettiler
Beni yaşamaya pişman ettiler
Güzel gençliğimi harap ettiler
Ne vicdansız Yarabbi şu insanlar, şu insanlar
Ne vicdansız Yarabbi bu insanlar
Ne vicdansız Yarabbi şu insanlar
***
İnsafları yok sığınayım desem
Vicdanları yok sızlatayım desem
Şaşırdım ne yapsam nasıl etsem
Sen büyüksün Yarabbi bir yol göstersen, bir yol göstersen
Şu insafız kullara bir yol göstersen
Şu insafız kullara bir yol göstersen
Şu insafız kullara bir yol göstersen
-
Ne sen mutlu oldun, ne de ben oldum
İşte hem sen soldun hem de ben soldum
Bu ayrılıkta söyle ne buldun, ne buldun
Aşkımızın sonu acılı sevda
(Bu sevdanın adı acılı sevda)
***
Gel de bitsin bu hasret
Hasret çekilmeyen dert
Böyle yaşanmaz elbet
Götür beni beni mutluluklara götür beni
***
Ağlarım, ağlarım hatıralara
Ağlarım, ağlarım yaşananlara
Ağlarım, ağlarım hatıralara
Ağlarım, ağlarım yaşananlara
***
Bu sevdanın sonu acılı sevda
Bu sevdanın adı acılı sevda
***
Ne sen bırakırsın ne de ben seni
Görmemiştir kimse böyle seveni
Bu hasret niye söyle sevgilim, sevgilim
***
Bu sevdanın adı acılı sevda
Bu sevdanın adı acılı sevda
***
Gel de bitsin bu hasret
Hasret çekilmeyen dert
Böyle yaşanmaz elbet
Götür beni beni mutluluklara götür beni
***
Ağlarım, ağlarım hatıralara
Ağlarım, ağlarım yaşananlara
Ağlarım, ağlarım hatıralara
Ağlarım, ağlarım yaşananlara
***
Bu sevdanın sonu acılı sevda
Bu sevdanın sonu acılı sevda
-
Bu dünyada çekecek derdim varmış
Tanrım benim anlıma böyle yazmış
Bu dünyada çekecek derdim varmış
Tanrım benim anlıma böyle yazmış
***
Sonumuz sevgilim ayrılmakmış
Boş yere ağlamanın faydası yok
Sonumuz sevgilim ayrılmakmış
Boş yere ağlamanın faydası yok
***
İsterdim ki ömrüm seninle geçsin
Bu tatlı rüya sürsün bitmesin
Sonu hüsranmış bu beraberliğin
Boş yere ağlamanın faydası yok
***
Sonumuz sevgilim ayrılmakmış
Boş yere ağlamanın faydası yok
Sonumuz sevgilim ayrılmakmış
Boş yere ağlamanın faydası yok
***
Sonumuz sevgilim ayrılmakmış
Boş yere
-
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