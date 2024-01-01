Erzurum Dağları da kar ile boran
Aldı içerimi de dert ile verem
Sizde bulunmaz mı da, kardaş, bir kurşun kalem?
Yaza'm arzuhâlimi de yâre göndere'm
***
Ah beni, beni, beni, beni, beni, beni, belalım beni
Ah beni, beni, beni, beni, belalım beni
Ah, çıkayım dağlara da, kardaş, kurt yesin beni
Ah, satarım bu canı da, kardaş, alırım seni
***
Dört yanımı gurbet sarmış tel ilen
Yaslı yaslı bayram yaptım el ilen
Yaralarım göz göz oldu, aman aman
Aman, yeniden
***
Ah beni, beni, beni, beni, beni, beni, belalım beni
Ah beni, beni, beni, beni, belalım beni
Ah beni, beni, beni, beni, belalım beni
Ah, satarım bu canı da alırım seni
Ah, çıkayım dağlara da, kardaş, kurt yesin beni