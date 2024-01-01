Bir Gün Yalnız Kalırsan Bir gün yalnız kalırsan Beni hayal et gelirim Üzüldüğün zamanlar Sana teselli veririm *** Bir gün yalnız kalırsan Beni hayal et gelirim Üzüldüğün zamanlar Sana teselli veririm *** Düşün yeter bir kere Gülmek isetemesen bile Dertleri bana yolla Mutluluk olmaz ki sonra *** Düşün yeter bir kere Gülmek isetemesen bile Dertleri bana yolla Mutluluk olmaz ki sonra *** Anlamadın hiç beni Sana olan sevgimi Açtım bütün kalbimi Yeter ki sen iste beni *** Anlamadın hiç beni Sana olan sevgimi Açtım bütün kalbimi Yeter ki sen iste beni *** Düşün yeter bir kere Gülmek isetemesen bile Dertleri bana yolla Mutluluk olmaz ki sonra *** Düşün yeter bir kere Gülmek isetemesen bile Dertleri bana yolla Mutluluk olmaz ki sonra

Hasret Şarkısı Bir hasret şarkısı kaldı dilimde Resmimiz sarardı soldu elimde Ne yaptım da gittin dertli günümde Ne yaptım da gittin dertli günümde Dön artık ne olur hasretim sana Dön artık ne olur hasretim sana *** Hasret dolu günler bitmek bilmiyor Hayalin aklımdan gitmek bilmiyor Gözümdeki yaşlar dinmek bilmiyor Dön artık ne olur hasretim sana *** Hasret dolu günler bitmek bilmiyor Hayalin aklımdan gitmek bilmiyor Gözümdeki yaşlar dinmek bilmiyor Dön artık ne olur hasretim sana *** Her günüm dert dolu, her günüm keder İnan ki hasretin ölmekten beter Daha çok bekletme bu kadar yeter Daha çok bekletme bu kadar yeter Dön artık ne olur hasretim sana Dön artık ne olur hasretim sana *** Hasret dolu günler bitmek bilmiyor Hayalin aklımdan gitmek bilmiyor Gözümdeki yaşlar dinmek bilmiyor Dön artık ne olur hasretim sana *** Hasret dolu günler bitmek bilmiyor Hayalin aklımdan gitmek bilmiyor Gözümdeki yaşlar dinmek bilmiyor Dön artık ne olur hasretim sana Dön artık ne olur hasretim sana Dön artık ne olur hasretim sana

Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber Ahu gözlerini sevdiğim dilber Sana bir lafım var diyemiyorum *** Bilmem deli miyim Mecnun gezerim Sırrımı ellere diyemiyorum Sırrımı ellere diyemiyorum *** Bilmem deli miyim Mecnun gezerim Sırrımı ellere diyemiyorum Sırrımı ellere diyemiyorum *** Helal olsun al yanaktan aldığım El uzatıp gonca gülünü derdiğim *** İnce belini, tatlı dilini sevdiğim Kırılsın kollarım saramıyorum Kırılsın kollarım saramıyorum *** İnce belini, tatlı dilini sevdiğim Kırılsın kollarım saramıyorum Kırılsın kollarım saramıyorum *** Al yanaktan aldıklarım azıktır Tarama zülfünü gönlüm bozuktur *** Öksüzem garibem bana yazıktır Destursuz yanına varamıyorum Destursuz yanına varamıyorum *** Öksüzem garibem bana yazıktır Destursuz yanına varamıyorum Destursuz yanına varamıyorum

Diley Diley Mevlam bir çok dert vermiş Beraber derman vermiş Mevlam bir çok dert vermiş Beraber derman vermiş *** Bu öldürücü derde Neden ilaç vermemiş Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar *** Bu öldürücü derde Neden ilaç vermemiş Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar *** Fanidir dünya fani Alır da vermez yari Fanidir dünya fani Alır da vermez yari *** Bu öldürücü derdi Tabipler de bilmedi Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar *** Bu öldürücü derdi Tabipler de bilmedi Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar