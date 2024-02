Bakışların bir ok sanki Keder senin gözlerinde Hançer gibi yaralıyor Bir mana var sözlerinde *** Biz seninle aşk ararken Dağlar kadar derdi buldum Ne bir başka aşk isterim Ne de başka bir mutluluk *** Gülmek bizim hakkımızdı Bu dünyada yaşıyorsak Neden ayrı kaldık bilmem Ölesiye seviyorsak *** Bir çile var bir neşe var Şu an ölüp kurtuluş var Sonuna dek seni sevip Ömür boyu kahroluş var *** Bir çile var bir neşe var Şu an ölüp kurtuluş var Sonuna dek seni sevip Ömür boyu kahroluş var *** Ümit ettik ısrar oldu İki gençlik ziyan oldu Ne yaptık da felek vurdu Bilmem neden böyle oldu *** Biz seninle aşk ararken Dağlar kadar derdi buldum Ne bir başka aşk isterim Ne de başka bir mutluluk *** Gülmek bizim hakkımızdı Bu dünyada yaşıyorsak Neden ayrı kaldık bilmem Ölesiye seviyorsak *** Bir çile var bir neşe var Şu an ölüp kurtuluş var Sonuna dek seni sevip Ömür boyu kahroluş var *** Bir çile var bir neşe var Şu an ölüp kurtuluş var Sonuna dek seni sevip Ömür boyu kahroluş var