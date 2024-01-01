-
Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu
Gözünden sel gibi yaş akıyordu
Teselli verecek dost arıyordu
***
Eşinden ayrılmış bir hali vardı
Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu
Gözünden sel gibi yaş akıyordu
***
Teselli verecek dost arıyordu
Eşinden ayrılmış bir hali vardı
***
Yaralı kalbini benden gizledi
Yalvardım yakardım bir sır vermedi
Yaralı kalbini benden gizledi
Yalvardım yakardım bir sır vermedi
***
Acıdım haline elim değmedi
Evinden ayrılmış bir hali vardı
Evinden ayrılmış bir hali vardı
***
Acıdım haline elim değmedi
Evinden ayrılmış bir hali vardı
Eşinden ayrılmış bir hali vardı
***
Dünyada sevmek sevilmek bu muydu
Düştüğü yollar da hayat yoluydu
Gözleri ümitsiz yaşla doluydu
Eşinden ayrılmış bir hali vardı
***
Dünyada sevilmek sevmek bu muydu
Düştüğü yollar da hayat yoluydu
Gözleri ümitsiz yaşla doluydu
Eşinden ayrılmış bir hali vardı
***
Yaralı kalbini benden gizledi
Yalvardım yakardım bir sır vermedi
Yaralı kalbini benden gizledi
Yalvardım yakardım bir sır vermedi
***
Acıdım haline elim değmedi
Evinden ayrılmış bir hali vardı
Eşinden ayrılmış bir hali vardı
***
Acıdım haline elim değmedi
Evinden ayrılmış bir hali vardı
Eşinden ayrılmış bir hali vardı
***
Dünyada sevmek sevilmek bu muydu
Düştüğü yollar da hayat yoluydu
Gözleri ümitsiz yaşla doluydu
Eşinden ayrılmış bir hali vardı
Yaralı kalbini benden gizledi
Yalvardım yakardım bir sır vermedi
Acıdım haline elim değmedi
Eşinden ayrılmış bir hali vardı
Evinden ayrılmış bir hali vardı
-
Gönlüm bir sevdanın peşine düşmüş
Aklı yok fikri yok, deli misali
Gönlüm bir sevdanın peşine düşmüş
Aklı yok fikri yok, deli misali
Benliğimse, hayat seline düşmüş
Hep böyle yıllardır ömrümün hali
Benliğimse, hayat seline düşmüş
Hep böyle yıllardır ömrümün hali
***
Saçlarım çileden ağarıvermiş
Mutluluk güneşim kararıvermiş
Baktımda ömrümün hazanı gelmiş
Bir varmış bir yokmuş oldum sonunda
Baktımda ömrümün hazanı gelmiş
Bir varmış bir yokmuş oldum sonunda
***
Bir yanda sevdalar, bir yanda hayat
Uyuyabilirsen uykulara yat
Bir yanda sevdalar, bir yanda hayat
Uyuyabilirsen uykulara yat
Bilmem kimdeydi suç, kimde kabahat
O yana bu yana gitmekten bıktım
Bilmem kimdeydi suç, kimde kabahat
O yana bu yana gitmekten bıktım
***
Saçlarım çileden ağarıvermiş
Mutluluk güneşim kararıvermiş
Baktımda ömrümün hazanı gelmiş
Bir varmış bir yokmuş oldum sonunda
Baktımda ömrümün hazanı gelmiş
Bir varmış bir yokmuş oldum sonunda
-
Hayalle yaşarken gerçek dünyada
Zamanı içmişiz haberimiz yok
Ömürle yüzyüze geldik aynada
Harcanıp gitmişiz haberimiz yok
***
Hayalle yaşarken gerçek dünyada
Zamanı içmişiz haberimiz yok
Ömürle yüzyüze geldik aynada
Harcanıp gitmişiz haberimiz yok
***
Kötü bir söz gibi düştük dillere
Yanlış yol seçmişiz haberimiz yok
Ümitle bağlanıp acı günlere
Gözyaşı ekmişiz haberimiz yok
Gözyaşı ekmişiz haberimiz yok
***
Hayalle yaşarken gerçek dünyada
Zamanı içmişiz haberimiz yok
Ömürle yüzyüze geldik aynada
Harcanıp gitmişiz haberimiz yok
Harcanıp gitmişiz haberimiz yok
***
Boş yere koşarken hayat yolunda
Ne dertler çekmişiz bilenimiz yok
Gözlerden dökülen gözyaşlarında
Eriyip gitmişiz haberimiz yok
***
Boş yere koşarken hayat yolunda
Ne dertler çekmişiz bilenimiz yok
Gözlerden dökülen gözyaşlarında
Eriyip gitmişiz haberimiz yok
***
Kötü bir söz gibi düştük dillere
Yanlış yol seçmişiz haberimiz yok
Ümitle bağlanıp acı günlere
Gözyaşı dökmüşüz haberimiz yok
Gözyaşı dökmüşüz haberimiz yok
***
Hayalle yaşarken gerçek dünyada
Zamanı içmişiz haberimiz yok
Ömürle yüzyüze geldik aynada
Harcanıp gitmişiz haberimiz yok
Harcanıp gitmişiz haberimiz yok
Eriyip bitmişiz haberimiz yok
Tükenip bitmişiz haberimiz yok
-
Yarın burada olamazsın
Hakkını helal eyle
Sonra arar bulamazsın
Hakkını helal eyle
***
Yarın burada olamazsın
Hakkını helal eyle
Sonra arar bulamazsın
Hakkını helal eyle
***
Yâr dedik yıllarca sevdik
Beraber ağladık güldük
Kadermiş bu hâle geldik
Hakkını helal eyle
***
Yâr dedik yıllarca sevdik
Beraber ağladık güldük
Kadermiş bu hâle geldik
Gel hakkını helal eyle
***
N'olur düşman olmayalım
Ayrılsak da dost kalalım
Son defa helallaşalım
Hakkını helal eyle
***
N'olur düşman olmayalım
Ayrılsak da dost kalalım
Son defa helallaşalım
Hakkını helal eyle
***
Yâr dedik yıllarca sevdik
Beraber ağladık güldük
Kadermiş bu hâle geldik
Gel hakkını helal eyle
***
Yâr dedik yıllarca sevdik
Beraber ağladık güldük
Kadermiş bu hâle geldik
Gel hakkını helal eyle
-
Ne çabuk tükendi olduğun günler
Yine mi hasretle yaşayacağım
Ne çabuk tükendi olduğun günler
Yine mi hasretle yaşayacağım
Dün gelmiş gibisin doymadım sana
N'olur sevgilim bir gün daha kal
Dün gelmiş gibisin doymadım sana
N'olur sevgilim bir gün daha kal
***
Gitme, gitme, gitme n'olursun
Gitme, gitme, benim olursun
(Gitme, gitme, gitme n'olursun)
(Gitme, gitme benim olursun)
Gidersen geriye dönmeyeceksin
Bir daha yüzümü görmeyeceksin
Aşkından ölsem de bilmeyeceksin
***
N'olur sevgilim bir gün daha kal
Aşkından ölsem de bilmeyeceksin
N'olur sevgilim bir gün daha kal
Gitme, gitme, gitme n'olursun
Gitme, gitme benim olursun
(Gitme, gitme, gitme n'olursun)
(Gitme, gitme benim olursun)
***
Son hatıran olsun n'olur bu gece
Ömrümce bu günü hatırlayayım
Son hatıran olsun n'olur bu gece
Ömrümce bu günü hatırlayayım
Gitmeyecekmiş gibi sev sev beni
N'olur sevgilim bir gün daha kal
Gitmeyecekmiş gibi sev sev beni
N'olur sevgilim bir gün daha kal
***
Gitme, gitme, gitme n'olursun
Gitme, gitme benim olursun
(Gitme) gitme, gitme n'olursun
Gitme, gitme benim olursun, benim olursun
(Gitme, gitme benim olursun)
Gidersen geriye dönmeyeceksin
Bir daha yüzümü görmeyeceksin
Aşkından ölsem de bilmeyeceksin
***
N'olur sevgilim bir gün daha kal
Aşkından ölsem de bilmeyeceksin
N'olur sevgilim bir gün daha kal
Gitme, gitme, gitme n'olursun
Gitme, gitme benim olursun
(Gitme, gitme, gitme n'olursun)
(Gitme, gitme benim olursun)
-
Yaşadım yıllarca senden habersiz
Böylesine güzel değildi dünya
Yaşadım yıllarca senden habersiz
Böylesine güzel değildi dünya
***
Duygular yalnızdı arzular sensiz
Böylesine güzel değildi dünya
Duygular yalnızdı arzular sensiz
Böylesine güzel değildi dünya
***
Yoktu ki gözlerin bakıp dalayım
Yoktu ki ellerin tutup sarayım
Sensizdi bu alem ben ne yapayım
Böylesine güzel değildi dünya
Sensizdi bu alem ben ne yapayım
Böylesine güzel değildi dünya
***
Geldin işte dünyam mutluluk doldu
Geldin işte gönlüm sevgiyi buldu
Geldin işte dünyam mutluluk doldu
Geldin işte gönlüm sevgiyi buldu
***
Sen gelmeden hayat ıssız bir yoldu
Böylesine güzel değildi dünya
Sen gelmeden hayat ıssız bir yoldu
Böylesine güzel değildi dünya
***
Yoktu ki gözlerin bakıp dalayım
Yoktu ki ellerin tutup sarayım
Sensizdi bu alem ben ne yapayım
Böylesine güzel değildi dünya
Sensizdi bu alem ben ne yapayım
Böylesine güzel değildi dünya
-
Bakışların bir ok sanki
Keder senin gözlerinde
Hançer gibi yaralıyor
Bir mana var sözlerinde
***
Biz seninle aşk ararken
Dağlar kadar derdi buldum
Ne bir başka aşk isterim
Ne de başka bir mutluluk
***
Gülmek bizim hakkımızdı
Bu dünyada yaşıyorsak
Neden ayrı kaldık bilmem
Ölesiye seviyorsak
***
Bir çile var bir neşe var
Şu an ölüp kurtuluş var
Sonuna dek seni sevip
Ömür boyu kahroluş var
***
Bir çile var bir neşe var
Şu an ölüp kurtuluş var
Sonuna dek seni sevip
Ömür boyu kahroluş var
***
Ümit ettik ısrar oldu
İki gençlik ziyan oldu
Ne yaptık da felek vurdu
Bilmem neden böyle oldu
***
Biz seninle aşk ararken
Dağlar kadar derdi buldum
Ne bir başka aşk isterim
Ne de başka bir mutluluk
***
Gülmek bizim hakkımızdı
Bu dünyada yaşıyorsak
Neden ayrı kaldık bilmem
Ölesiye seviyorsak
***
Bir çile var bir neşe var
Şu an ölüp kurtuluş var
Sonuna dek seni sevip
Ömür boyu kahroluş var
***
Bir çile var bir neşe var
Şu an ölüp kurtuluş var
Sonuna dek seni sevip
Ömür boyu kahroluş var
-
Canım dediklerim canımı aldı
Gönül sarayımı yıkıp gittiler
Umutsuz yaşantım onlardan kaldı
Beni ölenlerden beter ettiler
Beni ölenlerden beter ettiler
Umutsuz yaşantım onlardan kaldı
Beni ölenlerden beter ettiler
Beni ölenlerden beter ettiler
***
Haykırsam dünyaya ettiklerimi
Yine anlatamam çektiklerimi
Haykırsam dünyaya ettiklerimi
Yine anlatamam çektiklerimi
***
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni sevdiğime pişman ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni sevdiğime pişman ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
***
Ben böyle değildim sonradan oldum
Bu kötü kaderi sonradan buldum
Ben böyle değildim sonradan oldum
Bu kötü kaderi sonradan buldum
***
Aldana aldana ömrümden oldum
Beni bu günlerden dünden ettiler
Beni bu günlerden dünden ettiler
Aldana aldana ömrümden oldum
Beni bu günlerden dünden ettiler
Beni bu günlerden dünden ettiler
***
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
***
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni sevdiğime pişman ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni sevdiğime pişman ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
-
Gözlerine damla damla yaş düşer
Gülmek senin neyine ki arkadaş
Ele neşe sana ancak dert düşer
Sevmek senin neyine ki arkadaş
Ele neşe sana ancak dert düşer
Sevmek senin neyine ki arkadaş
Yıllar yılı kaderine ağlarsın
Kim mutlu olmuş ki sende olasın
Yıllar yılı kaderine ağlarsın
Kim mutlu olmuş ki sende olasın
Madem sevdin sen bir bahtı karasın
Sevmek senin neyine ki arkadaş
Madem sevdin sen bir bahtı karasın
Sevmek senin neyine ki arkadaş
***
Çok sevdiğin bir vefasız çıkacak
Benim gibi aşk senide yakacak
Arzuların içerinde kalacak
Sevmek senin neyine ki arkadaş
Arzuların yüreğinde kalacak
Sevmek senin neyine ki arkadaş
Yıllar yılı kaderine ağlarsın
Kim mutlu olmuş ki sende olasın
Yıllar yılı kaderine ağlarsın
Kim mutlu olmuş ki sende olasın
Madem sevdin sen bir bahtı karasın
Sevmek senin neyine ki arkadaş
Madem sevdin sen bir bahtı karasın
Sevmek senin neyine ki arkadaş
-
Silinmiyor gözlerimden o hatıralar
Silinmiyor gözlerimden o hatıralar
Uzadı bitmiyor bu aylar yıllar
Uzadı bitmiyor bu aylar yıllar
***
Öldür beni yaşamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
(Öldür beni yaşamayı istemiyorum)
(Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum)
***
Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap
Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap
Bunca yıldır ağlıyorum yetmez mi ya Rab
Bunca yıldır ağlıyorum yetmez mi ya Rab
***
Güldür beni ağlamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
(Güldür beni ağlamayı istemiyorum)
(Senden ayrı bu dertleri çekemiyorum)
***
Güldür beni ağlamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
(Güldür beni ağlamayı istemiyorum)
(Senden ayrı bu dertleri çekemiyorum)