Vay Canım Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Vay Canım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Vay Canım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vay Canım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir tel çektim Mardinden
Bin ah çektim derinden
Bin ah çektim derinden
Le le le yar Sabiha
***
Bab-ı sor suyu gibi
Yaş gelir gözlerimden
Yaş gelir gözlerimden
Le le le yar Sabiha
***
Bab-ı Sor suyu gibi
Yaş gelir gözlerimden
Yaş gelir gözlerimden
Le le le yar Sabiha
***
Dama seriyor hedik
Saçları bellik, bellik
Saçları bellik, bellik
Le le le yar Sabiha
***
Üzerlik yaptırayım
Gelmesin sana kemlik
Gelmesin sana kemlik
Le le le yar Sabiha
***
Üzerlik dötüreyim
Gelmesin sana kemlik
Gelmesin sana kemlik
Le le le yar Sabiha
***
Hamaylı var boynunda
Cerresi var kolunda
Cerresi var kolunda
Le le le yar Sabiha
***
Çifte kurban adadım
Sultan Şehmuz yolunda
Sultan Şehmuz yolunda
Le le le yar Sabiha
***
Çifte kurban adadım
Sultan Şehmuz yolunda
Sultan Şehmuz yolunda
Le le le yar Sabiha
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Elveda meyhaneci, artık kalamıyorum
Bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum
Elveda meyhaneci, artık kalamıyorum
Bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
***
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
***
Ne yerde ne gökteyim, garip bir seferdeyim
Aşık mıyım ben neyim, sarhoş olamıyorum
Ne yerde ne gökteyim, garip bir seferdeyim
Aşık mıyım ben neyim, sarhoş olamıyorum
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
***
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
***
Çölde serab ah, kalp de serab
Beni mecnun gibi çöllere salan serabımdın ah, ah, ah
Serabımdın, serabımdın
Serabımdın, serabımdın
***
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
-
Bakma bana öyle bakma
Bir bakışta tanıyamazsın beni
Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini
Göremezsin göremezsin
Hırçın hırçın akan nehirleri
Serin serin süzülen berak suları göremezsin
Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin
Sezemezsin
***
Hasret yollarında geçerken ömrüm
Birde senden hasret gelmesin bana
Hasret yollarında geçerken ömrüm
Birde senden hasret gelmesin bana
Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda
Birde senden hasret gelmesin bana
Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda
Birde senden hasret gelmesin bana
***
Kader zorlasada almam alamam seni hayatıma
Birde senden hasret gelmesin bana
***
Bakma bana öyle bakma
Bir bakışta tanıyamazsın beni
Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini
Göremezsin göremezsin
Hırçın hırçın akan nehirleri
Serin serin süzülen berak suları göremezsin
Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin
Sezemezsin
***
Hasret yollarında geçerken ömrüm
Birde senden hasret gelmesin bana
Hasret yollarında geçerken ömrüm
Birde senden hasret gelmesin bana
Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda
Birde senden hasret gelmesin bana
Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda
***
Birde senden hasret gelmesin bana
Kader zorlasada almam alamam seni hayatıma
Birde senden hasret gelmesin bana
Bakma bana öyle bakma
Bir bakışta tanıyamazsın beni
Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini
Göremezsin
***
Hırçın hırçın akan nehirleri
Serin serin süzülen berak suları göremezsin
Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin
Hasret yollarında geçerken ömrüm
Birde senden hasret gelmesin bana
Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda
Birde senden hasret gelmesin bana
Kader zorlasada almam alamam seni hayatıma
Birde senden hasret gelmesin bana
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-
Bu ayrılık beni derinden vurdu
Acılar içinde ağlamaklıyım
Umutlarım uzak diyara göçtü
Çıkmazlara düştüm ağlamaklıyım
Çıkmazlara düştüm ağlamaklıyım
***
Yaralı şu gönlüm yüzüm gülmüyor
Yıllar geçti hala çilem bitmiyor
Hasretin dünyamı yakıp yıkıyor
Hicranlar içinde ağlamaklıyım
Hasretin dünyamı yakıp yıkıyor
Hicranlar içinde ağlamaklıyım
***
Avunurum senin hayallerinle
Mutlu olurum belki günün birinde
Bana bıraktığın zor günlerimle
Boğuşur yüreğim ağlamaklıyım
Çaresiz yüreğim ağlamaklıyım
***
Yaralı şu gönlüm yüzüm gülmüyor
Yıllar geçti hala çilem bitmiyor
Hasretin dünyamı yakıp yıkıyor
Hicranlar içinde ağlamaklıyım
Hasretin dünyamı yakıp yıkıyor
Hicranlar içinde ağlamaklıyım
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Altın hızma mülayim
Seni haktan dileyim
Yaz günü temmuzda
Sen terle men sileyim
***
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad oldum
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad oldum
***
Altın hızma inciydi
Gömleğin narinciydi
Menim lâl olmuş dilim
Ne dedi yar incindi
***
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm beg oldum
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad oldum
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