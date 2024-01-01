Bir Tel Çektim Mardinden Bir tel çektim Mardinden Bin ah çektim derinden Bin ah çektim derinden Le le le yar Sabiha *** Bab-ı sor suyu gibi Yaş gelir gözlerimden Yaş gelir gözlerimden Le le le yar Sabiha *** Bab-ı Sor suyu gibi Yaş gelir gözlerimden Yaş gelir gözlerimden Le le le yar Sabiha *** Dama seriyor hedik Saçları bellik, bellik Saçları bellik, bellik Le le le yar Sabiha *** Üzerlik yaptırayım Gelmesin sana kemlik Gelmesin sana kemlik Le le le yar Sabiha *** Üzerlik dötüreyim Gelmesin sana kemlik Gelmesin sana kemlik Le le le yar Sabiha *** Hamaylı var boynunda Cerresi var kolunda Cerresi var kolunda Le le le yar Sabiha *** Çifte kurban adadım Sultan Şehmuz yolunda Sultan Şehmuz yolunda Le le le yar Sabiha *** Çifte kurban adadım Sultan Şehmuz yolunda Sultan Şehmuz yolunda Le le le yar Sabiha

Elveda Meyhaneci Elveda meyhaneci, artık kalamıyorum Bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum Elveda meyhaneci, artık kalamıyorum Bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum *** Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum *** Ne yerde ne gökteyim, garip bir seferdeyim Aşık mıyım ben neyim, sarhoş olamıyorum Ne yerde ne gökteyim, garip bir seferdeyim Aşık mıyım ben neyim, sarhoş olamıyorum Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum *** Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum *** Çölde serab ah, kalp de serab Beni mecnun gibi çöllere salan serabımdın ah, ah, ah Serabımdın, serabımdın Serabımdın, serabımdın *** Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum

Bakma Bana Öyle Bakma bana öyle bakma Bir bakışta tanıyamazsın beni Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini Göremezsin göremezsin Hırçın hırçın akan nehirleri Serin serin süzülen berak suları göremezsin Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin Sezemezsin *** Hasret yollarında geçerken ömrüm Birde senden hasret gelmesin bana Hasret yollarında geçerken ömrüm Birde senden hasret gelmesin bana Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda Birde senden hasret gelmesin bana Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda Birde senden hasret gelmesin bana *** Kader zorlasada almam alamam seni hayatıma Birde senden hasret gelmesin bana *** Bakma bana öyle bakma Bir bakışta tanıyamazsın beni Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini Göremezsin göremezsin Hırçın hırçın akan nehirleri Serin serin süzülen berak suları göremezsin Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin Sezemezsin *** Hasret yollarında geçerken ömrüm Birde senden hasret gelmesin bana Hasret yollarında geçerken ömrüm Birde senden hasret gelmesin bana Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda Birde senden hasret gelmesin bana Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda *** Birde senden hasret gelmesin bana Kader zorlasada almam alamam seni hayatıma Birde senden hasret gelmesin bana Bakma bana öyle bakma Bir bakışta tanıyamazsın beni Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini Göremezsin *** Hırçın hırçın akan nehirleri Serin serin süzülen berak suları göremezsin Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin Hasret yollarında geçerken ömrüm Birde senden hasret gelmesin bana Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda Birde senden hasret gelmesin bana Kader zorlasada almam alamam seni hayatıma Birde senden hasret gelmesin bana

Ağlamaklıyım Bu ayrılık beni derinden vurdu Acılar içinde ağlamaklıyım Umutlarım uzak diyara göçtü Çıkmazlara düştüm ağlamaklıyım Çıkmazlara düştüm ağlamaklıyım *** Yaralı şu gönlüm yüzüm gülmüyor Yıllar geçti hala çilem bitmiyor Hasretin dünyamı yakıp yıkıyor Hicranlar içinde ağlamaklıyım Hasretin dünyamı yakıp yıkıyor Hicranlar içinde ağlamaklıyım *** Avunurum senin hayallerinle Mutlu olurum belki günün birinde Bana bıraktığın zor günlerimle Boğuşur yüreğim ağlamaklıyım Çaresiz yüreğim ağlamaklıyım *** Yaralı şu gönlüm yüzüm gülmüyor Yıllar geçti hala çilem bitmiyor Hasretin dünyamı yakıp yıkıyor Hicranlar içinde ağlamaklıyım Hasretin dünyamı yakıp yıkıyor Hicranlar içinde ağlamaklıyım