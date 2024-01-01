Bir Yaz Gecesi Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Bir Yaz Gecesi
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Ah, ah
Aman, aman
***
Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına geldim
Billahi o gün sen iki mehtaba bedeldin sevgilim
Aman aman sevgilim, sevgilim
***
Ah
***
Aydan da, semadan da, güneşten de güzeldin
Billahi o gün sen iki mehtaba bedeldin sevgilim
Aman, aman, aman sevgilim
Billahi o gün sen iki mehtaba bedeldin sevgilim