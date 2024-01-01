Bir Yaz Yağmuru Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Bir Yaz Yağmuru şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Bir Yaz Yağmuru şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Yaz Yağmuru sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses
Bir Yaz Yağmuru
Tüm Şarkıları
-
Bir yaz yağmuru mu?
Bir bulut mu geçti?
Aşkımız, sevgimiz
Birdenbire bitti
***
Sanki rüyadan uyanmış gibi
Hayalle, gerçekle baş başa kaldım
Ümitsiz, perişan hayat mı bu yaşanan?
Sen olmadan inan, sen olmadan inan
***
Aşkınla bağlandı kalbim
Sevgin yaşattı ümitle
Öldürür, çektirmez sandım
Gönlümdeki bu işkence
***
Kahretme beni ızdırabın deryasında
Günah değil mi bunca yıllık aşktan sonra?
Bırak da kaderim sana bağlansın
Bu gönül aşkınla yansın
***
Bırak da gözlerim
Bir sevinç gözyaşı döksün
Ah, bir tatlı söz söyle bana
Alevlensin, alevlensin aşkımız
***
Bir küçük saadetim vardı
Kader elimden aldı
Sabırla yoğruldu kalbim
Tükenmez dertlere saldı
***
Gönlümdeki aşkla, gönlümdeki aşkla
Bekletme gel, bekletme gel
Bekletme gel, bekletme gel, gel