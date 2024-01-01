Bir yaz yağmuru mu? Bir bulut mu geçti? Aşkımız, sevgimiz Birdenbire bitti *** Sanki rüyadan uyanmış gibi Hayalle, gerçekle baş başa kaldım Ümitsiz, perişan hayat mı bu yaşanan? Sen olmadan inan, sen olmadan inan *** Aşkınla bağlandı kalbim Sevgin yaşattı ümitle Öldürür, çektirmez sandım Gönlümdeki bu işkence *** Kahretme beni ızdırabın deryasında Günah değil mi bunca yıllık aşktan sonra? Bırak da kaderim sana bağlansın Bu gönül aşkınla yansın *** Bırak da gözlerim Bir sevinç gözyaşı döksün Ah, bir tatlı söz söyle bana Alevlensin, alevlensin aşkımız *** Bir küçük saadetim vardı Kader elimden aldı Sabırla yoğruldu kalbim Tükenmez dertlere saldı *** Gönlümdeki aşkla, gönlümdeki aşkla Bekletme gel, bekletme gel Bekletme gel, bekletme gel, gel