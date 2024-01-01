Çek elini felek, bırak yakamı Şimdi hayatımın sevmek zamanı, zamanı Bu benim aşkımın en son fermanı, fermanı Bugün ayrılığın zamanı değil, değil *** Etimi kemikten ayıracaksan Kalbimi hasretle kanatacaksan Aşkımdan gözyaşı bırakacaksan Bugün ayrılığın zamanı değil Aşkımdan gözyaşı bırakacaksan Bugün ayrılığın zamanı değil *** Yaralı kalbimiz çok cefa görmüş Gözyaşı kurumuş, acılar sönmüş Bizim hayatımız sarhoşa dönmüş Bugün ayrılığın zamanı değil *** Çek elini felek, bırak yakamı Şimdi hayatımın sevmek zamanı Bu benim aşkımın en son fermanı Bugün ayrılığın zamanı değil Bugün ayrılığın zamanı değil