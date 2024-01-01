Bırak Yakamı Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Bırak Yakamı
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Çek elini felek, bırak yakamı
Şimdi hayatımın sevmek zamanı, zamanı
Bu benim aşkımın en son fermanı, fermanı
Bugün ayrılığın zamanı değil, değil
***
Etimi kemikten ayıracaksan
Kalbimi hasretle kanatacaksan
Aşkımdan gözyaşı bırakacaksan
Bugün ayrılığın zamanı değil
Aşkımdan gözyaşı bırakacaksan
Bugün ayrılığın zamanı değil
***
Yaralı kalbimiz çok cefa görmüş
Gözyaşı kurumuş, acılar sönmüş
Bizim hayatımız sarhoşa dönmüş
Bugün ayrılığın zamanı değil
***
Çek elini felek, bırak yakamı
Şimdi hayatımın sevmek zamanı
Bu benim aşkımın en son fermanı
Bugün ayrılığın zamanı değil
Bugün ayrılığın zamanı değil