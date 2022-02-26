Borç Mutluluk İstiyorum Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Borç Mutluluk İstiyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Borç Mutluluk İstiyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Borç Mutluluk İstiyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses
Borç Mutluluk İstiyorum
Tüm Şarkıları
-
Mutlu olmak nasıl bir şey?
Hiç tatmadım, bilmiyorum
Ömre değer sevgileri
Yaşamadım, bilmiyorum
Ömre değer sevgileri
Yaşamadım, bilmiyorum
***
Hasret çökmüş yüreğime
Biraz umut diliyorum
Avuç açtım kaderime
Borç mutluluk istiyorum
İstiyorum
İstiyorum
Borç mutluluk istiyorum
***
Fazlasında değil gözüm
Bir kerecik gülsün yüzüm
Kalbim üzgün, ben üzgünüm
Borç mutluluk istiyorum
Kalbim üzgün, ben üzgünüm
Borç mutluluk istiyorum
***
Yarınım yok beklediğim
Bir mazim yok özlediğim
Elindeyim ben kaderin
Borç mutluluk istiyorum
İstiyorum
İstiyorum
Borç mutluluk istiyorum