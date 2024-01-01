Boş Hayaller Boş hayaller kurdum inandım sana Mutluluk yerine dert verdin bana Gönülden severim yalan yok derdin Şimdi anladım ki sahteymiş sevgin Gönülden severim yalan yok derdin Şimdi anladım ki sahteymiş sevgin *** Olur mu böyle bana yaptığın Bu muydu sevgilim sevip taptığın Yapılır mı sevgiliye senin yaptığın Bu muydu sevgilim sevip taptığın *** Bir gün talihim gülecek diye Vefasız sevgilim dönecek diye Bitmeyen acılar dinecek diye Ümitle sabırla geçer mi ömür Bitmeyen acılar dinecek diye Ümitle sabırla geçer mi ömür *** Olur mu böyle bana yaptığın Bu muydu sevgilim sevip taptığın Yapılır mı sevgiliye senin yaptığın Bu muydu sevgilim sevip taptığın

Ayrılık Acı Birşey Hep sen varsın aklımda Düşünmem başka bir şey Gelde bitsin bu hasret Ayrılık acı bir şey *** Hep sen varsın aklımda Düşünmem başka bir şey Gelde bitsin bu hasret Ayrılık acı bir şey *** Gecelerin uğultusu benim feryadım Fırtınalar kasırgalar benim ağıdım Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor, ağlıyorum özleminle Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor, ağlıyorum özleminle Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum özleminle *** Öyle zoraki yokluğun İmkansız alışamam Öyle büyük sevdayı Ne yapsam unutamam *** Öyle zoraki yokluğun İmkansız alışamam Öyle büyük sevdayı Ne yapsam unutamam *** Gecelerin uğultusu benim feryadım Fırtınalar kasırgalar benim ağıdım Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor, ağlıyorum özleminle Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor, ağlıyorum özleminle Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum özleminle

Bir Kulunu Çok Sevdim Döndüm kıbleye doğru Açtım ellerimi Yalvardım Allahıma Duysun diye beni *** Damla damla gözyaşım Akıyorken gözümde Çektiğim acıları Yaşıyorum yeniden *** Bir kulunu çok sevdim O beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim Artık geri vermiyor *** Bir kulunu çok sevdim O beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim Artık geri vermiyor *** Elim kolum bağlanmış Çaresizim Allahım Bu canımı sen verdin Benden almak istiyor *** Bu canımı sen verdin Benden almak istiyor *** Hor gören şu gururun Tükenmek bilmez mi Sevginle yanan kalbi Üzdüğün yetmez mi *** İyi niyet uğruna Yaşıyorsak dünyada Seven garip olsa da Sevilmeye değmez mi *** Bir kulunu çok sevdim O beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim Artık geri vermiyor *** Bir kulunu çok sevdim O beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim Artık geri vermiyor *** Elim kolum bağlandı Çaresizim Allahım Bu canımı sen verdin Benden almak istiyor *** Bu canımı sen verdin Benden almak istiyor

Dön Sevgilim Dön sevgilim dön Ayrılığına dayanmaz kalbim Dön sevgilim dön Ayrılığına dayanmaz kalbim *** Bu hasret bu çile zaten bir ölüm Bir de bu ayrılığa yok tahammülüm Bu hasret bu çile zaten bir ölüm Bir de bu ayrılığa yok tahammülüm *** Sen ümit ışığım hayat verensin Bu hâlde bırakıp nasıl gidersin? Sen ümit ışığım hayat verensin Bu hâlde bırakıp nasıl gidersin? *** Çok sevdi çok, elinde değil garip gönlümün Çok sevdi çok, elinde değil garip gönlümün *** Bilsem ki olacak senden ölümüm Çekinmem canımı sana veririm Bilsem ki olacak senden ölümüm Çekinmem canımı sana veririm *** Sen ümit ışığım hayat verensin Bu hâlde bırakıp nasıl gidersin? Sen ümit ışığım hayat verensin Bu hâlde bırakıp nasıl gidersin?