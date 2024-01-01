Ayrılık Acı Bir Şey Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Ayrılık Acı Bir Şey
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Boş hayaller kurdum inandım sana
Mutluluk yerine dert verdin bana
Gönülden severim yalan yok derdin
Şimdi anladım ki sahteymiş sevgin
Gönülden severim yalan yok derdin
Şimdi anladım ki sahteymiş sevgin
***
Olur mu böyle bana yaptığın
Bu muydu sevgilim sevip taptığın
Yapılır mı sevgiliye senin yaptığın
Bu muydu sevgilim sevip taptığın
***
Bir gün talihim gülecek diye
Vefasız sevgilim dönecek diye
Bitmeyen acılar dinecek diye
Ümitle sabırla geçer mi ömür
Bitmeyen acılar dinecek diye
Ümitle sabırla geçer mi ömür
***
Olur mu böyle bana yaptığın
Bu muydu sevgilim sevip taptığın
Yapılır mı sevgiliye senin yaptığın
Bu muydu sevgilim sevip taptığın
-
Hep sen varsın aklımda
Düşünmem başka bir şey
Gelde bitsin bu hasret
Ayrılık acı bir şey
***
Hep sen varsın aklımda
Düşünmem başka bir şey
Gelde bitsin bu hasret
Ayrılık acı bir şey
***
Gecelerin uğultusu benim feryadım
Fırtınalar kasırgalar benim ağıdım
Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor, ağlıyorum özleminle
Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor, ağlıyorum özleminle
Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum özleminle
***
Öyle zoraki yokluğun
İmkansız alışamam
Öyle büyük sevdayı
Ne yapsam unutamam
***
Öyle zoraki yokluğun
İmkansız alışamam
Öyle büyük sevdayı
Ne yapsam unutamam
***
Gecelerin uğultusu benim feryadım
Fırtınalar kasırgalar benim ağıdım
Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor, ağlıyorum özleminle
Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor, ağlıyorum özleminle
Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum özleminle
-
Döndüm kıbleye doğru
Açtım ellerimi
Yalvardım Allahıma
Duysun diye beni
***
Damla damla gözyaşım
Akıyorken gözümde
Çektiğim acıları
Yaşıyorum yeniden
***
Bir kulunu çok sevdim
O beni hiç sevmiyor
Kalbimi ona verdim
Artık geri vermiyor
***
Bir kulunu çok sevdim
O beni hiç sevmiyor
Kalbimi ona verdim
Artık geri vermiyor
***
Elim kolum bağlanmış
Çaresizim Allahım
Bu canımı sen verdin
Benden almak istiyor
***
Bu canımı sen verdin
Benden almak istiyor
***
Hor gören şu gururun
Tükenmek bilmez mi
Sevginle yanan kalbi
Üzdüğün yetmez mi
***
İyi niyet uğruna
Yaşıyorsak dünyada
Seven garip olsa da
Sevilmeye değmez mi
***
Bir kulunu çok sevdim
O beni hiç sevmiyor
Kalbimi ona verdim
Artık geri vermiyor
***
Bir kulunu çok sevdim
O beni hiç sevmiyor
Kalbimi ona verdim
Artık geri vermiyor
***
Elim kolum bağlandı
Çaresizim Allahım
Bu canımı sen verdin
Benden almak istiyor
***
Bu canımı sen verdin
Benden almak istiyor
-
Dön sevgilim dön
Ayrılığına dayanmaz kalbim
Dön sevgilim dön
Ayrılığına dayanmaz kalbim
***
Bu hasret bu çile zaten bir ölüm
Bir de bu ayrılığa yok tahammülüm
Bu hasret bu çile zaten bir ölüm
Bir de bu ayrılığa yok tahammülüm
***
Sen ümit ışığım hayat verensin
Bu hâlde bırakıp nasıl gidersin?
Sen ümit ışığım hayat verensin
Bu hâlde bırakıp nasıl gidersin?
***
Çok sevdi çok, elinde değil garip gönlümün
Çok sevdi çok, elinde değil garip gönlümün
***
Bilsem ki olacak senden ölümüm
Çekinmem canımı sana veririm
Bilsem ki olacak senden ölümüm
Çekinmem canımı sana veririm
***
Sen ümit ışığım hayat verensin
Bu hâlde bırakıp nasıl gidersin?
Sen ümit ışığım hayat verensin
Bu hâlde bırakıp nasıl gidersin?
-
Gitmeyi istersen gitme der miyim
Terkedip gideni ben istermiyim
Aşkım için gururumu terkeder miyim
Yolun açık olsun güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
***
Senin yerini başkası alır
Beni arasanda elin boş kalır
Sen sevmedikten sonra seni kim tanır
Yolun açık olsun güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
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