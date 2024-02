Açlıktan ölsen de helal paradan Vazgeçip harama uzanma dostum Korkma, güç verir Allah'ım sana Zorluklardan yılma, usanma dostum Korkma, güç verir Allah'ım sana Zorluklardan yılma, usanma dostum *** Zalime, zorbaya eğmeye başını Ürkekçe, korkakça yaşama dostum "Yüreğim" dediğin et parçasını Boşuna yük edip taşıma dostum *** Zalime, zorbaya eğmeye başını Ürkekçe, korkakça yaşama dostum "Yüreğim" dediğin et parçasını Boşuna yük edip taşıma dostum Boşuna yük edip taşıma dostum *** Beşeri zevklerin sihrine kanma Şehvetin izinde olma dostum Çağdaşlık, yenilik güzel şey ama Özünden ayrılıp bozulma dostum Çağdaşlık, yenilik güzel şey ama Özünden ayrılıp bozulma dostum *** Zalime, zorbaya eğmeye başını Ürkekçe, korkakça yaşama dostum "Yüreğim" dediğin et parçasını Boşuna yük edip taşıma dostum *** Zalime, zorbaya eğmeye başını Ürkekçe, korkakça yaşama dostum "Yüreğim" dediğin et parçasını Boşuna yük edip taşıma dostum Boşuna yük edip taşıma dostum **** Zalime, zorbaya eğmeye başını Ürkekçe, korkakça yaşama dostum "Yüreğim" dediğin et parçasını Boşuna yük edip taşıma dost