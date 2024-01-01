İkimizin Yerine Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
İkimizin Yerine
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Açlıktan ölsen de helal paradan
Vazgeçip harama uzanma dostum
Korkma, güç verir Allah'ım sana
Zorluklardan yılma, usanma dostum
Korkma, güç verir Allah'ım sana
Zorluklardan yılma, usanma dostum
***
Zalime, zorbaya eğmeye başını
Ürkekçe, korkakça yaşama dostum
"Yüreğim" dediğin et parçasını
Boşuna yük edip taşıma dostum
***
Zalime, zorbaya eğmeye başını
Ürkekçe, korkakça yaşama dostum
"Yüreğim" dediğin et parçasını
Boşuna yük edip taşıma dostum
Boşuna yük edip taşıma dostum
***
Beşeri zevklerin sihrine kanma
Şehvetin izinde olma dostum
Çağdaşlık, yenilik güzel şey ama
Özünden ayrılıp bozulma dostum
Çağdaşlık, yenilik güzel şey ama
Özünden ayrılıp bozulma dostum
***
Zalime, zorbaya eğmeye başını
Ürkekçe, korkakça yaşama dostum
"Yüreğim" dediğin et parçasını
Boşuna yük edip taşıma dostum
***
Zalime, zorbaya eğmeye başını
Ürkekçe, korkakça yaşama dostum
"Yüreğim" dediğin et parçasını
Boşuna yük edip taşıma dostum
Boşuna yük edip taşıma dostum
****
Zalime, zorbaya eğmeye başını
Ürkekçe, korkakça yaşama dostum
"Yüreğim" dediğin et parçasını
Boşuna yük edip taşıma dost
-
Bahtımız açıldı suyumuz geldi
Toprak bereketli gök yedi renkli
Keyfi yerinde sesi ahenki
Keyfi yerinde sesi ahenki
***
Harran ovasının sofi ağası
Hem ağası, kölesi, fakir babası
Harran ovasının sofi ağası
Hem kölesi, ağası, fakir babası
***
Bire kesin Allah binlerce versin
(Amana elhamdülillah)
Şenlensin çocuklar okullar gelsin
(Amana elhamdülillah)
Unutma ilimde dünyada ilk'sin
***
Harran ovasının sofi ağası
Hem ağası, kölesi, fakir babası
Harran ovasının sofi ağası
Hem kölesi, ağası, fakir babası
***
Harranda doyulmaz güneş'e ay'a
Oğuldur ne sıfat yükselir haya
İstemem karışsın politikaya
İstemem karışsın politikaya
***
Harran ovasının sofi ağası
Hem ağası, kölesi, fakir babası
Harran ovasının sofi ağası
Hem kölesi, ağası, fakir babası
***
Bire kesin Allah binlerce versin
(Amana elhamdülillah)
Şenlensin çocuklar okullar gelsin
(Amana elhamdülillah)
Unutma ilimde dünyada ilk'sin
***
Harran ovasının sofi ağası
Hem ağası, kölesi, fakir babası
Harran ovasının sofi ağası
Hem kölesi, ağası, fakir babası
***
Harran ovasının sofi ağası
Hem ağası, kölesi, fakir babası
Harran ovasının sofi ağası
Hem kölesi, ağası, fakir babası
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Bugün ayın ışığı ey
Elinde bal kaşığı ey
Yine nerden geliyon da
Mehlenin yakışığı
Yine nerden geliyon da
Mehlenin yakışığı
***
Vay nerdesin nerdesin
Kaldır camın perdesin
Diyeceğim çok ama da
Pek kalabalık yerdesin
Diyeceğim çok ama da ey
Pek kalabalık yerdesin
***
Karşıdan geçti gelin
Elinde testi gelin
Salın boyun göreyim de
Gençliğim geçti gelin
Salın boyun göreyim de
Gençliğim geçti gelin
***
Vay nerdesin nerdesin
Kaldır camın perdesin
Diyeceğim çok ama da ey
Pek kalabalık yerdesin
Diyeceğim çok ama da ey
Pek kalabalık yerdesin