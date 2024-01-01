Bahtımız açıldı suyumuz geldi Toprak bereketli gök yedi renkli Keyfi yerinde sesi ahenki Keyfi yerinde sesi ahenki *** Harran ovasının sofi ağası Hem ağası, kölesi, fakir babası Harran ovasının sofi ağası Hem kölesi, ağası, fakir babası *** Bire kesin Allah binlerce versin (Amana elhamdülillah) Şenlensin çocuklar okullar gelsin (Amana elhamdülillah) Unutma ilimde dünyada ilk'sin *** Harran ovasının sofi ağası Hem ağası, kölesi, fakir babası Harran ovasının sofi ağası Hem kölesi, ağası, fakir babası *** Harranda doyulmaz güneş'e ay'a Oğuldur ne sıfat yükselir haya İstemem karışsın politikaya İstemem karışsın politikaya *** Harran ovasının sofi ağası Hem ağası, kölesi, fakir babası Harran ovasının sofi ağası Hem kölesi, ağası, fakir babası *** Bire kesin Allah binlerce versin (Amana elhamdülillah) Şenlensin çocuklar okullar gelsin (Amana elhamdülillah) Unutma ilimde dünyada ilk'sin *** Harran ovasının sofi ağası Hem ağası, kölesi, fakir babası Harran ovasının sofi ağası Hem kölesi, ağası, fakir babası *** Harran ovasının sofi ağası Hem ağası, kölesi, fakir babası Harran ovasının sofi ağası Hem kölesi, ağası, fakir babası

Bugün ayın ışığı ey Elinde bal kaşığı ey Yine nerden geliyon da Mehlenin yakışığı Yine nerden geliyon da Mehlenin yakışığı *** Vay nerdesin nerdesin Kaldır camın perdesin Diyeceğim çok ama da Pek kalabalık yerdesin Diyeceğim çok ama da ey Pek kalabalık yerdesin *** Karşıdan geçti gelin Elinde testi gelin Salın boyun göreyim de Gençliğim geçti gelin Salın boyun göreyim de Gençliğim geçti gelin *** Vay nerdesin nerdesin Kaldır camın perdesin Diyeceğim çok ama da ey Pek kalabalık yerdesin Diyeceğim çok ama da ey Pek kalabalık yerdesin