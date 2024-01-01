Bu Ayrılık Neden Oldu Ellerini çekip benden Yarim bugün gider oldu Ellerini çekip benden Yarim bugün gider oldu *** Hem sever, hem sevilirdik Bu ayrılık neden oldu Hem sever, hem sevilirdik Bu ayrılık neden oldu Bu ayrılık neden oldu, neden oldu *** Yar aşkıyla yana, yana Ayrı düştüm ellere ben *** Yar aşkıyla yana, yana Ayrı düştüm ellere ben *** Amma senden ayrı gezen Yürek değil beden oldu Yürek değil beden oldu, beden oldu *** Yandı yürek kebap oldu Gül bahçem de hazan oldu Yandı yürek kebap oldu Gül bahçem de hazan oldu *** Belki senden ayrılmazdım Bu ayrılık neden oldu Belki senden ayrılmazdım Bu ayrılık neden oldu Bu ayrılık neden oldu, neden oldu *** Yar aşkıyla yana, yana Ayrı düştüm ellere ben *** Yar aşkıyla yana, yana Ayrı düştüm ellere ben *** Amma senden ayrı gezen Yürek değil beden oldu Yürek değil beden oldu, beden oldu

Bu Ne Acayip Dünya Kimi ağlar, kimi güler Kimi her gün dertten içer Herkes ektiğini biçer Bu ne acayip dünya *** Kimi ağlar, kimi güler Kimi her gün dertten içer Herkes ektiğini biçer Bu ne acayip dünya *** Hayat merhametsiz olmuş Dünya kötülerle dolmuş Hayat merhametsiz olmuş Dünya kötülerle dolmuş *** Of, of, of Olan gariplere olmuş Bu ne acayip dünya *** Of, of, of Olan gariplere olmuş Bu ne acayip dünya *** İnsan şaşırıyor bazen Baharda olur mu hazan? Haklıdır kadere kızan Bu ne acayip dünya *** İnsan şaşırıyor bazen Baharda olur mu hazan? Haklıdır kadere kızan Bu ne acayip dünya *** Hayat merhametsiz olmuş Dünya kötülerle dolmuş Hayat merhametsiz olmuş Dünya kötülerle dolmuş *** Of, of, of Olan gariplere olmuş Bu ne acayip dünya *** Of, of, of Olan gariplere olmuş Bu ne acayip dünya

Hani Söz Vermiştin Hani söz vermiştin bana içmeyecektin Hani söz vermiştin bana içmeyecektin Yine başın dumanlı kirpiklerin ıslak Gözlerin kanlı kanlı ah delikanlım *** Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın O kalpsizin adını anmayacaktın Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın O kalpsizin adını anmayacaktın *** İçip, içip hep böyle yanacak mısın? İçip, içip hep böyle yanacak mısın? Resmini eline alıp bakacak mısın? Yollarına döner diyerek bakacak mısın? *** Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın O kalpsizin adını anmayacaktın Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın O kalpsizin adını anmayacaktın

Dinleyin Geceler Dinleyin geceler duyun sesimi Benden daha yalnız değilsiniz ki Nedir bu karanlık nedir bu sessizlik Benden dertli değilsiniz ki Benden dertli değilsiniz ki *** Uzanan ellerimi tutun ne olur Benden daha güçsüz değilsiniz ki Ağlamayın susun susun susun ne olur Benden daha yalnız değilsiniz ki Ağlamayın susun susun susun ne olur Benden daha yalnız değilsiniz ki *** Var mı bu dünyada ben gibi yalnız Var mı bu dünyada ben gibi bahtsız Doğuştan kadersiz doğuştan şanssız Benden dertli değilsiniz ki Benden dertli ah değilsiniz ki *** Uzanan elimi tutun ne olur Benden daha güçsüz değilsiniz ki Ağlamayın susun susun susun ne olur Benden daha dertli değilsiniz ki Ağlamayın susun susun susun ne olur Benden daha yalnız değilsiniz ki