Bu da geçer bu da geçer Alışmalısın dayanmalısın alışmalısın Hemen karar verme sabret Bu da geçer alışmalısın dayanmalısın dayanmalısın *** Böyle kalmaz zamanla Düzelir elbet Bu da geçer arkadaş Sakın üzülme *** Yarın başka bir gündür Yarını bekle bu da geçer arkadaş Sakın üzülme Bu da geçer bu da geçer alışmalısın dayanmalısın alışmalısın **** Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun Ömrün yaslarla dolmaz büyütüyorsun Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun Ömrün yaslarla dolmaz büyütüyorsun *** Gül geç bir şeyin kalmaz ne duruyorsun Bu da geçer arkadaş bu da üzülme Bu da geçer bu da geçer alışmalısın dayanmalısın alışmalısın *** Böyle kalmaz zamanla Düzelir elbet Bu da geçer arkadaş Sakın üzülme *** Yarın başka bir gündür Yarını bekle bu da geçer arkadaş Bu da üzülme Bu da geçer bu da geçer alışmalısın alışmalısın dayanmalısın