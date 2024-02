Seni ben, ellerin olsun diye mi sevdim ah Ellerin olsun diye mi sevdim *** Her şeyimi uğruna ben bos yere mi verdim ah Boş yere mi verdim Her şeyimi uğruna ben boş yere mi verdim ah Boş yere mi verdim *** Yalan sözlerle aldatıp, seninim derdin Yalan sözlerle aldatıp, seninim derdin *** Her şeyimi, uğruna ben, bos yere mi verdim ah Boş yere mi verdim ah

Yetimem, vurulmuşam Ben cigerden yanmışam Gözüm on'için ağlar Çünkü yetim kalmışam Gözüm on'için ağlar Çünkü yetim kalmışam *** Dede, dede, can dede Tesbihi mercan dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede *** Yetimler yavaş oli Koynu dolu taş oli Değme yetim gönlüne Düşer hürda haş oli Değme yetim gönlüne Düşer hürda haş oli *** Dede, dede, can dede Tesbihi mercan dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede *** Dede, geleyim, aydım Kaşları keman, yüz Ay'dı A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr Vallahi, öyle bir güne düşmüşüm, ey, ey, ey, ey Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey Ey, ey, ey *** Ah, umut Her dakikası yüz ay, a yâr A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr *** Dede, dede, can dede Tesbihi mercan dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede *** Dede, dede, can dede Tesbihi mercan dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede