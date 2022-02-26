Bu Şehirde Yaşanmaz Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Bu Şehirde Yaşanmaz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Bu Şehirde Yaşanmaz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Şehirde Yaşanmaz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses
Bu Şehirde Yaşanmaz
Tüm Şarkıları
-
Aşkın var oldukça ümit kayboldu
Her gün biraz daha dertleniyorum
Hasretin içimi kemiriyor bak
Dinle beni, sana sesleniyorum
***
Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz
Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz
Yaşamak, yaşamak, yaşamak, yaşamak
Değil yaşamak
Of, of
***
Kalbin biliyorsa neden saklıyor
Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı
Başka bir yol var mı, başka bir yol var mı?
Sevmenin başka türlü şekli var mı?
Sevildiğini bil, sevdiğimi bil
Ya tam sev ya bırak, aşkın aşk değil
Her gün çile çekmek yaşamak değil
***
Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz
Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz
Yaşamak, yaşamak, yaşamak, yaşamak
Değil yaşamak