Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak Yaşamak, değil yaşamak *** Of, of *** Kalbin biliyorsa neden saklıyor? Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı Başka bir yol var mı, başka bir yol var mı? Sevmenin başka türlü şekli var mı? *** Sevildiğini bil, sevdiğimi bil Ya tam sev ya bırak, aşkın aşk değil Her gün çile çekmek yaşamak değil *** Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak *** Yaşamak, değil yaşamak

Gökyüzü hüzünlü matem var sanki Kim bilir kaç seven sabah bekliyor Gökyüzü hüzünlü matem var sanki Kim bilir kaç seven sabah bekliyor *** Doğacak güneşe hayli zaman var Dertler peşi sıra çile bitmiyor Doğacak güneşe hayli zaman var Dertler peşi sıra çile bitmiyor *** Korkunun ecele faydası yok ki Yarı yoldan dönmek neyi halleder Belamı bulmuşum bulduğum kadar Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider Belamı bulmuşum bulduğum kadar Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider *** Geceler sabahla dargın mı bilmem Her taraf karanlık sessiz sedasız Geceler sabaha dargın mı bilmem Her taraf karanlık sessiz sedasız *** Yaşamak ayrı bir dert gülmek tesadüf Hangi günüm geçti aşkla kavgasız Yaşamak ayrı bir dert gülmek tesadüf Hangi günüm geçti aşkla kavgasız *** Korkunun ecele faydası yok ki Yarı yoldan dönmek neyi halleder Belamı bulmuşum bulduğum kadar Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider *** Belamı bulmuşum bulduğum kadar Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider