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Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz
Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz
Yaşamak, yaşamak, yaşamak
Yaşamak, değil yaşamak
***
Of, of
***
Kalbin biliyorsa neden saklıyor?
Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı
Başka bir yol var mı, başka bir yol var mı?
Sevmenin başka türlü şekli var mı?
***
Sevildiğini bil, sevdiğimi bil
Ya tam sev ya bırak, aşkın aşk değil
Her gün çile çekmek yaşamak değil
***
Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz
Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz
Yaşamak, yaşamak, yaşamak
***
Yaşamak, değil yaşamak
-
Yüce dağ başında yanar bir ışık
Düşmüşem derdine olmuşam aşık
Al buğday benizlim zülfü dolaşık
Dividim, kalemim yazarım
***
Böyle bir yavrunun derdi
Var bende, yar bende, var bende
Böyle bir yavrunun derdi
Var bende, yar bende, var bende
***
Yüce dağ başında bir top kar idim
Yağdı yağmur, güneş vurdu eridim
Evvel yarin sevgilisi ben idim
Dividim, kalemim yazarım
***
İşte ben gidiyorum yar hemen ağla
Dön ağla
Yan ağla
***
İşte ben gidiyorum yar hemen ağla
Dön ağla
Yan ağla
-
Ölüyorum kederimden
El içine çıkmaya yüzüm kalmadı
Ömrüm hiç gibi geçti
Derdin ne diye soran olmadı
***
Çaresizlik içindeyim
Karanlık dünyama ışık tutan olmadı
Ömrüm hiç gibi geçti
Derdin ne diye soran olmadı
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Gökyüzü hüzünlü matem var sanki
Kim bilir kaç seven sabah bekliyor
Gökyüzü hüzünlü matem var sanki
Kim bilir kaç seven sabah bekliyor
***
Doğacak güneşe hayli zaman var
Dertler peşi sıra çile bitmiyor
Doğacak güneşe hayli zaman var
Dertler peşi sıra çile bitmiyor
***
Korkunun ecele faydası yok ki
Yarı yoldan dönmek neyi halleder
Belamı bulmuşum bulduğum kadar
Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider
Belamı bulmuşum bulduğum kadar
Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider
***
Geceler sabahla dargın mı bilmem
Her taraf karanlık sessiz sedasız
Geceler sabaha dargın mı bilmem
Her taraf karanlık sessiz sedasız
***
Yaşamak ayrı bir dert gülmek tesadüf
Hangi günüm geçti aşkla kavgasız
Yaşamak ayrı bir dert gülmek tesadüf
Hangi günüm geçti aşkla kavgasız
***
Korkunun ecele faydası yok ki
Yarı yoldan dönmek neyi halleder
Belamı bulmuşum bulduğum kadar
Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider
***
Belamı bulmuşum bulduğum kadar
Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider
-
-
Ben insan değil miyim?
Ben kulun değil miyim?
Tanrım dünyaya beni sen attın
Çile çektirdin derman arattın
***
Madem unutacaktın
Beni neden yarattın
***
Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada
Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada
Yüce adalet böyle olur mu? Tanrı kulunu hiç unutur mu?
***
Ben de gülmek isterim
Ben de sevmek isterim
Önce ne verdin sonra ne aldın
Onun peşinden neden ağlattın
***
Madem unutacaktın
Beni neden yarattı
***
Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada
Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada
Yüce adalet böyle olur mu tanrı kulunu hiç unutur mu?
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Hasta ettin beni
Seni kansız seni
Senin de vicdanın yokmuş
Vay imansız seni
***
Hasta ettin beni
Seni kansız seni
Senin de vicdanın yokmuş
Vay imansız seni
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun sen bana
Bana yalvarma, boşuna yanma
Ölsen acımam sana
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun sen bana
Bana yalvarma, boşuna yanma
Ölsen acımam sana
***
Nasıl olsa bir gün
Sen de öleceksin
Bana yaptıkların için
Hesap vereceksin
***
Nasıl olsa bir gün
Sen de öleceksin
Bana yaptıkların için
Hesap vereceksin
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun sen bana
Bana yalvarma, boşuna yanma
Ölsen acımam sana
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun sen bana
Bana yalvarma, boşuna yanma
Ölsen acımam sana
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun sen bana
Bana yalvarma, boşuna yanma
Ölsen acımam sana
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun
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Evvela Hüda'yı tanımasa idim
Vallahi, güzel, sen benim Allah'ım olurdun aman, aman
***
Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada
Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada
Bir ben miyim, bir ben miyim mahzun olan, ya Rabbi?
Ya Rabbi, ya Rabbi
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Bir şişe, bir boş kadeh
Birde sonsuz melalim
Bir şişe, birde boş kadeh
Birde sonsuz melalim
***
Her gece böyle sensiz
Bak perişan halim
Her gece böyle sensiz
Bak perişan halim
***
Hiç bir ümit yok artık
Ah yıkıldı hayalim
Ah yıkıldı hayalim
***
Gel yetiş insaf eyle
Kalmadı hiç mecalim
Gel yetiş insaf eyle
Kalmadı hiç mecalim
***
Hiç bir ümit yok artık
Ah yıkıldı hayalim
Ah yıkıldı hayalim
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