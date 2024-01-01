Bu Şehirde Yaşanmaz Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak Yaşamak, değil yaşamak *** Of, of *** Kalbin biliyorsa neden saklıyor? Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı Başka bir yol var mı, başka bir yol var mı? Sevmenin başka türlü şekli var mı? *** Sevildiğini bil, sevdiğimi bil Ya tam sev ya bırak, aşkın aşk değil Her gün çile çekmek yaşamak değil *** Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak *** Yaşamak, değil yaşamak

Yüce Dağ Başında Yüce dağ başında yanar bir ışık Düşmüşem derdine olmuşam aşık Al buğday benizlim zülfü dolaşık Dividim, kalemim yazarım *** Böyle bir yavrunun derdi Var bende, yar bende, var bende Böyle bir yavrunun derdi Var bende, yar bende, var bende *** Yüce dağ başında bir top kar idim Yağdı yağmur, güneş vurdu eridim Evvel yarin sevgilisi ben idim Dividim, kalemim yazarım *** İşte ben gidiyorum yar hemen ağla Dön ağla Yan ağla *** İşte ben gidiyorum yar hemen ağla Dön ağla Yan ağla

Ölüyorum Kederimden Ölüyorum kederimden El içine çıkmaya yüzüm kalmadı Ömrüm hiç gibi geçti Derdin ne diye soran olmadı *** Çaresizlik içindeyim Karanlık dünyama ışık tutan olmadı Ömrüm hiç gibi geçti Derdin ne diye soran olmadı

Gökyüzü Gökyüzü hüzünlü matem var sanki Kim bilir kaç seven sabah bekliyor Gökyüzü hüzünlü matem var sanki Kim bilir kaç seven sabah bekliyor *** Doğacak güneşe hayli zaman var Dertler peşi sıra çile bitmiyor Doğacak güneşe hayli zaman var Dertler peşi sıra çile bitmiyor *** Korkunun ecele faydası yok ki Yarı yoldan dönmek neyi halleder Belamı bulmuşum bulduğum kadar Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider Belamı bulmuşum bulduğum kadar Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider *** Geceler sabahla dargın mı bilmem Her taraf karanlık sessiz sedasız Geceler sabaha dargın mı bilmem Her taraf karanlık sessiz sedasız *** Yaşamak ayrı bir dert gülmek tesadüf Hangi günüm geçti aşkla kavgasız Yaşamak ayrı bir dert gülmek tesadüf Hangi günüm geçti aşkla kavgasız *** Korkunun ecele faydası yok ki Yarı yoldan dönmek neyi halleder Belamı bulmuşum bulduğum kadar Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider *** Belamı bulmuşum bulduğum kadar Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider

Ben İnsan Değil Miyim Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım dünyaya beni sen attın Çile çektirdin derman arattın *** Madem unutacaktın Beni neden yarattın *** Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada Yüce adalet böyle olur mu? Tanrı kulunu hiç unutur mu? *** Ben de gülmek isterim Ben de sevmek isterim Önce ne verdin sonra ne aldın Onun peşinden neden ağlattın *** Madem unutacaktın Beni neden yarattı *** Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada Yüce adalet böyle olur mu tanrı kulunu hiç unutur mu?

Hasta Ettin Beni Hasta ettin beni Seni kansız seni Senin de vicdanın yokmuş Vay imansız seni *** Hasta ettin beni Seni kansız seni Senin de vicdanın yokmuş Vay imansız seni *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun sen bana Bana yalvarma, boşuna yanma Ölsen acımam sana *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun sen bana Bana yalvarma, boşuna yanma Ölsen acımam sana *** Nasıl olsa bir gün Sen de öleceksin Bana yaptıkların için Hesap vereceksin *** Nasıl olsa bir gün Sen de öleceksin Bana yaptıkların için Hesap vereceksin *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun sen bana Bana yalvarma, boşuna yanma Ölsen acımam sana *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun sen bana Bana yalvarma, boşuna yanma Ölsen acımam sana *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun sen bana Bana yalvarma, boşuna yanma Ölsen acımam sana *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun

Evvela Hüdayı Tanımasa İdim Evvela Hüda'yı tanımasa idim Vallahi, güzel, sen benim Allah'ım olurdun aman, aman *** Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada Bir ben miyim, bir ben miyim mahzun olan, ya Rabbi? Ya Rabbi, ya Rabbi