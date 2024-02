Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak Yaşamak, değil yaşamak *** Of, of *** Kalbin biliyorsa neden saklıyor? Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı Başka bir yol var mı, başka bir yol var mı? Sevmenin başka türlü şekli var mı? *** Sevildiğini bil, sevdiğimi bil Ya tam sev ya bırak, aşkın aşk değil Her gün çile çekmek yaşamak değil *** Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak *** Yaşamak, değil yaşamak

Kime sorsam aynı dertten benim gibi yakınır Her ahında bir beddua bir sitem vardır Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayetçi Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayet eder Doğduğuna pişman oldu Sevdiklerine pişman oldu Bir bir usandılar *** Sevilenin elinden bir damla aşk tatmadım Hangi dala tutunduysam elimde kaldı Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayetçi Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayet eder Doğduğuna pişman oldu Sevdiklerine pişman oldu Bir bir usandılar