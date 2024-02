Bulunur Elbet Unuttum artık seni sildim bütün aşkını Kaderinin önünde eğme sakın başını Yanağına dökülen bir damla göz yaşını Sen silmesen olur sen silmesen olur Silen bulunur elbet Yanağına dökülen bir damla göz yaşını Sen silmesen olur sen silmesen olur Silen bulunur elbet *** Yaşayan sevgimizi öldürdün bile bile Tertemiz aşkımız düştü dilden dile Yaşayan sevgimizi öldürdün bile bile Tertemiz aşkımız düştü dilden dile Seni deliler gibi seven deli gönüle Sen girmesen olur sen girmesen olur Giren bulunur elbet Sen girmesen olur sen girmesen olur Giren bulunur elbet *** Benden başka birini seviyorsan saklama Her derdin çaresi var boşa kürek sallama Beni gelecek diye yollarımda bekleme Ben gelmesem olur ben gelmesem olur Gelen bulunur elbet Beni gelecek diye yollarımda bekleme Ben gelmesem olur ben gelmesem olur Gelen bulunur elbet *** Yaşayan sevgimizi öldürdün bile bile Tertemiz aşkımız düştü dilden dile Yaşayan sevgimizi öldürdün bile bile Tertemiz aşkımız düştü dilden dile Seni deliler gibi seven deli gönüle Sen girmesen olur sen girmesen olur Giren bulunur elbet Sen girmesen olur sen girmesen olur Giren bulunur elbet

Geç Kalmış Değilsin Gülmüyorsa bahtın sakın üzülme Yazılmış yazına hiç sitem etme Mutluluk lafına boynunu bükme Geç kalmış değilsin mutlu olmaya *** Mutluluk lafına boynunu bükme Geç kalmış değilsin mutlu olmaya *** Kalbinde bitmesin bütün ümitler Gönlümde yer etsin güzel sevgiler Halime gülmesin o zalim gözler Geç kalmış değilsin mutlu olmaya *** Kalbimde bitmesin bütün ümitler Gönlünde yer etsin güzel sevgiler Haline gülmesin o zalim gözler Geç kalmış değilsin mutlu olmaya *** Her türlü çileye katlanacaksın Yıllar geçse de yine kavuşacaksın Çok güzel günlere ulaşacaksın Geç kalmış değilsin mutlu olmaya *** Çok güzel günlere kavuşacaksın Geç kalmış değilsin mutlu olmaya *** Kalbinde bitmesin bütün ümitler Gönlümde yer etsin güzel sevgiler Halime gülmesin o zalim gözler Geç kalmış değilsin mutlu olmaya *** Kalbimde bitmesin bütün ümitler Gönlünde yer etsin güzel sevgiler Haline gülmesin o zalim gözler Geç kalmış değilsin mutlu olmaya

Bir Kadeh Daha Ver Şu lanet kaderime sitemler edip) (Tanrıya son defa yalvaracağım) (Güzel gözlerin gelecek aklıma) (Solup gideceğim en güzel çağımda) (Seslenip beni çağırdığında) (Boş sokaklara haykırdığında) (Artık burada olmayacağım) *** Dudağımda hıçkırık gözlerimde yaş Her boşalan kadehte bir umut arıyorum Her boşalan kadehte bir umut arıyorum *** Beni bilmeyenler desinler ayyaş Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum *** Beni bilmeyenler desinler ayyaş Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum *** Ömrün nesi kaldı eridi yavaş, yavaş Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum Varsın titresin elim boşver arkadaş Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum *** Ömrün nesi kaldı eridi yavaş, yavaş Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum Varsın titresin elim boşver arkadaş Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum *** Ellerim her zaman boş hayallerim solmuş Kaderi ben boşuna zorladım anlıyorum Kaderi ben boşuna zorladım anlıyorum *** Gülme dostum halime içeyim yavaş, yavaş Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum *** Gülme dostum halime içeyim yavaş, yavaş Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum *** Ömrün nesi kaldı eridi yavaş, yavaş Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum bi yanıyorum Varsın titresin elim boşver arkadaş Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum *** Ömrün nesi kaldı eridi yavaş, yavaş Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum Varsın titresin elim boşver arkadaş Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum

Ceza(Yağmurlu Birgünde) Yağmurlu bir günde doğdum anamdan Gökler ağlıyormuş ben doğdum diye Doğarken günahkar olur mu insan Ömrüme verilen bu ceza niye *** Ne yaptım allahım dertli doğacak Sevipte ömrümce acı duyacak Hangi günüm bana derman olacak Ömrüme verilen bu ceza niye Hangi günüm bana derman olacak Ömrüme verilen bu ceza niye *** Dost diye sarıldı bağrım kanadım Mutluluk aradım ömrüm ağladı Vurdu süründürdü felek tokadı Ömrüme verilen bu ceza niye *** Ne yaptım allahım dertli doğacak Sevipte ömrümce acı duyacak Hangi günüm bana derman olacak Ömrüme verilen bu ceza niye Hangi günüm bana derman olacak Ömrüme verilen bu ceza niye

Ben mi İstedim Gurbeti kendime bir mekan edip Yılları saymayı ben mi istedim urbeti kendime bir mekan edip Yılları saymayı ben mi istedim *** Ayrılıp dostlardan, ayrılıp senden Mahsunca kalmayı ben mi istedim Ayrılıp dostlardan, ayrılıp senden Mahsunca kalmayı ben mi istedim *** Yollara zoraki bir yolcu olup Kaybedip kendimi bulamaz olup Dostumu düşmandan ayırmaz olup Kadere küsmeyi ben mi istedim Dostumu düşmandan ayırmaz olup Kadere küsmeyi ben mi istedim *** Haberim gelsede birgün birinden Üzülsende gelmez birşey elinden Haberim gelsede birgün birinden Üzülsende gelmez birşey elinden *** Kalbimi çıkarıp sanki yerinden Ayrılıp gitmeyi ben mi istedim Kalbimi çıkarıp sanki yerinden Ayrılıp gitmeyi ben mi istedim *** Yollara zoraki bir yolcu olup Kaybedip kendimi bulamaz olup Dostları düşmandan ayırmaz olup Kadere küsmeyi ben mi istedim Dostları düşmandan ayırmaz olup Kadere küsmeyi ben mi istedim

Aşkın Bende Bir Ömür Kaç mevsim geçti sensiz Kaç bahar, yaz bekledim Zehir oldu gençliğim Çektiğimi bilmedin *** Kaç mevsim geçti sensiz Kaç bahar yaz bekledim Zehir oldu gençliğim Çektiğimi bilmedim *** Aşkın bende bir ömür Gelmesen de ne çıkar Hep yanımda gibisin İçimde hatıran var *** Aşkın bende bir ömür Gelmesen de ne çıkar Hep yanımda gibisin İçimde hatıran var *** Kaç mevsim geçti sensiz Hatıramdan çıkmadın Hayalin gözlerimde Dudaklarımda adın *** Kaç mevsim geçti sensiz Hatıramdan çıkmadın Hayalin gözlerimde Dudaklarımda adın *** Aşkın bende bir ömür Gelmesen de ne çıkar Hep yanımda gibisin İçimde hatıran var *** Aşkın bende bir ömür Gelmesen de ne çıkar Hep yanımda gibisin İçimde hatıran var

Can İşte Canan Hani Aşkın ince bir yolmuş Üstü dikenle dolmuş Geç kalmışım bu yolda Gelip geçenler olmuş *** Aşkın ince bir yolmuş Üstü dikenle dolmuş Geç kalmışım bu yolda Gelip geçenler olmuş *** Can işte canan hani Dert işte derman hani Gönül sarayım bomboş Beklenen sultan hani *** Can işte canan hani Dert işte derman hani Gönül sarayım bomboş Beklenen sultan hani *** Sevdi aldattı beni Güldü ağlattı beni Gittim kölesi oldum Bir kula sattı beni *** Sevdi aldattı beni Güldü ağlattı beni Gittim kölesi oldum Bir kula sattı beni *** Can işte canan hani Dert işte derman hani Gönül sarayım bomboş Beklenen sultan hani *** Can işte canan hani Dert işte derman hani Gönül sarayım bomboş Beklenen sultan hani