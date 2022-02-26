Bulunur Elbet Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Bulunur Elbet
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Unuttum artık seni sildim bütün aşkını
Kaderinin önünde eğme sakın başını
Yanağına dökülen bir damla göz yaşını
Sen silmesen olur, sen silmesen olur
Silen bulunur elbet
***
Yaşayan sevgimizi öldürdün bile bile
Tertemiz aşkımız düştü dilden dile
Seni deliler gibi seven deli gönüle
Sen girmesen olur, sen girmesen olur
Giren bulunur elbet
***
Benden başka birini seviyorsan saklama
Her derdin çaresi var boşa kürek sallama
Beni gelecek diye yollarımda bekleme
Ben gelmesem olur, ben gelmesem olur
Gelen bulunur elbet