Bulursun Beni Sevgilim arama, bilmem ner'deyim İstersen kalbinde bulursun beni Bir kuru yaprağım, esen yeldeyim İstersen yanında bulursun beni *** Anarsın sevgilim şarkımı çalıp Ararsın sevgilim maziye dalıp Anarsın sevgilim şarkımı çalıp Ararsın sevgilim maziye dalıp *** Uzakta olsan da rüyana alıp İstersen gecende bulursun beni Uzakta olsan da rüyana alıp İstersen yanında bulursun beni *** Ne günler görüyor, yaşıyor insan Ne yasak duygular taşıyor insan Sen de benim gibi sarhoş olursan İçtiğin kadehte bulursun beni *** Anarsın sevgilim şarkımı çalıp Ararsın sevgilim maziye dalıp Anarsın sevgilim şarkımı çalıp Ararsın sevgilim maziye dalıp *** Uzakta olsan da rüyana alıp İstersen gecende bulursun beni Uzakta olsan da rüyana alıp İstersen gecende bulursun beni

Boşaymış Meğer Senin için harcanan onca seneler Boşaymış sevgilim boşaymış meğer Senin yokluğunla gelen hasrete Hasrete ağlamak boşaymış meğer *** Senin yokluğunla gelen hasrete Hasrete ağlamak boşaymış meğer *** Durma ne olur bakma yüzüme Olanlar oldu bitti Kal desem bile bakma sözüme Artık iş işten geçti *** Durma ne olur bakma yüzüme Olanlar oldu bitti Kal desem bile bakma sözüme Artık iş işten geçti *** Yaşanmamış gibiydi o güzel günler Eriyip yok oldu bütün gerçekler Bir rüyaydı belki çok geç anladım Rüyalarda ağlamak boşaymış meğer *** Bir rüyaydı belki çok geç anladım Rüyalarda ağlamak boşaymış meğer *** Durma ne olur bakma yüzüme Olanlar oldu bitti Kal desem bile bakma sözüme Artık iş işten geçti *** Durma ne olur bakma yüzüme Olanlar oldu bitti Kal desem bile bakma sözüme Artık iş işten geçti

Gönül Teknem Bir zalimin limanına Demir atmış gönül teknem Sever diye sevdasına Yanık kaldı gönül teknem *** Ah ah Bir zalimin limanına Demir atmış gönül teknem Sever diye sevdasına Yanık kaldı gönül teknem Bir zalimin limanına Demir atmış gönül teknem Sever diye sevdasına *** Yanık kaldı gönül teknem Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem *** Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem Dibe batmış, gönül teknem Ah, ah Deli gibi sevdim oysa Sevmem artık sevmek buysa *** Aşk yerine kötü şansa Demir atmış gönül teknem Deli gibi sevdim oysa Sevmem artık sevmek buysa Aşk yerine kötü şansa Demir atmış gönül teknem *** Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem *** Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem

Asla Uyuyamıyorum canlanıyor anılar Dayanamıyorum mevsim her dem sonbahar Düşünemiyorum senden ayrılmayı Çok seviyorum af diliyorum Yollarını gözlüyorum Acı çekiyorum Gel de bitsin bu hazan *** Her şeyden vazgeçerim senden asla Gittiğin günden beri gönlüm yasta Her şeyden vazgeçerim senden asla Gittiğin günden beri gönlüm yasta Gel de bitsin bu hazan *** Uyuyamıyorum canlanıyor anılar Dayanamıyorum mevsim her dem sonbahar Düşünemiyorum senden ayrılmayı Çok seviyorum af diliyorum Yollarını gözlüyorum Acı çekiyorum Gel de bitsin bu hazan *** Her şeyden vazgeçerim senden asla Gittiğin günden beri gönlüm yasta Her şeyden vazgeçerim senden asla Gittiğin günden beri gönlüm yasta Gel de bitsin bu hazan Gel de bitsin bu hazan