Ören'e vardım da Ören'e benzer, Ören'e benzer
Yıkılmış evleri de canım, virana benzer
Virana benzer, virana benzer
Yıkılmış evleri de canım, virana benzer
Virana benzer, virana benzer
***
öldürdün beni
(El ettin, göz ettin) kandırdın beni
***
Fincanın etrafı yeşil aman, aman
Fincanın etrafı yeşil aman, aman
At kolun, kolların boynumdan aşır
At kolun, kolların boynumdan aşır
Sarhoşam dilim dolaşır aman, aman
Sarhoşam dilim dolaşır aman, aman
***
Aman kız, canım kız, öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni
***
Aman kız, canım kız, öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni
***
Fincanın etrafı sarı aman, aman
Fincanın etrafı sarı aman, aman
Ağlarım, sızlarım ben zarı, zarı
Ağlarım, sızlarım ben zarı, zarı
Elimden aldılar yari aman, aman
Elimden aldılar yari aman, aman
***
Aman kız, canım kız, öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni
***
Aman kız, canım kız, öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni