Yetimem, vurulmuşam Ben cigerden yanmışam Gözüm on'için ağlar Çünkü yetim kalmışam Gözüm on'için ağlar Çünkü yetim kalmışam *** Dede, dede, can dede Tesbihi mercan dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede *** Yetimler yavaş oli Koynu dolu taş oli Değme yetim gönlüne Düşer hürda haş oli Değme yetim gönlüne Düşer hürda haş oli *** Dede, dede, can dede Tesbihi mercan dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede *** Dede, geleyim, aydım Kaşları keman, yüz Ay'dı A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr Vallahi, öyle bir güne düşmüşüm, ey, ey, ey, ey Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey Ey, ey, ey *** Ah, umut Her dakikası yüz ay, a yâr A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr *** Dede, dede, can dede Tesbihi mercan dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede *** Dede, dede, can dede Tesbihi mercan dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede