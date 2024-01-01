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7/24 Dinle Arkadaşım

Arkadaşım Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Arkadaşım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Arkadaşım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Arkadaşım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Arkadaşım

  • Canıma Cansın

  • Arkadaşım

  • Ben Razıyım

  • Hayellerim Suya Düştü

  • Nice Yıllara

  • O Gün Gelecek

  • O Sevgi Sensin

  • Sevgilim Sen Değilsin

  • Sevmek İstiyorum

  • Tabiatın Cilvesi

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