Arkadaşım Şarkı Sözleri
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Vazgeçmem imkânsız senin aşkından
Bırak bu yüreği sevdanla yansın
Mutluluk getirdin benim dünyama
Ömrüme ömürsün, canıma cansın
Canıma cansın
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Karanlık bahtımın ışığı sensin
Ömrümün çiçeği, baharı sensin
Bu gönlüm aşkından nasıl vazgeçsin?
Ömrüme ömürsün, canıma cansın
Canıma cansın
***
Bakışın sebeptir sevinçlerime
Gülüşün çaredir tüm dertlerime
Güneşsin, hayatsın benim gönlüme
Ömrüme ömürsün, canıma cansın
Canıma cansın
***
Karanlık bahtımın ışığı sensin
Ömrümün çiçeği, baharı sensin
Bu gönlüm aşkından nasıl vazgeçsin?
Ömrüme ömürsün, canıma cansın
Canıma cansın
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Bu akşam dertliyim içmeye geldim
Doldur da bir kadeh ver arkadaşım
Kahreden derdimi dökmeye geldim
Dinle de bir ibret al arkadaşım
Dinle de bir ibret al arkadaşım
***
Derdim başlayalı yıllardan öte
O günden bugüne düştüm gurbete
Ömrümü harcadım meyhanelerde
Bir aşk sarhoşuyum ben arkadaşım
***
Derdim başlayalı yıllardan öte
O günden bugüne düştüm gurbete
Ömrümü harcadım meyhanelerde
Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım
Ömrümü harcadım meyhanelerde
Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım
***
Evimden barkımdan ayrı kalmışım
Gurbeti kendime mekan yapmışım
Yanardağ misali yanıyor kalbim
Bir aşk yangınıyım gör arkadaşım
Dünyada neler var gör arkadaşım
***
Derdim başlayalı yıllardan öte
O günden bugüne düştüm gurbete
Ömrümü harcadım meyhanelerde
Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım
***
Derdim başlayalı yıllardan öte
O günden bugüne düştüm gurbete
Ömrümü harcadım meyhanelerde
Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım
Ömrümü harcadım meyhanelerde
Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım
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Bütün dertler senden gelsin
Senden gelsin ızdırabım
Varsın yüzüm hiç gülmesin
Her cefana ben razıyım
***
Her çilene her zulmüne
Ben zevk diye katlanırım
Tek aşkıma saygı göster
Bu hayata ben razıyım
***
Gönül benim duygu benim
Ben severim ben çekerim
Senden karşılık beklemem
Aşkımı bil ben razıyım
Senden karşılık beklemem
Aşkımı bil ben razıyım
***
Bir ufacık gülüşünle
Bin mutluluklar yaşarım
Ay da olsa yıl da olsa
Esirgeme ben razıyım
***
Elde değil seviyorum
Ümitsizce bağlanmışım
Sensiz hayat düşünemem
Ecelim ol ben razıyım
***
Gönül benim duygu benim
Ben severim ben çekerim
Senden karşılık beklemem
Aşkımı bil ben razıyım
Senden karşılık beklemem
Aşkımı bil ben razıyım
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