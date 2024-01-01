Anlatamadım Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Anlatamadım
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Ömrün neresindeyim, sormayın, bilmiyorum
Acıları kalbime doldurdum, gidiyorum
Ömrün neresindeyim, sormayın, bilmiyorum
Acıları kalbime doldurdum, gidiyorum
***
Söndürün ışıkları, gözyaşım görülmesin
İçimdeki ızdırap gizlensin, bilinmesin
***
Kalbimdeki acıyı ne zaman sileceğim?
Allah'ım bu hayatta hep dert mi çekeceğim?
Bitsin artık bu isyan, ne zaman güleceğim?
Bir yudum sevgi için canımı vereceğim
***
Ümitlerim hep kırık, kalbime dert yükledi
Kaderden çektiğimi düşmanımdan çekmedim
Ümitlerim hep kırık, kalbime dert yükledi
Kaderden çektiğimi düşmanımdan çekmedim
***
Dost diye sevdiklerim, halime öğünmesin
Benim gibi, kimseyi Allah'ım düşürmesin
***
Kalbimdeki acıyı ne zaman sileceğim?
Allah'ım bu hayatta hep dert mi çekeceğim?
Bitsin artık bu isyan, ne zaman güleceğim?
Bir yudum sevgi için canımı vereceğim
Bir yudum sevgi için canımı vereceğim
-
Her zaman mahzunum her zaman üzgün
Öyle bir haldeyim canımdan bezgin
Çıkmıyor nefesim kısıldı sesim
Kendimi kimseye anlatamadım
Anlatamadım
Anlatamadım
***
Bu kara bahtımla çırpındım durdum
Ah çekip ağladım dizime vurdum
Bu kara bahtımla çırpındım durdum
Ah çekip ağladım dizime vurdum
İçime atıp da çırpındım durdum
Bunları kimseye anlatamadım
***
Her günüm çeresiz hayatım böyle
Şaşırmış kalmışım bin türlü dertle
Boynumu bükerek yaşadım ben de
Derdimi kimseye anlatamadım
Anlatamadım
Anlatamadım
***
Sevenler terk etti bu gönül yasta
Bedenim çok mutsuz her zaman hasta
Sevenler terk etti bu gönül yasta
Bedenim çok mutsuz her zaman hasta
Çektiğim çileyi en yakın dosta
Anlatmak istedim anlatamadım
-
Her aşktan acı bir hatıra kalır
Severim delice başkası alır
Her aşktan acı bir hatıra kalır
Severim delice başkası alır
***
Perişan halimi kadehler tanır
Bana göre değil aşk dedikleri
Bana göre değil aşk dedikleri
***
Girmeden uzaklaş benim dünyamdan
Alışır sevgiler sonra kopamam
Girmeden uzaklaş benim dünyamdan
Alışır sevgiler sonra kopamam
***
Nasılsa kalbinde bir yer kuramam
Bana göre değil aşk dedikleri
Bana göre değil aşk dedikleri
Nasılsa kalbinde bir yer kuramam
Bana göre değil aşk dedikleri
Bana göre değil aşk dedikleri
***
Umudum yerlerde sürünür durur
Derde deva yine dert beni bulur
Umudum yerlerde sürünür durur
Derde deva yine dert beni bulur
***
Dolaşır pişmanlık hep beni bulur
Bana göre değil aşk dedikleri
Bana göre değil aşk dedikleri
***
Girmeden uzaklaş benim dünyamdan
Alışır sevgiler sonra kopamam
Girmeden uzaklaş benim dünyamdan
Alışır sevgiler sonra kopamam
***
Nasılsa kalbinde bir yer kuramam
Bana göre değil aşk dedikleri
Bana göre değil aşk dedikleri
Nasılsa kalbinde bir yer kuramam
Bana göre değil aşk dedikleri
Bana göre değil aşk dedikleri
Bana göre değil aşk dedikleri
-
-
Gözlerim gülmeyi çoktan unuttu
Şimdi ağlamanın tam zamanıdır
Kayboldu dostlarım başka yol tuttu
Dostlara sitemin tam zamanıdır
***
Bir sevgilim vardı o da el oldu
Her anım gözümde bir damla oldu
Ellerim şaşırdı, saçımı yoldum
Sevgiye sitemin tam zamanıdır
Ellerim şaşırdı, saçımı yoldum
Sevgiye sitemin tam zamanıdır
***
Duyulmayan sesim yele karışır
Akarda gözyaşım sele karışır
Yüreğim koparda dile karışır
Feleğe sitemin tam zamanıdır
***
Dünya zindan gibi barındırmıyor
Kadehler insafsız hiç avutmuyor
Yaradan canımı neden almıyor
Ecele sitemin tam zamanıdır
Yaradan canımı neden almıyor
Ecele sitemin tam zamanıdır
-
Bana bir şey sorma, sorma ne olur
Bırak gönül defterim, kapalı kalsın
Hatırlatma bana o vefasızı
Bırak gönlüm birazda böyle yaşasın
***
Yıllar var ki böylesi hiç değişmedi
Sana ne meyhaneci elin derdinden
Her gelene sorarsın usanmadın mı
Bıkmadın mı artık dert dinlemekten
Bıkmadın mı artık dert dinlemekten
***
Öyle kötü bir dert, bu yalnızlığım
Anlatsam da imkansız, anlayamazsın
Şimdi her şey boş, her şey faydasız
Bırak bizi bu hale koyan utansın
***
Beni yanlış anlama, anlama sakın
Hoş gör be meyhaneci, sarhoşum işte
Bir çift acı sözüdür beni kahreden
Boşuna yaşamadın, anla halimden
Boşuna yaşamadın, anla halimden
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