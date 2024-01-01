-
Allah'ım ben sana yalvarıyorum
Kısmetim bağlanmış çözemiyorum
Allah'ım ben sana yalvarıyorum
Kısmetim bağlanmış çözemiyorum
***
Kimsesiz kalmışım senin dünyanda
Derdime bir çare bulamıyorum
Derdime bir çare bulamıyorum
***
Kimsesiz kalmışım senin dünyanda
Derdime bir çare bulamıyorum
Derdime bir çare bulamıyorum
***
Yıllardır derdime çare aradım
Kimsenin elinden derman bulmadım
Yıllardır derdime çare aradım
Kimsenin elinden derman bulmadım
***
Ah, en son ümidimi sana bağladım
Bütün ümidimi sana bağladım
Çare kulda değil sende Allah'ım
Çare kulda değil sende Allah'ım
***
Bir tek ümidimi sana bağladım
Çare kulda değil sende Allah'ım
Çare kulda değil sende Allah'ım
***
Çok sevdiğim halde hiç sevilmedim
Yanımda arkadaş, dost göremedim
Çok sevdiğim halde hiç sevilmedim
Yanımda arkadaş, dost göremedim
***
Mutluluk benim de hakkım değil mi?
Her zaman ağladım hiç gülemedim
Her zaman ağladım hiç gülemedim
***
Mutluluk benim de hakkım değil mi?
Her zaman ağladım hiç gülemedim
Her zaman ağladım hiç gülemedim
***
Yıllardır derdime çare aradım
Kimsenin elinden derman bulmadım
Yıllardır derdime çare aradım
Kimsenin elinden derman bulmadım
***
Ah, en son ümidimi sana bağladım
Bütün ümidimi sana bağladım
Çare kulda değil sende Allah'ım
Çare kulda değil sende Allah'ım
***
Bir tek ümidimi sana bağladım
Çare kulda değil sende Allah'ım
Çare kulda değil sende Allah'ım
-
Görmedim yürekten candan seveni
Yalancı dostluklar aldattı beni
Kul ettim ellere ben bu bedeni
Yinede kimseye yaranamadım
***
Dostunum diyenler aldattı gitti
O sahte sevgiler böylece bitti
Ömrümün üstünden seneler geçti
Yine de kimseye yaranamadım
***
Hataya düşmüşüm bunca sevmekle
Aramı açtılar benim gülmekle
Ömrümü geçirdim boyun bükmekle
Yinede kimseye yaranamadım
***
Dostunum diyenler kayboldu gitti
O sahte sevgiler böylece bitti
Ömrümün üstünden seneler geçti
Yine de kimseye yaranamadım
-
Gözlerime ceza ver artık seni görmesin
Çektiğm bu çileli günler geri dönmesin
***
Senden haber getiren selamların gelmesin
Hayatıma girecek dünyada bir sen misin?
Senden haber getiren selamların gelmesin
Hayatıma girecek dünyada bir sen misin?
***
Aşkıma bir ceza ver
Kalbim seni sevmesin
Senin yalan aşkına
Allah muhtaç etmesin
***
Aşkıma bir ceza ver
Kalbim seni sevmesin
Senin yalan aşkına
Allah muhtaç etmesin
***
Bende kalsın hayaller, ümitlerim sönmesin
Bu hayatın tadını ızdırabım bölmesin
***
Ellerimi istemem, ellerime değimesin
İçimdeki bu acı daha fazla sürmesin
***
Aşkıma bir ceza ver
Kalbim seni sevmesin
Senin yalan aşkına
Allah muhtaç etmesin
***
Aşkıma bir ceza ver
Kalbim seni sevmesin
Senin yalan aşkına
Allah muhtaç etmesin
-
Adın düşmese de benim dilimden
Seni unutmaya çalışacağım
Kalbim titrese de hep hasretinle
Sensiz yaşamaya alışacağım
***
Kolay olmayacak seni unutmak
Belki gece gündüz ağlayacağım
Ne olursa olsun artık sevgilim
Sensiz yaşamaya alışacağım
Sensiz yaşamaya alışacağım
***
Nasıl olsa seninle birleşemeyiz
Ben bu ayrılığa katlanacağım
Ayrılık derdine mahkum bu kalbimiz
Sensiz yaşamaya alışacağım
***
Kolay olmayacak seni unutmak
Belki gece gündüz ağlayacağım
Ne olursa olsun artık sevgilim
Sensiz yaşamaya alışacağım
Sensiz yaşamaya alışacağım
-
Yaşamak zorlaștı artık bu yerde
Așklar da pazarda satılır oldu
Dikenler, çiçekler aynı değerde
Dostluk da çöplüğe atılır oldu
***
Dikenler, çiçekler aynı değerde
Dostluk da çöplüğe atılır oldu
***
Değișen biz miyiz, bilmem, zaman mı?
Hep of mu çekelim, ah yoksa aman mı?
Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı?
Acılar bal gibi, gibi tadılır oldu
***
Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı?
Acılar bal gibi, gibi tadılır oldu
Așklar da pazarda satılır oldu
Așklar da pazarda satılır oldu
***
Sitemler, isyanlar kar etmiyor ki
Bir ömür bitse de, dert bitmiyor ki
Mutluluk nerede, bilinmiyor ki
Her șey de kadere çatılır oldu
***
Mutluluk nerede, bilinmiyor ki
Așklar da pazarda satılır oldu
***
Değișen biz miyiz, bilmem, zaman mı?
Hep of mu çekelim, ah yoksa aman mı?
Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı?
Acılar bal gibi ah tadılır oldu
***
Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı?
Acılar bal gibi ah tadılır oldu
Așklar da pazarda satılır oldu
-
Bıraktığım alemi
Sen yeni görüyorsun
Geçtiğim bu yollardan
Sen yeni yürüyorsun
***
Sonunda ah çekersin
Sen bunu bilmiyorsun
Zaman böyle yerinde
Kalır mı sanıyorsun
***
Gidenlerin yerini
Başkaları alıyor
Telaş etmek boşuna
Herşey burda kalıyor
***
Gidenlerin yerini
Başkaları alıyor
Telaş etmek boşuna
Herşey burda kalıyor
***
Önceden anlamazsın
Herşey hoşuna gider
Sonra feryat edersin
Çığlığın boşa gider
***
Önceden anlamazsın
Herşey hoşuna gider
Sonra feryat edersin
Çığlığın boşa gider
***
Kaptırmışsın kendini
Görmüyorsun bir yeri
Hatırlattım arkadaş
Hayat akan sel gibi
***
Boğulursun derdinden
Unutursun gülmeyi
Usanırsın içmekten
Bulmazsın çareyi
***
Gidenlerin yerini
Başkaları alıyor
Telaş etmek boşuna
Herşey burda kalıyor
***
Gidenlerin yerini
Başkaları alıyor
Telaş etmek boşuna
Herşey burda kalıyor
***
Önceden anlamazsın
Herşey hoşuna gider
Sonra feryat edersin
Çığlığın boşa gider
***
Önceden anlamazsın
Herşey hoşuna gider
Sonra feryat edersin
Çığlığın boşa gider
***
Çığlığın boşa gider
Çığlığın boşa gider
Çığlığın boşa gider
-
Sözümüzü unuttun
Sanki hiç konuşmadık
Birden olduk yabancı
Sanki hiç tanışmadık
***
Boşuna mı sevmiştik?
Aşka umut vermiştik
Boşuna mı sevmiştik?
Aşka umut vermiştik
Kim bunları unutur
Nankör odur demiştik
***
Kim bunları unutur
Nankör odur demiştik
Nankör odur demiştik
***
Nankör kim düşünsene
İkimizden hangisi?
Bu aşkta nankör olan
Hangimizin sevgisi?
***
Nankör kim düşünsene
İkimizden hangisi?
Bu aşkta nankör olan
Hangimizin sevgisi?
Niceleri istemişti
Kimseye vermemiştim
Bir sözünle kalbimi
Söküp sana vermiştim
***
Boşuna mı sevmiştik?
Aşka umut vermiştik
Boşuna mı sevmiştik?
Aşka umut vermiştik
Ah, kim bunları unutur
Nankör odur demiştik
***
Kim bunları unutur
Nankör odur demiştik
Nankör odur demiştik
***
Nankör kim düşünsene
İkimizden hangisi?
Bu aşkta nankör olan
Hangimizin sevgisi?
***
Nankör kim düşünsene
İkimizden hangisi?
Bu aşkta nankör olan
Hangimizin sevgisi?
-
Bak yine soldu güneş
Yine akşam oluyor
Ömrümün kadehine
Sensiz bir gün doluyor
***
Bak yine soldu güneş
Yine akşam oluyor
Ömrümün kadehine
Sensiz bir gün doluyor
***
Sen yoksun diye inan
Dertliyim kederliyim
Gelmezsen kahrolurum
Yıkılırım sevgilim
***
Tadın sinmiş suyuna
Taşına toprağına
Bu şehirde ne varsa
Hepsi sana benziyor
***
Tadın sinmiş suyuna
Taşına toprağına
Bu şehirde ne varsa
Hepsi sana benziyor
***
Seni unutmak için
Ne yaptımsa olmuyor
Tüm çabalar boşuna
Elden bir şey gelmiyor
***
Seni unutmak için
Ne yaptımsa olmuyor
Tüm çabalar boşuna
Elden bir şey gelmiyor
***
Sen yoksun diye inan
Dertliyim kederliyim
Gelmezsen kahrolurum
Yıkılırım sevgilim
***
Tadın sinmiş suyuna
Taşına toprağına
Bu şehirde ne varsa
Hepsi sana benziyor
***
Tadın sinmiş suyuna
Taşına toprağına
Bu şehirde ne varsa
Hepsi sana benziyor
***
Bak yine soldu güneş
Yine akşam oluyor
Ömrümün kadehine
Sensiz bir gün doluyor
***
Sen yoksun diye inan
Dertliyim kederliyim
Gelmezsen kahrolurum
Yıkılırım sevgilim
Yıkılırım sevgilim
-
Gözlerimde duman duman yaş
Arzularım hep yarım kaldı
Allah'ım ne günah işledim
Yüreğimi sancılar sardı
Allah'ım ne günah işledim
Yüreğimi sancılar sardı
***
Ağlattı kader, ağlattı kader
Gülmek istedikçe ağlattı kader
Ağlattı kader, ağlattı kader
Gülmek istedikçe ağlattı kader
***
Mutluluk sır oldu ben bilemedim
Gülmek istedikçe ağlattı kader
Mutluluk sır oldu ben bilemedim
Gülmek istedikçe ağlattı kader
Mutluluk sır oldu ben bilemedim
Gülmek istedikçe ağlattı kader
***
Doğduğuma pişman olmuşum
Hayat yolunda yorulmuşum
Yaşamayı ümit ederken, ah
Bir aşk için ziyan olmuşum
Yaşamayı ümit ederken, ah
Bir aşk için ziyan olmuşum
***
Ağlattı kader, ağlattı kader
Gülmek istedikçe ağlattı kader
Ağlattı kader, ağlattı kader
Gülmek istedikçe ağlattı kader
***
Mutluluk sır oldu ben bilemedim
Gülmek istedikçe ağlattı kader
Mutluluk sır oldu ben bilemedim
Gülmek istedikçe ağlattı kader
Mutluluk sır oldu ben bilemedim
Gülmek istedikçe ağlattı kader
-
Eğer aşkın bir hevesse
Gerçek değil bir hayalse
Sevip acı çekmektense
İstemem sevme beni,
***
Sevip acı çekmektense
İstemem sevme beni
***
Sonunda terk edeceksen
Günahıma gireceksen
Sonunda terk edeceksen
Günahıma gireceksen
***
Acıyıpta seveceksen
Acıyıpta seveceksen
İstemem sevme beni
İstemem sevme beni
***
Bana yalan söylüyorsan
Sevmek nedir bilmiyorsan
Beni layık görmüyorsan
İstemem sevme beni
***
Beni layık görmüyorsan
İstemem sevme beni
***
Sonunda terk edeceksen
Günahıma gireceksen
Sonunda terk edeceksen
Günahıma gireceksen
***
Acıyıpta seveceksen
Acıyıpta seveceksen
İstemem sevme beni
İstemem sevme beni
***
İstemem sevme beni
-
Bu dünyanın zevklerini hiç tatmadan yaşıyorum
Suçum nedir? Dertlerimi hep sırtımda taşıyorum
Suçum nedir? Dertlerimi hep sırtımda taşıyorum
***
Her zaman yürü derler bir gün de dur demezler
Ne yapsam atamadım, onlar da hiç inmezler
Her zaman yürü derler bir gün de dur demezler
Ne yapsam atamadım, onlar da hiç inmezler
Ne yapsam atamadım, onlar da hiç inmezler
***
Altında ezilerek bu yolu gidiyorum
Nerede inecekler? Bir durak görmüyorum
Altında ezilerek bu yolu gidiyorum
Nerede inecekler? Bir durak görmüyorum
***
Ne kadar daha dayanırım bu dertleri götürmeye?
Hiç durmadan geliyorlar üzerime yüklenmeye
Hiç durmadan geliyorlar üzerime yüklenmeye
***
Belim de bükülüyor, kalbim de yavaşladı
Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı
Belim de bükülüyor, kalbim de yavaşladı
Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı
Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı
***
Altında ezilerek bu yolu gidiyorum
Nerede inecekler? Bir durak görmüyorum
Altında ezilerek bu yolu gidiyorum
Nerede inecekler?
***
Bir durak, bir durak
Bir durak görmüyorum
-
Aman hasta düştüm
Gurbet elde
Vallah su verenim
Yoktur aman aman aman
***
Sağdan sola dönemem
Vallah ızdırabım pek çoktur aman aman
Yetiş anam imdâda
Vallah yar beni harab etti
Anam anam garip anam
Of, of, of, of, of
-
Bir sigara iç, oğlan
Gel kapıdan geç, oğlan
***
Seni bana vermezler
Bu sevdadan geç, oğlan
Di gel, gel
***
Seni bana vermezler
Bu sevdadan geç, oğlan
Di gel, gel
***
Bir sigara iç, oğlan
Gel kapıdan geç, oğlan
***
Seni bana vermezler
Bu sevdadan geç, oğlan
Di gel, gel
***
Seni bana vermezler
Bu sevdadan geç, oğlan
Di gel, gel
***
Hacıpınar'ın düzü
Allah ayırdı bizi
***
Bakkal Mahmut'un kızı
Yaktı, yandırdı bizi
Di gel, gel
***
Bakkal Mahmut'un kızı
Yaktı, yandırdı bizi
Di gel, gel
***
Hacıpınar'ın düzü
Allah ayırdı bizi
***
Bakkal Mahmut'un kızı
Yaktı, yandırdı bizi
Di gel, gel
***
Bakkal Mahmut'un kızı
Yaktı, yandırdı bizi
Di gel, gel