Çekemem Seni Her çiçekte sen vardın Seni öptüm, kokladım Hep seninle yaşadım Yazık çok geç anladım *** Her çiçekte sen vardın Seni öptüm, kokladım Hep seninle yaşadım Yazık çok geç anladım *** Acı oldun, dert oldun Sen bana keder oldun Yazık ettin kalbime Beni boş yere yordun *** Acı oldun, dert oldun Sen bana keder oldun Yazık ettin kalbime Beni boş yere yordun *** Çekemem, çekemem, çekemem artık seni İstemem, istemem, istemem artık seni *** Acı oldun, dert oldun Keder oldun sen bana Acı oldun, dert oldun Keder oldun sen bana *** Yeter oldu canıma Dönme artık yanıma Ağlayan iki gözden Başka ne verdin bana *** Yeter oldu canıma Dönme artık yanıma Ağlayan iki gözden Başka ne verdin bana *** Acı oldun, dert oldun Sen bana keder oldun Yazık ettin kalbime Beni boş yere yordun *** Acı oldun, dert oldun Sen bana keder oldun Yazık ettin kalbime Beni boş yere yordun *** Çekemem, çekemem, çekemem artık seni İstemem, istemem, istemem artık seni *** Acı oldun, dert oldun Keder oldun sen bana Acı oldun, dert oldun Keder oldun sen bana

Dağlarda Kar Olsaydım Şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım Bir asi rüzgar olsaydım, olsaydım Şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım Bir asi rüzgâr olsaydım, olsaydım *** Arar bulur muydun beni, beni Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım Arar bulur muydun beni, beni Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım *** Arar bulur muydun beni, beni Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım Arar bulur muydun beni, beni Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım *** Şu bozkırda han olsaydım, olsaydım Yıkık perişan, olsaydım, olsaydım Şu bozkırda han olsaydım, olsaydım Yıkık perişan olsaydım, olsaydım *** Yine sever miydin beni, beni Simsiyah duman olsaydım, olsaydım Yine sever miydin beni, beni Simsiyah duman olsaydım, olsaydım *** Yine sever miydin beni, beni Simsiyah duman olsaydım, olsaydım Yine sever miydin beni, beni Simsiyah duman olsaydım, olsaydım *** Şu yarada kan olsaydım, olsaydım Dökülüp ziyan olsaydım, olsaydım Şu yarada kan olsaydım, olsaydım Dökülüp ziyan olsaydım, olsaydım *** Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım *** Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım

Sen Geçmiş mutlu günlerde saçlarını okşardım Gözlerine bakınca her an mutlu yaşardım Sen ayrılığı seçtin, sana nasıl inandım Mutlu bir dünyam vardı, bazen gelir ağlardım *** Sen bir zamanlar beni sevmiştin Sen ümit dolu yıllar demiştin Sen senden ayrılamam demiştin *** Sen, sen bir zamanlar beni sevmiştin Sen, sen ümit dolu yıllar demiştin Sen senden ayrılamam demiştin Senden ayrlamam demiştin *** Hasret dolan kalbimde kalmadı artık yerin Sensiz mutlu değilim, geçti güzel günlerim O günahkar kaderin ayırdı ikimizi Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım *** Sen bir zamanlar beni sevmiştin Sen ümit dolu yıllar demiştin Sen senden ayrılamam demiştin *** Sen, sen bir zamanlar beni sevmiştin Sen, sen ümit dolu yıllar demiştin Sen senden ayrılamam demiştin Senden ayrlamam demiştin *** Hasret dolan kalbimde kalmadı artık yerin Sensiz mutlu değilim, geçti güzel günlerim O günahkar kaderin ayırdı ikimizi Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım *** Sen bir zamanlar beni sevmiştin Ümit dolu yıllar demiştin Senden ayrılamam demiştin Sen, sen, sen

Bitmesin Çalmasın saatler güneş doğmasın Aşk dolu bu gece bitmek bilmesin Hep yansın bu ateş yüreğimizde Bitmesin sevgilim bu aşk bitmesin *** Hiç kopmasın bağlarımız Ayrılmasın yollarımız Yaşadıkça sürüp gitsin Ömür boyu bu sevdamız *** Hiç kopmasın bağlarımız Ayrılmasın yollarımız Yaşadıkça sürüp gitsin Ömür boyu bu sevdamız *** Madem ki bu kadar çok seviyoruz Gelmesin bu aşkın sonu gelmesin Beraber olalım ölene kadar Bitmesin sevgilim bu aşk bitmesin *** Hiç kopmasın bağlarımız Ayrılmasın yollarımız Yaşadıkça sürüp gitsin Ömür boyu bu sevdamız *** Hiç kopmasın bağlarımız Ayrılmasın yollarımız Yaşadıkça sürüp gitsin Ömür boyu bu sevdamız

Seven Olmazki Ayrıldık işte ne oldu sanki Sen de mutluluğu bulamadın ki *** Unutma seni benim kadar Seven olmaz ki Seven olmaz ki Seven olmaz ki *** Unutma seni benim kadar Seven olmaz ki Seven olmaz ki Seven olmaz ki *** Özlemesen de özlüyorum Hiç gelmesen de bekliyorum Rüyamda seni hep görüyorum Hala seni çok seviyorum *** Özlemesen de özlüyorum Hiç gelmesen de bekliyorum Rüyamda seni hep görüyorum Hala seni çok seviyorum *** Mutlu olmak varken seninle Söyle neden gittin ellere *** Unutma seni benim kadar Seven olmaz ki Seven olmaz ki Seven olmaz ki *** Unutma seni benim kadar Seven olmaz ki Seven olmaz ki Seven olmaz ki *** Özlemesen de özlüyorum Hiç gelmesen de bekliyorum Rüyamda seni hep görüyorum Hala seni çok seviyorum *** Özlemesen de özlüyorum Hiç gelmesen de bekliyorum Rüyamda seni hep görüyorum Hala seni çok seviyorum *** Ayrıldık işte ne oldu sanki Sen de mutluluğu bulamadın ki Unutma seni benim kadar Seven olmaz ki *** Özlemesen de özlüyorum Hiç gelmesen de bekliyorum Rüyamda seni hep görüyorum Seni hala çok seviyorum Seni hala çok seviyorum

Kadın Yosunlar tutmuş kaldırımın kenarı Artık yeter diyor sana kadın Yosunlar tutmuş kaldırımın kenarı Artık yeter diyor sana kadın *** Yıllar yılı çiğnedin durdun Beklediğine değdi mi kadın Yıllar yılı çiğnedin durdun Beklediğine değdi mi kadın *** Sevda rüzgarında kırılmış dalın Umutların terk etmiş seni kadın Sevda rüzgarında kırılmış dalın Umutların terk etmiş seni kadın *** Yarının öylesi gömmüşsün maziye Veda mektubundu sanki ilk aşkın Yarının öylesi gömmüşsün maziye Veda mektubundu sanki ilk aşkın *** Yeşil elbisene gül takmaz olan Bakarsın kara bahtım bir anda donar Ela gözlerine kim baksa durur Ela gözlerine kim baksa durur Üzüntün ellerine aktı mı kadın *** Sevda rüzgarında kırılmış dalın Umutların terk etmiş seni kadın Sevda rüzgarında kırılmış dalın Umutların terk etmiş seni kadın *** Yarının öylesi gömmüşsün maziye Veda mektubundu sanki ilk aşkın Yarının öylesi gömmüşsün maziye Veda mektubundu sanki ilk aşkın *** Yeşil elbisene gül takmaz olan Bakarsın kara bahtım bir anda donar Ela gözlerine kim baksa durur Ela gözlerine kim baksa durur Üzüntün ellerine aktı mı kadın

Seni İsterim Gönlüm mutluluğa susamışken Dertlerini değil seni isterim Yalnızlık içimde böyle yanarken Hasretini değil seni isterim *** Gönlüm mutluluğa susamışken Dertlerini değil seni isterim Yalnızlık içimde böyle yanarken Hasretini değil seni isterim *** Dünyayı verseler gözümde değil Sensiz cennet bana cehennemdir bil Yokluğun gönlüme yalnız dert verir Yokluğunu değil seni isterim *** Dünyayı verseler gözümde değil Sensiz cennet bana cehennemdir bil Yokluğun gönlüme yalnız dert verir Yokluğunu değil seni isterim *** Yağmur olsan gönlüm kuru topraktır Esen rüzgar olsan dalda yapraktır Yüreğim sevgine sana muhtaçtır Sensizliği değil seni isterim *** Yağmur olsan gönlüm kuru topraktır Esen rüzgar olsan dalda yapraktır Yüreğim sevgine sana muhtaçtır Sensizliği değil seni isterim *** Dünyayı verseler gözümde değil Sensiz cennet bana cehennemdir bil Yokluğun gönlüme yalnız dert verir Yokluğunu değil seni isterim *** Dünyayı verseler gözümde değil Sensiz cennet bana cehennemdir bil Yokluğun gönlüme yalnız dert verir Yokluğunu değil seni isterim

Zahide Zahide'm kurbanım ne olacak halim Yine bir laf duydum kırıldı belim Gelenden geçenden haber sorarım Zahide'm bu hafta oluyor gelin Gelenden geçenden haber sorarım Ah zahide'm bu hafta oluyor gelin *** Zahide'm kurbanım sallama beşik Beni bu genç yaşımda sen ettin âşık Kadir Mevla'm ah kadir Mevla'm Senden bir yar isterim Al buğday benizli zülfü dolaşık *** Kadir Mevla'm senden bir yar hadi Mevla'm Senden bir yar isterim Al buğday benizli zülfü dolaşık

Zülüf Dökülmüş Zülüf dökülmüş yüze aman Bu kaşlar yakışmış göze aman aman Usandım bu canımdan aman aman Derdimle geze geze Usandım bu canımdan aman aman aman aman Derdimle geze geze *** Bu yerlerde gez ayrı aman Katip ol da yaz ayrı aman aman Bir kazma al bir kürek al aman ah Mezarımı kaz ayrı Bir kazma al bir kürek al aman aman aman ey Mezarımı kaz ayrı