Çekemez Oldum Sevmek kolay değil başa gelmesin Ümitsiz bir aşka kimse düşmesin Tanrı kimseye böyle bir dert vermesin Ben aşkın kahrını çekemez oldum Tanrı kimseye böyle bir dert vermesin Ben aşkın kahrını çekemez oldum *** Ben de seviyordum delicesine İnanmışım meğer kalpsiz birine Şimdi ağlıyorum kendi halime Ben aşkın kahrını çekemez oldum *** Şimdi ağlıyorum kendi halime Ben aşkın kahrını çekemez oldum Şimdi ağlıyorum kendi halime Ben aşkın kahrını çekemez oldum *** Ne sevgili ne dosttan yüzüm gülmedi Canım dediklerim kıymet bilmedi Ağladı gözlerim yaşı dinmedi Ben aşkın kahrını çekemez oldum Ağladı gözlerim yaşı dinmedi Ben aşkın kahrını çekemez oldum *** Ben de seviyordum delicesine İnanmışım meğer kalpsiz birine Şimdi ağlıyorum kendi kendime Ben aşkın kahrını çekemez oldum *** Şimdi ağlıyorum kendi halime Ben aşkın kahrını çekemez oldum Şimdi ağlıyorum kendi halime Ben aşkın kahrını çekemez oldum Ben aşkın kahrını çekemez oldum Ben aşkın kahrını çekemez oldum

Damla Kime sorsam aynı dertten benim gibi yakınır Her ahında bir beddua bir sitem vardır Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayetçi Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayet eder Doğduğuna pişman oldu Sevdiklerine pişman oldu Bir bir usandılar *** Sevilenin elinden bir damla aşk tatmadım Hangi dala tutunduysam elimde kaldı Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayetçi Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayet eder Doğduğuna pişman oldu Sevdiklerine pişman oldu Bir bir usandılar

Bu Şehirde Yaşan(Orj) Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak Yaşamak, değil yaşamak *** Of, of *** Kalbin biliyorsa neden saklıyor? Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı Başka bir yol var mı, başka bir yol var mı? Sevmenin başka türlü şekli var mı? *** Sevildiğini bil, sevdiğimi bil Ya tam sev ya bırak, aşkın aşk değil Her gün çile çekmek yaşamak değil *** Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak *** Yaşamak, değil yaşamak

Kara Bulut Kara bulutları kaldır aradan Vay aman vay aman vay aman vay Beri gel gönlüme çağlayanım gel *** Ne kadar özenmiş seni yaradan Vay aman vay aman vay aman vay Beri gel gönlüme çağlayanım gel *** Dilinden anlayan bülbül az olur Vay aman vay aman vay aman vay Beri gel gönlüme çağlayanım gel *** Sen gelmezsen bahar geçer yaz olur Vay aman vay aman vay aman vay Beri gel gönlüme çağlayanım gel Çağlayanım gel

Misafir Oyunu Terk edip gittiğine inan ki üzülmedim Kaderim hep böyledir, ne bulsam kaybederim Doğuştan şanslarımı, küçükken dostlarımı Yıllar önce aşkını kaybeden bir kişiyim *** Sana yer yoktu zaten, benim dünyam doluydu Küçükken oynar gibi, misafir oyunuydu Sana yer yoktu zaten, benim dünyam doluydu Küçükken oynar gibi, misafir oyunuydu *** Ben mazide yok ettim bütün duygularımı Uğrunda derya ettim akan gözyaşlarımı Ezelden bu gönlümü dertlerle doldurmuşum Yaşamak ne, sevmek ne, hepsini unutmuşum *** Sana yer yoktu zaten, benim dünyam doluydu Küçükken oynar gibi, misafir oyunuydu Sana yer yoktu zaten, benim dünyam doluydu Küçükken oynar gibi, misafir oyunuydu Misafir oyunuydu, misafir oyunuydu

Bakma Öyle Derin Derin Bakma bana derin derin Kalbinin sahibi benim Siyah saçlar yanar döner Alev dudakların yalan söyler Siyah inci gibi gözler Kalbim yalnız sevgilimi özler *** Karanlıkta bir ışıksın Görünmeyen sevgilimsin Siyah saçlar yanar döner Alev dudakların yalan söyler Siyah inci gibi gözler Kalbim yalnız sevgilimi özler

Ah Neyleyim Gönül Âh neyleyim gönül gönül senin elinden Âh neyleyim gönül gönül senin elinden Her zaman ağlarım gülemem gayrı oy Her zaman ağlarım gülemem gayrı *** Ben bıktım usandım elin dilinden oy Terkettim sılayı dönemem gayrı Ben bıktım usandım elin dilinden oy Terkettim sılayı dönemem gayrı *** Gönül ben sırrına eremedim ki Gönül ben sırrına eremedim ki Gonca gonca güller deremedim ki oy Gonca gonca güller deremedim ki *** Arz eyledim yâri göremedim ki oy Ne olur sonumuz bilemem gayrı Arz eyledim yâri göremedim ki oy Aylar yıllar geçti göremem gayrı *** Ben Ferrâhî yandım yandım yâr ateşine Ben Ferrâhî yandım yandım yâr ateşine Neler gelir gariplerin başına oy Neler gelir gariplerin başına *** Ağlayarak gelme mezar taşıma oy Uyanıp da sana gülemem gayrı Ağlayarak gelme mezar taşıma oy Uyanıp da sana gülemem gayrı *** Ağlayıp da gelme mezar taşıma oy Uyanıp da sana gülemem gayrı

Sev Yeter(Orj) Güldürmedin hep ağlattın Derdi bana sen tattırdın Dert üstüne zulüm yaptın Sanki beni sen yarattın Dert üstüne zulüm yaptın Sanki beni sen yarattın *** İsyan eden kalbimi biraz olsun duy yeter Aşka susayan kalbimi seveceksen sev yeter Feryat eden kalbimi biraz olsun duy yeter Aşka susayan kalbimi seveceksen sev yeter *** Koşturdun hep yıllar boyu Peşinden her gün beni Ağlattın hiç güldürmedin Bu yaralı kalbimi Ağlattın hiç güldürmedin Bu yaralı kalbimi *** İsyan eden kalbimi biraz olsun duy yeter Aşka susayan kalbimi seveceksen sev yeter Feryat eden kalbimi biraz olsun duy yeter Aşka susayan kalbimi biraz olsun sev yeter

Acımasız Dünya Ne olur Yarabbim affet bu kulunu Sevdiysem kalbimdir suçlu kalbimdir suçlu *** Koptum birer birer sevdiklerimden Beni benden eden bu benliğimden Kötü duyguları sil at kalbimden İçimdeki şeytanı öldür Yarabbi *** Tükenen hayatım biten ömrümdü Aşkımın kahrını çeken gönlümdü Tükenen hayatım biten ömrümdü Aşkımın kahrını çeken gönlümdü *** Bir ateşti yandı yangına döndü Daha büyümeden söndür Yarabbim Bir ateşti yandı yangına döndü Daha büyümeden söndür Yarabbim *** Şimdi gözyaşlarım bir sele döndü Artık bu yüzümü güldür Yarabbim Artık bu yüzümü güldür Yarabbim *** Nedense talihim yaver gitmedi Acımasız dünya aman vermedi Ne yapsam ne etsem geri dönmedi Dönmeyen çarkımı döndür Yarabbi *** Tükenen hayatım biten ömrümdü Aşkımın kahrını çeken gönlümdü Tükenen hayatım biten ömrümdü Aşkımın kahrını çeken gönlümdü *** Bir ateşti yandı yangına döndü Daha büyümeden söndür Yarabbim Bir ateşti yandı yangına döndü Daha büyümeden söndür Yarabbim *** Şimdi gözyaşlarım bir sele döndü Artık bu yüzümü güldür Yarabbim Artık bu yüzümü güldür Yarabbim

Usandım Gecelerden Usandım gecelerden, hep aynı, değişmiyor Artık kısa kalıyor, derdime yetişmiyor Gün geçtikçe daha beter, hiç kahrı çekilmiyor Neyimden zevk aldıysam sonunda mahvediyor *** Gözümde yaşamanın bir anlamı kalmadı Mutluluktan vazgeçtim, güldüğüm gün olmadı Mutluluktan vazgeçtim, güldüğüm gün olmadı Aradım, bulamadım çaremi gecelerden Yeni dertler de buldum eskiyi unuturken Aradım, bulamadım çaremi gecelerden Yeni dertler de buldum eskiyi unuturken *** Taşımıyor dizlerim yorulmuş bedenimi Şaşırmışım, kalmışım, ne yapayım kendime? Gözlerim de yoruldu beklediği hasretten Kuru yangınlar oldu ruhumda yaş dökmekten *** İçkiler kâr etmiyor, artık sarhoş etmiyor Tesellim gecelerdi şimdi o da yetmiyor Tesellim gecelerdi şimdi o da yetmiyor *** Aradım, bulamadım çaremi gecelerden Yeni dertler de buldum eskiyi unuturken Aradım, bulamadım çaremi gecelerden Yeni dertler de buldum eskiyi unuturken