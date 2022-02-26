Maraz Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Maraz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Maraz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Maraz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ona öyle kötü bir ceza ver ki
Zalimlere ibret olsun yarabbi
Suçunu yüzüne öyle haykır ki
Bütün cümle alem duysun yarabbi
Suçunu yüzüne öyle haykır ki
Bütün cümle alem duysun yarabbi
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Öğrensin suçunu, kötülüğünü
Fark etsin ne kadar küçüldüğünü
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Adalet yerini bulsun yarabbi
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Suçuna yakışır bir ceza olsun
Gören ibretle baksın yarabbi
Şarkı olup dilden dile dolaşsın
Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi
Şarkı olup dilden dile dolaşsın
Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi
Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi
Öğrensin suçunu, kötülüğünü
Fark etsin ne kadar küçüldüğünü
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Adalet yerini bulsun yarabbi
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