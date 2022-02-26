Ona öyle kötü bir ceza ver ki Zalimlere ibret olsun yarabbi Suçunu yüzüne öyle haykır ki Bütün cümle alem duysun yarabbi Suçunu yüzüne öyle haykır ki Bütün cümle alem duysun yarabbi *** Öğrensin suçunu, kötülüğünü Fark etsin ne kadar küçüldüğünü Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Adalet yerini bulsun yarabbi *** Suçuna yakışır bir ceza olsun Gören ibretle baksın yarabbi Şarkı olup dilden dile dolaşsın Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi Şarkı olup dilden dile dolaşsın Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi Öğrensin suçunu, kötülüğünü Fark etsin ne kadar küçüldüğünü Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Adalet yerini bulsun yarabbi