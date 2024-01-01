Yaşıyorum Canım Yok Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Yaşıyorum Canım Yok
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Madem yaşamak güzel
Ben niçin ağlıyorum
Seni sevmek suç ise
Cezamı çekiyorum
Cezamı çekiyorum
***
Madem yaşamak güzel
Ben niçin ağlıyorum
Madem yaşamak güzel
Ben niçin ağlıyorum
***
Seni sevmek suç ise
Cezamı çekiyorum
Cezamı çekiyorum
***
Seni sevmek suç ise, ah
Cezamı çekiyorum
Cezamı çekiyorum
***
Yaşıyorum canım yok
Yarınımdan ümit yok
Dert dert üstüne gelmiş
Güldüğüm bir günüm yok
***
Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyidir
Sevenlerin kader işte böyledir
Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyidir
Sevenlerin kaderi işte böyledir
***
Ne sevgiden ne aşktan
Talihim yok anladım
Ne sevgide ne aşkta
Talihim yok anladım
***
Ben en büyük hatayı
Seni sevmekle yaptım
Seni sevmekle yaptım
***
Ben en büyük hatayı
Seni sevmekle yaptım
Seni sevmekle yaptım
***
Yaşıyorum canım yok
Yarınımdan ümit yok
Dert dert üstüne gelir
Güldüğüm bir günüm yok
***
Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyidir
Sevenlerin kaderi işte böyledir
Ah, güldüğüm bir günüm yok
Sevenlerin kaderi işte böyledir