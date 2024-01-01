Madem yaşamak güzel Ben niçin ağlıyorum Seni sevmek suç ise Cezamı çekiyorum Cezamı çekiyorum *** Madem yaşamak güzel Ben niçin ağlıyorum Madem yaşamak güzel Ben niçin ağlıyorum *** Seni sevmek suç ise Cezamı çekiyorum Cezamı çekiyorum *** Seni sevmek suç ise, ah Cezamı çekiyorum Cezamı çekiyorum *** Yaşıyorum canım yok Yarınımdan ümit yok Dert dert üstüne gelmiş Güldüğüm bir günüm yok *** Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyidir Sevenlerin kader işte böyledir Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyidir Sevenlerin kaderi işte böyledir *** Ne sevgiden ne aşktan Talihim yok anladım Ne sevgide ne aşkta Talihim yok anladım *** Ben en büyük hatayı Seni sevmekle yaptım Seni sevmekle yaptım *** Ben en büyük hatayı Seni sevmekle yaptım Seni sevmekle yaptım *** Yaşıyorum canım yok Yarınımdan ümit yok Dert dert üstüne gelir Güldüğüm bir günüm yok *** Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyidir Sevenlerin kaderi işte böyledir Ah, güldüğüm bir günüm yok Sevenlerin kaderi işte böyledir