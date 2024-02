Çığlık Bıraktığım alemi Sen yeni görüyorsun Geçtiğim bu yollardan Sen yeni yürüyorsun *** Sonunda ah çekersin Sen bunu bilmiyorsun Zaman böyle yerinde Kalır mı sanıyorsun *** Gidenlerin yerini Başkaları alıyor Telaş etmek boşuna Herşey burda kalıyor *** Gidenlerin yerini Başkaları alıyor Telaş etmek boşuna Herşey burda kalıyor *** Önceden anlamazsın Herşey hoşuna gider Sonra feryat edersin Çığlığın boşa gider *** Önceden anlamazsın Herşey hoşuna gider Sonra feryat edersin Çığlığın boşa gider *** Kaptırmışsın kendini Görmüyorsun bir yeri Hatırlattım arkadaş Hayat akan sel gibi *** Boğulursun derdinden Unutursun gülmeyi Usanırsın içmekten Bulmazsın çareyi *** Gidenlerin yerini Başkaları alıyor Telaş etmek boşuna Herşey burda kalıyor *** Gidenlerin yerini Başkaları alıyor Telaş etmek boşuna Herşey burda kalıyor *** Önceden anlamazsın Herşey hoşuna gider Sonra feryat edersin Çığlığın boşa gider *** Önceden anlamazsın Herşey hoşuna gider Sonra feryat edersin Çığlığın boşa gider *** Çığlığın boşa gider Çığlığın boşa gider Çığlığın boşa gider

Yaranamadım Görmedim yürekten candan seveni Yalancı dostluklar aldattı beni Kul ettim ellere ben bu bedeni Yinede kimseye yaranamadım *** Dostunum diyenler aldattı gitti O sahte sevgiler böylece bitti Ömrümün üstünden seneler geçti Yine de kimseye yaranamadım *** Hataya düşmüşüm bunca sevmekle Aramı açtılar benim gülmekle Ömrümü geçirdim boyun bükmekle Yinede kimseye yaranamadım *** Dostunum diyenler kayboldu gitti O sahte sevgiler böylece bitti Ömrümün üstünden seneler geçti Yine de kimseye yaranamadım

Allah Muhtaç Etmesin Gözlerime ceza ver artık seni görmesin Çektiğm bu çileli günler geri dönmesin *** Senden haber getiren selamların gelmesin Hayatıma girecek dünyada bir sen misin? Senden haber getiren selamların gelmesin Hayatıma girecek dünyada bir sen misin? *** Aşkıma bir ceza ver Kalbim seni sevmesin Senin yalan aşkına Allah muhtaç etmesin *** Aşkıma bir ceza ver Kalbim seni sevmesin Senin yalan aşkına Allah muhtaç etmesin *** Bende kalsın hayaller, ümitlerim sönmesin Bu hayatın tadını ızdırabım bölmesin *** Ellerimi istemem, ellerime değimesin İçimdeki bu acı daha fazla sürmesin *** Aşkıma bir ceza ver Kalbim seni sevmesin Senin yalan aşkına Allah muhtaç etmesin *** Aşkıma bir ceza ver Kalbim seni sevmesin Senin yalan aşkına Allah muhtaç etmesin

Alışacağım Adın düşmese de benim dilimden Seni unutmaya çalışacağım Kalbim titrese de hep hasretinle Sensiz yaşamaya alışacağım *** Kolay olmayacak seni unutmak Belki gece gündüz ağlayacağım Ne olursa olsun artık sevgilim Sensiz yaşamaya alışacağım Sensiz yaşamaya alışacağım *** Nasıl olsa seninle birleşemeyiz Ben bu ayrılığa katlanacağım Ayrılık derdine mahkum bu kalbimiz Sensiz yaşamaya alışacağım *** Kolay olmayacak seni unutmak Belki gece gündüz ağlayacağım Ne olursa olsun artık sevgilim Sensiz yaşamaya alışacağım Sensiz yaşamaya alışacağım

Aşklarda Pazarda Yaşamak zorlaștı artık bu yerde Așklar da pazarda satılır oldu Dikenler, çiçekler aynı değerde Dostluk da çöplüğe atılır oldu *** Dikenler, çiçekler aynı değerde Dostluk da çöplüğe atılır oldu *** Değișen biz miyiz, bilmem, zaman mı? Hep of mu çekelim, ah yoksa aman mı? Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı? Acılar bal gibi, gibi tadılır oldu *** Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı? Acılar bal gibi, gibi tadılır oldu Așklar da pazarda satılır oldu Așklar da pazarda satılır oldu *** Sitemler, isyanlar kar etmiyor ki Bir ömür bitse de, dert bitmiyor ki Mutluluk nerede, bilinmiyor ki Her șey de kadere çatılır oldu *** Mutluluk nerede, bilinmiyor ki Așklar da pazarda satılır oldu *** Değișen biz miyiz, bilmem, zaman mı? Hep of mu çekelim, ah yoksa aman mı? Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı? Acılar bal gibi ah tadılır oldu *** Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı? Acılar bal gibi ah tadılır oldu Așklar da pazarda satılır oldu

Nankör Sözümüzü unuttun Sanki hiç konuşmadık Birden olduk yabancı Sanki hiç tanışmadık *** Boşuna mı sevmiştik? Aşka umut vermiştik Boşuna mı sevmiştik? Aşka umut vermiştik Kim bunları unutur Nankör odur demiştik *** Kim bunları unutur Nankör odur demiştik Nankör odur demiştik *** Nankör kim düşünsene İkimizden hangisi? Bu aşkta nankör olan Hangimizin sevgisi? *** Nankör kim düşünsene İkimizden hangisi? Bu aşkta nankör olan Hangimizin sevgisi? Niceleri istemişti Kimseye vermemiştim Bir sözünle kalbimi Söküp sana vermiştim *** Boşuna mı sevmiştik? Aşka umut vermiştik Boşuna mı sevmiştik? Aşka umut vermiştik Ah, kim bunları unutur Nankör odur demiştik *** Kim bunları unutur Nankör odur demiştik Nankör odur demiştik *** Nankör kim düşünsene İkimizden hangisi? Bu aşkta nankör olan Hangimizin sevgisi? *** Nankör kim düşünsene İkimizden hangisi? Bu aşkta nankör olan Hangimizin sevgisi?

Çare Sende Allahım Allah'ım ben sana yalvarıyorum Kısmetim bağlanmış çözemiyorum Allah'ım ben sana yalvarıyorum Kısmetim bağlanmış çözemiyorum *** Kimsesiz kalmışım senin dünyanda Derdime bir çare bulamıyorum Derdime bir çare bulamıyorum *** Kimsesiz kalmışım senin dünyanda Derdime bir çare bulamıyorum Derdime bir çare bulamıyorum *** Yıllardır derdime çare aradım Kimsenin elinden derman bulmadım Yıllardır derdime çare aradım Kimsenin elinden derman bulmadım *** Ah, en son ümidimi sana bağladım Bütün ümidimi sana bağladım Çare kulda değil sende Allah'ım Çare kulda değil sende Allah'ım *** Bir tek ümidimi sana bağladım Çare kulda değil sende Allah'ım Çare kulda değil sende Allah'ım *** Çok sevdiğim halde hiç sevilmedim Yanımda arkadaş, dost göremedim Çok sevdiğim halde hiç sevilmedim Yanımda arkadaş, dost göremedim *** Mutluluk benim de hakkım değil mi? Her zaman ağladım hiç gülemedim Her zaman ağladım hiç gülemedim *** Mutluluk benim de hakkım değil mi? Her zaman ağladım hiç gülemedim Her zaman ağladım hiç gülemedim *** Yıllardır derdime çare aradım Kimsenin elinden derman bulmadım Yıllardır derdime çare aradım Kimsenin elinden derman bulmadım *** Ah, en son ümidimi sana bağladım Bütün ümidimi sana bağladım Çare kulda değil sende Allah'ım Çare kulda değil sende Allah'ım *** Bir tek ümidimi sana bağladım Çare kulda değil sende Allah'ım Çare kulda değil sende Allah'ım

Sana Benziyor Bak yine soldu güneş Yine akşam oluyor Ömrümün kadehine Sensiz bir gün doluyor *** Bak yine soldu güneş Yine akşam oluyor Ömrümün kadehine Sensiz bir gün doluyor *** Sen yoksun diye inan Dertliyim kederliyim Gelmezsen kahrolurum Yıkılırım sevgilim *** Tadın sinmiş suyuna Taşına toprağına Bu şehirde ne varsa Hepsi sana benziyor *** Tadın sinmiş suyuna Taşına toprağına Bu şehirde ne varsa Hepsi sana benziyor *** Seni unutmak için Ne yaptımsa olmuyor Tüm çabalar boşuna Elden bir şey gelmiyor *** Seni unutmak için Ne yaptımsa olmuyor Tüm çabalar boşuna Elden bir şey gelmiyor *** Sen yoksun diye inan Dertliyim kederliyim Gelmezsen kahrolurum Yıkılırım sevgilim *** Tadın sinmiş suyuna Taşına toprağına Bu şehirde ne varsa Hepsi sana benziyor *** Tadın sinmiş suyuna Taşına toprağına Bu şehirde ne varsa Hepsi sana benziyor *** Bak yine soldu güneş Yine akşam oluyor Ömrümün kadehine Sensiz bir gün doluyor *** Sen yoksun diye inan Dertliyim kederliyim Gelmezsen kahrolurum Yıkılırım sevgilim Yıkılırım sevgilim

Ağlattı Kader Gözlerimde duman duman yaş Arzularım hep yarım kaldı Allah'ım ne günah işledim Yüreğimi sancılar sardı Allah'ım ne günah işledim Yüreğimi sancılar sardı *** Ağlattı kader, ağlattı kader Gülmek istedikçe ağlattı kader Ağlattı kader, ağlattı kader Gülmek istedikçe ağlattı kader *** Mutluluk sır oldu ben bilemedim Gülmek istedikçe ağlattı kader Mutluluk sır oldu ben bilemedim Gülmek istedikçe ağlattı kader Mutluluk sır oldu ben bilemedim Gülmek istedikçe ağlattı kader *** Doğduğuma pişman olmuşum Hayat yolunda yorulmuşum Yaşamayı ümit ederken, ah Bir aşk için ziyan olmuşum Yaşamayı ümit ederken, ah Bir aşk için ziyan olmuşum *** Ağlattı kader, ağlattı kader Gülmek istedikçe ağlattı kader Ağlattı kader, ağlattı kader Gülmek istedikçe ağlattı kader *** Mutluluk sır oldu ben bilemedim Gülmek istedikçe ağlattı kader Mutluluk sır oldu ben bilemedim Gülmek istedikçe ağlattı kader Mutluluk sır oldu ben bilemedim Gülmek istedikçe ağlattı kader

İstemem Sevme Beni Eğer aşkın bir hevesse Gerçek değil bir hayalse Sevip acı çekmektense İstemem sevme beni, *** Sevip acı çekmektense İstemem sevme beni *** Sonunda terk edeceksen Günahıma gireceksen Sonunda terk edeceksen Günahıma gireceksen *** Acıyıpta seveceksen Acıyıpta seveceksen İstemem sevme beni İstemem sevme beni *** Bana yalan söylüyorsan Sevmek nedir bilmiyorsan Beni layık görmüyorsan İstemem sevme beni *** Beni layık görmüyorsan İstemem sevme beni *** Sonunda terk edeceksen Günahıma gireceksen Sonunda terk edeceksen Günahıma gireceksen *** Acıyıpta seveceksen Acıyıpta seveceksen İstemem sevme beni İstemem sevme beni *** İstemem sevme beni

Bir Durak Görmüyorum Bu dünyanın zevklerini hiç tatmadan yaşıyorum Suçum nedir? Dertlerimi hep sırtımda taşıyorum Suçum nedir? Dertlerimi hep sırtımda taşıyorum *** Her zaman yürü derler bir gün de dur demezler Ne yapsam atamadım, onlar da hiç inmezler Her zaman yürü derler bir gün de dur demezler Ne yapsam atamadım, onlar da hiç inmezler Ne yapsam atamadım, onlar da hiç inmezler *** Altında ezilerek bu yolu gidiyorum Nerede inecekler? Bir durak görmüyorum Altında ezilerek bu yolu gidiyorum Nerede inecekler? Bir durak görmüyorum *** Ne kadar daha dayanırım bu dertleri götürmeye? Hiç durmadan geliyorlar üzerime yüklenmeye Hiç durmadan geliyorlar üzerime yüklenmeye *** Belim de bükülüyor, kalbim de yavaşladı Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı Belim de bükülüyor, kalbim de yavaşladı Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı *** Altında ezilerek bu yolu gidiyorum Nerede inecekler? Bir durak görmüyorum Altında ezilerek bu yolu gidiyorum Nerede inecekler? *** Bir durak, bir durak Bir durak görmüyorum

Hasta Düştüm Aman hasta düştüm Gurbet elde Vallah su verenim Yoktur aman aman aman *** Sağdan sola dönemem Vallah ızdırabım pek çoktur aman aman Yetiş anam imdâda Vallah yar beni harab etti Anam anam garip anam Of, of, of, of, of