Çırak Aranıyor Elim sanata düşer usta, yürek acıya Elim sanata düşer usta, yürek acıya Ölüm hep bana, bana mı, bana mı düşer usta? Ölüm hep bana, bana mı, bana mı düşer usta? *** Sevda ne yana düşer usta, hicran ne yana? Sevda ne yana düşer usta, hicran ne yana? Yalnızlık hep bana, bana, bana mı düşer usta? Yalnızlık hep bana, bana, bana mı düşer usta? *** Gurbet ne yana düşer usta, sıla ne yana? Gurbet ne yana düşer usta, sıla ne yana? Hasret hep bana, bana mı, bana mı düşer usta? Hasret hep bana, bana mı, bana mı düşer usta?

Böyle Ayrılık Olmaz Rilla riralı laralı yararı Rilla riralı laralı yararı *** Rilla riralı laralı yararı Rilla riralı laralı yararı *** Kim derdi ki bir tanem bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların ardından bakacağız Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların ardından bakacağız *** Böyle ayrılık olmaz Böyle sensiz yaşanmaz Böyle ayrılık olmaz Böyle sensiz yaşanmaz *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Güzel gözlerin nerde Hani sen hep benimdin Şimdi nerdesin nerde *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Güzel gözlerin nerde Hani sen hep benimdin Şimdi nerdesin nerde *** Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların ardından bakacağız Kim derdi ki bir tanem gün gelip bıkacağız Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacağız *** Böyle ayrılık olmaz Böyle sensiz yaşanmaz Böyle ayrılık olmaz Böyle sensiz yaşanmaz *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Güzel gözlerin nerde Hani sen hep benimdin Şimdi nerdesin nerde *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Güzel gözlerin nerde Hani sen hep benimdin Şimdi nerdesin nerde *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Güzel gözlerin nerde...

Hava Nasıl Oralarda Senden ayrı geçen günler Ha bugün ha yarın biter Senden ayrı geçen günler Ha bugün ha yarın biter *** Omzumda bunca yük varken Omzumda bunca yük varken Biri iner biri biner Biri iner biri biner *** Sen her gece ruyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne haldeyim, biliyor musun? *** Sen her gece ruyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne haldeyim, biliyor musun? *** Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun *** Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim bir tek yolum var Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim bir tek yolum var *** Şu yürekte kaç yangın var? Şu yürekte kaç yangın var? Biri söner biri yanar Biri söner biri yanar *** Sen her gece ruyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne haldeyim, biliyor musun? *** Sen her gece ruyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne haldeyim, biliyor musun? *** Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun

Her Şey Yalan Dalıverdim düşünceye Okyanusta yüzer gibi Koşuverdim her köşeye Bulutlarda gezer gibi Koşuverdim her köşeye Bulutlarda gezer gibi *** Bomboş geldi dünya bana Her şey yalan anlayana Bomboş geldi dünya bana Her şey yalan anlayana *** Ağlıyorum yana yana Acılarda gezer gibi Ağlıyorum yana yana Acılarda gezer gibi *** Her şey yalan her şey yalan Var mı beni beni bir anlayan Her şey yalan her şey yalan Bu dünyada var mı kalan *** Her şey yalan her şey yalan Var mı beni beni bir anlayan Her şey yalan her şey yalan Bu dünyada var mı kalan *** Bilmiyorum neden doğdum Gerçek varken hayal kurdum Bilmiyorum neden doğdum Gerçek varken hayal kurdum *** Neler gördüm neler duydum Rüyalarda gezer gibi Neler gördüm neler duydum Rüyalarda gezer gibi *** Her şey yalan her şey yalan Var mı beni beni bir anlayan Her şey yalan her şey yalan Bu dünyada var mı kalan *** Her şey yalan her şey yalan Var mı beni beni bir anlayan Her şey yalan her şey yalan Bu dünyada var mı kalan *** Her şey yalan her şey yalan

Kalpsiz Nerden bileceksin sevgilim aşkı? Kalbinin yerinde bir taş var senin Nerden bileceksin sevgilim aşkı? Kalbinin yerinde bir taş var senin *** Boşuna yazdığım bu kadar şarkı Kalbinin yerinde bir taş var senin Boşuna yazdığım bu kadar şarkı Kalbinin yerinde bir taş var senin *** Hasretmiş, özlemmiş sana ne bundan? Geçmemişsin sevda denilen yoldan Haberin yok aşkın var olduğundan Kalbinin yerinde bir taş var senin *** Hasretmiş, özlemmiş sana ne bundan? Geçmemişsin sevda denilen yoldan Haberin yok aşkın var olduğundan Kalbinin yerinde bir taş var senin *** Zalimlik yapmadan duramıyorsun Seni sevenleri aldatıyorsun Zalimlik yapmadan duramıyorsun Seni sevenleri aldatıyorsun *** Bu hayattan nasıl zevk alıyorsun? Kalbinin yerinde bir taş var senin Bu hayattan nasıl zevk alıyorsun? Kalbinin yerinde bir taş var senin *** Hasretmiş, özlemmiş sana ne bundan? Geçmemişsin sevda denilen yoldan Haberin yok aşkın var olduğundan Kalbinin yerinde bir taş var senin *** Hasretmiş, özlemmiş sana ne bundan? Geçmemişsin sevda denilen yoldan Haberin yok aşkın var olduğundan Kalbinin yerinde bir taş var senin

Kaybolan Sabahlar Umudun adını sabah koydular Bekledim yıllarca sabah olmadı Sevdanın adını sabır koydular Sabrettim derdimi soran olmadı Sevdanın adını sabır koydular Sabrettim derdimi soran olmadı Yaşamak anlımda bir kara yazı Değişti dünyanın tadıyla tuzu *** Sevgiler aç bir kurt gönüller kuzu Ettiğim feryadı duyan olmadı Çektiğim çileyi soran olmadı *** Felek aşk çarkını geriye kurdu Beni yıllar değil kaderim yordu Tutup bir yâr sevdim kabahat oldu O beni terk etti günah olmadı Tutup bir yâr sevdim kabahat oldu O beni terk etti günah olmadı Yaşamak anlımda bir kara yazı *** Değişti dünyanın tadıyla tuzu Sevgiler aç bir kurt gönüller kuzu Ettiğim feryadı duyan olmadı Çektiğim çileyi soran olmadı

Seninle Yaşamak İstemiyorum Bırakıp da giden sen değil miydin? Söylesene, şimdi ne diye geldin? Unuttun mu bana ne dertler verdin? Seninle yaşamak istemiyorum, istemiyorum Çekil git dünyamdan, istemiyorum Seninle yaşamak istemiyorum *** Başka bir sevgili buldum kalbime Yeniden bir dünya kurdum kendime Ellerin değmesin artık elime Seninle yaşamak istemiyorum Ellerin değmesin artık elime *** Seninle yaşamak istemiyorum Seni görmek bile istemiyorum Seninle yaşamak istemiyorum Çekil git dünyamdan, istemiyorum *** Aramızda her şey bitti, kayboldu Bendeki hasretin bitti, yok oldu Gönlüme, ömrüme mutluluk doldu Seninle yaşamak istemiyorum, istemiyorum Çekil git dünyamdan, istemiyorum Seni görmek bile istemiyorum *** Başka bir sevgili buldum kalbime Yeniden bir dünya kurdum kendime Ellerin değmesin artık elime Seninle yaşamak istemiyorum Ellerin değmesin artık elime *** Seninle yaşamak istemiyorum Seni görmek bile istemiyorum Çekil git dünyamdan, istemiyorum Seni görmek bile istemiyorum

Unuttum Bilsin Götürün aşkını verin o zalime Kalbimde izleri silindi bilsin Artık "Geri dönsün." demeyeceğim Dilimden adını düşürdüm bilsin Dilimden adını düşürdüm bilsin *** Kaderim bu diye büktüm boynumu Çevirdim bir başka yöne yolumu Kaderim bu diye büktüm boynumu Çevirdim bir başka yöne yolumu Tozlu bir albüme hapsettim onu Hatıralarını unuttum bilsin Tozlu bir albüme hapsettim onu Hatıralarını unuttum bilsin *** "Gayesiz" diyorlar, aldırmıyorum Gerçeğe, yalana inanmıyorum Artık ben her şeye boş veriyorum Onu çok sevmekten yoruldum bilsin Onu çok sevmekten yoruldum bilsin *** "Kaderim" diyerek büktüm boynumu Çevirdim bir başka yöne yolumu "Kaderim" diyerek büktüm boynumu Çevirdim bir başka yöne yolumu Tozlu bir albüme hapsettim onu Hatıralarını unuttum bilsin Tozlu bir albüme hapsettim onu Hatıralarını unuttum bilsin Hatıralarını unuttum bilsin Hatıralarını unuttum bilsin