-
Elim sanata düşer usta, yürek acıya
Elim sanata düşer usta, yürek acıya
Ölüm hep bana, bana mı, bana mı düşer usta?
Ölüm hep bana, bana mı, bana mı düşer usta?
***
Sevda ne yana düşer usta, hicran ne yana?
Sevda ne yana düşer usta, hicran ne yana?
Yalnızlık hep bana, bana, bana mı düşer usta?
Yalnızlık hep bana, bana, bana mı düşer usta?
***
Gurbet ne yana düşer usta, sıla ne yana?
Gurbet ne yana düşer usta, sıla ne yana?
Hasret hep bana, bana mı, bana mı düşer usta?
Hasret hep bana, bana mı, bana mı düşer usta?
-
Rilla riralı laralı yararı
Rilla riralı laralı yararı
***
Rilla riralı laralı yararı
Rilla riralı laralı yararı
***
Kim derdi ki bir tanem bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların ardından bakacağız
Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların ardından bakacağız
***
Böyle ayrılık olmaz
Böyle sensiz yaşanmaz
Böyle ayrılık olmaz
Böyle sensiz yaşanmaz
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin nerde
Hani huzur bulduğum
Güzel gözlerin nerde
Hani sen hep benimdin
Şimdi nerdesin nerde
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin nerde
Hani huzur bulduğum
Güzel gözlerin nerde
Hani sen hep benimdin
Şimdi nerdesin nerde
***
Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların ardından bakacağız
Kim derdi ki bir tanem gün gelip bıkacağız
Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacağız
***
Böyle ayrılık olmaz
Böyle sensiz yaşanmaz
Böyle ayrılık olmaz
Böyle sensiz yaşanmaz
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin nerde
Hani huzur bulduğum
Güzel gözlerin nerde
Hani sen hep benimdin
Şimdi nerdesin nerde
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin nerde
Hani huzur bulduğum
Güzel gözlerin nerde
Hani sen hep benimdin
Şimdi nerdesin nerde
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin nerde
Hani huzur bulduğum
Güzel gözlerin nerde...
-
Senden ayrı geçen günler
Ha bugün ha yarın biter
Senden ayrı geçen günler
Ha bugün ha yarın biter
***
Omzumda bunca yük varken
Omzumda bunca yük varken
Biri iner biri biner
Biri iner biri biner
***
Sen her gece ruyalarımda
Gelip bana ağlıyorsun
Kim bilir beni kimlerden
Sorup haber alıyorsun
Ne haldeyim, biliyor musun?
***
Sen her gece ruyalarımda
Gelip bana ağlıyorsun
Kim bilir beni kimlerden
Sorup haber alıyorsun
Ne haldeyim, biliyor musun?
***
Hava nasıl oralarda, üşüyor musun?
Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun
Hava nasıl oralarda, üşüyor musun?
Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun
***
Bildiğim pek çok doğru var
Gittiğim bir tek yolum var
Bildiğim pek çok doğru var
Gittiğim bir tek yolum var
***
Şu yürekte kaç yangın var?
Şu yürekte kaç yangın var?
Biri söner biri yanar
Biri söner biri yanar
***
Sen her gece ruyalarımda
Gelip bana ağlıyorsun
Kim bilir beni kimlerden
Sorup haber alıyorsun
Ne haldeyim, biliyor musun?
***
Sen her gece ruyalarımda
Gelip bana ağlıyorsun
Kim bilir beni kimlerden
Sorup haber alıyorsun
Ne haldeyim, biliyor musun?
***
Hava nasıl oralarda, üşüyor musun?
Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun
Hava nasıl oralarda, üşüyor musun?
Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun
Hava nasıl oralarda, üşüyor musun?
Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun
-
Dalıverdim düşünceye
Okyanusta yüzer gibi
Koşuverdim her köşeye
Bulutlarda gezer gibi
Koşuverdim her köşeye
Bulutlarda gezer gibi
***
Bomboş geldi dünya bana
Her şey yalan anlayana
Bomboş geldi dünya bana
Her şey yalan anlayana
***
Ağlıyorum yana yana
Acılarda gezer gibi
Ağlıyorum yana yana
Acılarda gezer gibi
***
Her şey yalan her şey yalan
Var mı beni beni bir anlayan
Her şey yalan her şey yalan
Bu dünyada var mı kalan
***
Her şey yalan her şey yalan
Var mı beni beni bir anlayan
Her şey yalan her şey yalan
Bu dünyada var mı kalan
***
Bilmiyorum neden doğdum
Gerçek varken hayal kurdum
Bilmiyorum neden doğdum
Gerçek varken hayal kurdum
***
Neler gördüm neler duydum
Rüyalarda gezer gibi
Neler gördüm neler duydum
Rüyalarda gezer gibi
***
Her şey yalan her şey yalan
Var mı beni beni bir anlayan
Her şey yalan her şey yalan
Bu dünyada var mı kalan
***
Her şey yalan her şey yalan
Var mı beni beni bir anlayan
Her şey yalan her şey yalan
Bu dünyada var mı kalan
***
Her şey yalan her şey yalan
-
Nerden bileceksin sevgilim aşkı?
Kalbinin yerinde bir taş var senin
Nerden bileceksin sevgilim aşkı?
Kalbinin yerinde bir taş var senin
***
Boşuna yazdığım bu kadar şarkı
Kalbinin yerinde bir taş var senin
Boşuna yazdığım bu kadar şarkı
Kalbinin yerinde bir taş var senin
***
Hasretmiş, özlemmiş sana ne bundan?
Geçmemişsin sevda denilen yoldan
Haberin yok aşkın var olduğundan
Kalbinin yerinde bir taş var senin
***
Hasretmiş, özlemmiş sana ne bundan?
Geçmemişsin sevda denilen yoldan
Haberin yok aşkın var olduğundan
Kalbinin yerinde bir taş var senin
***
Zalimlik yapmadan duramıyorsun
Seni sevenleri aldatıyorsun
Zalimlik yapmadan duramıyorsun
Seni sevenleri aldatıyorsun
***
Bu hayattan nasıl zevk alıyorsun?
Kalbinin yerinde bir taş var senin
Bu hayattan nasıl zevk alıyorsun?
Kalbinin yerinde bir taş var senin
***
Hasretmiş, özlemmiş sana ne bundan?
Geçmemişsin sevda denilen yoldan
Haberin yok aşkın var olduğundan
Kalbinin yerinde bir taş var senin
***
Hasretmiş, özlemmiş sana ne bundan?
Geçmemişsin sevda denilen yoldan
Haberin yok aşkın var olduğundan
Kalbinin yerinde bir taş var senin
-
Umudun adını sabah koydular
Bekledim yıllarca sabah olmadı
Sevdanın adını sabır koydular
Sabrettim derdimi soran olmadı
Sevdanın adını sabır koydular
Sabrettim derdimi soran olmadı
Yaşamak anlımda bir kara yazı
Değişti dünyanın tadıyla tuzu
***
Sevgiler aç bir kurt gönüller kuzu
Ettiğim feryadı duyan olmadı
Çektiğim çileyi soran olmadı
***
Felek aşk çarkını geriye kurdu
Beni yıllar değil kaderim yordu
Tutup bir yâr sevdim kabahat oldu
O beni terk etti günah olmadı
Tutup bir yâr sevdim kabahat oldu
O beni terk etti günah olmadı
Yaşamak anlımda bir kara yazı
***
Değişti dünyanın tadıyla tuzu
Sevgiler aç bir kurt gönüller kuzu
Ettiğim feryadı duyan olmadı
Çektiğim çileyi soran olmadı
-
Bırakıp da giden sen değil miydin?
Söylesene, şimdi ne diye geldin?
Unuttun mu bana ne dertler verdin?
Seninle yaşamak istemiyorum, istemiyorum
Çekil git dünyamdan, istemiyorum
Seninle yaşamak istemiyorum
***
Başka bir sevgili buldum kalbime
Yeniden bir dünya kurdum kendime
Ellerin değmesin artık elime
Seninle yaşamak istemiyorum
Ellerin değmesin artık elime
***
Seninle yaşamak istemiyorum
Seni görmek bile istemiyorum
Seninle yaşamak istemiyorum
Çekil git dünyamdan, istemiyorum
***
Aramızda her şey bitti, kayboldu
Bendeki hasretin bitti, yok oldu
Gönlüme, ömrüme mutluluk doldu
Seninle yaşamak istemiyorum, istemiyorum
Çekil git dünyamdan, istemiyorum
Seni görmek bile istemiyorum
***
Başka bir sevgili buldum kalbime
Yeniden bir dünya kurdum kendime
Ellerin değmesin artık elime
Seninle yaşamak istemiyorum
Ellerin değmesin artık elime
***
Seninle yaşamak istemiyorum
Seni görmek bile istemiyorum
Çekil git dünyamdan, istemiyorum
Seni görmek bile istemiyorum
-
Götürün aşkını verin o zalime
Kalbimde izleri silindi bilsin
Artık "Geri dönsün." demeyeceğim
Dilimden adını düşürdüm bilsin
Dilimden adını düşürdüm bilsin
***
Kaderim bu diye büktüm boynumu
Çevirdim bir başka yöne yolumu
Kaderim bu diye büktüm boynumu
Çevirdim bir başka yöne yolumu
Tozlu bir albüme hapsettim onu
Hatıralarını unuttum bilsin
Tozlu bir albüme hapsettim onu
Hatıralarını unuttum bilsin
***
"Gayesiz" diyorlar, aldırmıyorum
Gerçeğe, yalana inanmıyorum
Artık ben her şeye boş veriyorum
Onu çok sevmekten yoruldum bilsin
Onu çok sevmekten yoruldum bilsin
***
"Kaderim" diyerek büktüm boynumu
Çevirdim bir başka yöne yolumu
"Kaderim" diyerek büktüm boynumu
Çevirdim bir başka yöne yolumu
Tozlu bir albüme hapsettim onu
Hatıralarını unuttum bilsin
Tozlu bir albüme hapsettim onu
Hatıralarını unuttum bilsin
Hatıralarını unuttum bilsin
Hatıralarını unuttum bilsin
-
Bir gençlik rüzgarıdır eser deli deli başımda
Başım öne eğilir kalırım yalnız başıma
Bir gençlik rüzgarıdır eser deli deli başımda
Başım öne eğilir kalırım yalnız başıma
***
Nerdeyim ben nerdeyim gökte mi yerde miyim
Gönlüm hasret ruhumu şafak sayar gözlerim
Ağlama ağlama, sus ağlama gözlerim
Ağlama ağlama, sus ağlama gözlerim
***
Bir görsem yeşilliği umut dolar içime
Sazım türküler çağlar sevinirim kendimce
Bir görsem yeşilliği umut dolar içime
Sazım türküler çağlar sevinirim kendimce
***
Nerdeyim ben nerdeyim yerde mi gökte miyim
Gönlüm hasret ruhumu şafak sayar gözlerim
Ağlama ağlama, sus ağlama gözlerim
Ağlama ağlama, sus ağlama gözlerim
***
Ağlama ağlama, sus ağlama gözlerim
Ağlama ağlama, sus ağlama gözlerim