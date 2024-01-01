Çok Üzgünüm Arkadaş Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Çok Üzgünüm Arkadaş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Çok Üzgünüm Arkadaş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çok Üzgünüm Arkadaş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses
Çok Üzgünüm Arkadaş
Tüm Şarkıları
-
Çok üzgünsün arkadaş bir derdinmi var
Derdinden anlamayan sevgilin mi var
Çok üzgünsün arkadaş bir derdinmi var
Derdinden anlamayan sevgilin mi var
***
Bir zamanlar bende senin gibiydim
Sevgilim için deli gibiydim
Hep gece gündüz içen biriydim
***
Bir zamanlar bende senin gibiydim
Sevgilim için deli gibiydim
Hep gece gündüz içen biriydim
***
Bak gör beni aşk ne hale koydu
Simsiyah saçım kar gibi oldu
Bak gör beni aşk ne hale koydu
Simsiyah saçlarım kal gibi oldu
***
Ben böylemiydim böylemi doğdum
Genç yaşımda bir ihtiyar oldum
Ben böylemiydim böylemi doğdum
Genç yaşımda bir ihtiyar oldum
***
Elde değil arkadaş çok seviyorum
Benim gibi seveni göremiyorum
Elde değil arkadaş çok seviyorum
Benim gibi seveni göremiyorum
***
Sende sevmişsin halinden belli
Çok ağlamşsın gözlerin nemli
Anlat arkadaş bana derdini
***
Sende sevmişsin halinden belli
Çok ağlamşsın gözlerin nemli
Anlat arkadaşım bana derdini
***
Bak gör beni aşk ne hale koydu
Simsiyah saçım kar gibi oldu
Bak gör aşk beni ne hale koydu
Simsiyah saçlarım kal gibi oldu
***
Ben böylemiydim böylemi doğdum
Genç yaşımda bir ihtiyar oldum
Ben böylemiydim böylemi doğdum
Genç yaşımda bir ihtiyar oldum
***
Çok üzgünsün arkadaş bir derdin mi var?
Derdinden anlamayan sevgilin mi var?
Bir zamanlar ben de senin gibiydim
Sevgilim i̇çin deli gibiydim
Hep gece gündüz i̇çen biriydim
***
Bak gör beni aşk ne hâle koydu
Simsiyah saçlarım kar gibi oldu
Ben böyle miydim, böyle mi doğdum?
Genç yaşımda bir i̇htiyar oldum, i̇htiyar oldum