Çok üzgünsün arkadaş bir derdinmi var Derdinden anlamayan sevgilin mi var Çok üzgünsün arkadaş bir derdinmi var Derdinden anlamayan sevgilin mi var *** Bir zamanlar bende senin gibiydim Sevgilim için deli gibiydim Hep gece gündüz içen biriydim *** Bir zamanlar bende senin gibiydim Sevgilim için deli gibiydim Hep gece gündüz içen biriydim *** Bak gör beni aşk ne hale koydu Simsiyah saçım kar gibi oldu Bak gör beni aşk ne hale koydu Simsiyah saçlarım kal gibi oldu *** Ben böylemiydim böylemi doğdum Genç yaşımda bir ihtiyar oldum Ben böylemiydim böylemi doğdum Genç yaşımda bir ihtiyar oldum *** Elde değil arkadaş çok seviyorum Benim gibi seveni göremiyorum Elde değil arkadaş çok seviyorum Benim gibi seveni göremiyorum *** Sende sevmişsin halinden belli Çok ağlamşsın gözlerin nemli Anlat arkadaş bana derdini *** Sende sevmişsin halinden belli Çok ağlamşsın gözlerin nemli Anlat arkadaşım bana derdini *** Bak gör beni aşk ne hale koydu Simsiyah saçım kar gibi oldu Bak gör aşk beni ne hale koydu Simsiyah saçlarım kal gibi oldu *** Ben böylemiydim böylemi doğdum Genç yaşımda bir ihtiyar oldum Ben böylemiydim böylemi doğdum Genç yaşımda bir ihtiyar oldum *** Çok üzgünsün arkadaş bir derdin mi var? Derdinden anlamayan sevgilin mi var? Bir zamanlar ben de senin gibiydim Sevgilim i̇çin deli gibiydim Hep gece gündüz i̇çen biriydim *** Bak gör beni aşk ne hâle koydu Simsiyah saçlarım kar gibi oldu Ben böyle miydim, böyle mi doğdum? Genç yaşımda bir i̇htiyar oldum, i̇htiyar oldum