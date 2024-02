Gökten oynaya oynaya yağar kar tanesi Düşer sessiz sessiz döne döne kar tanesi Her taraf bembeyaz bembeyaz bembeyaz Hava çok ayaz çok ayaz çok ayaz üşüyorum *** Dön gel dön gel artık dn gel dön gel artık Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum Gel gel dön gel artık dön gel dön gel artık Seni seviyorum, istiyorum, özlüyorum *** Gökten damlaya damlaya yağar damlacıklar Düşer döne döne tane tane damlacıklar Her taraf bembeyaz bembeyaz bembeyaz Hava çok ayaz çok ayaz çok ayaz üşüyorum *** Dön gel dön gel artık dn gel dön gel artık Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum Gel gel dön gel artık dön gel dön gel artık Seni seviyorum, istiyorum, özlüyorum

Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır *** Ben de bir zamanlar sevildim ama Seninki düpedüz vurgun sayılır Ben de bir zamanlar sevildim ama Seninki düpedüz vurgun sayılır *** Ne kadar zulm etsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana Ne kadar zulm etsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana *** Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır *** Yalan mı söyledin göz göre göre Ne zaman dolacak verdiğin süre Yalan mı söyledin göz göre göre Ne zaman dolacak verdiğin süre *** Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığım her nefes bir gün sayılır Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığım her nefes bir gün sayılır *** Ne kadar zulm etsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana Ne kadar zulm etsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana *** Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Sensiz cennet bile sürgün sayılır