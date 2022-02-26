Gözlerine damla damla yaş düşer Gülmek senin neyine ki arkadaş Ele neşe, sana ancak dert düşer Sevmek senin neyine ki arkadaş *** Yıllar yılı kaderine ağlarsın Kim mutlu olmuş ki sende olasın Madem sevdin sen bir bahtı karasın Sevmek senin neyine ki arkadaş *** Çok sevdiğin bir vefasız çıkacak Benim gibi aşk seni de yakacak Arzuların yüreğinde kalacak Sevmek senin neyine ki arkadaş *** Yıllar yılı kaderine ağlarsın Kim mutlu olmuş ki sende olasın Madem sevdin sen bir bahtı karasın Sevmek senin neyine ki arkadaş