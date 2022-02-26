Pembeli Şarkı Sözleri
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Gözlerine damla damla yaş düşer
Gülmek senin neyine ki arkadaş
Ele neşe, sana ancak dert düşer
Sevmek senin neyine ki arkadaş
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Yıllar yılı kaderine ağlarsın
Kim mutlu olmuş ki sende olasın
Madem sevdin sen bir bahtı karasın
Sevmek senin neyine ki arkadaş
***
Çok sevdiğin bir vefasız çıkacak
Benim gibi aşk seni de yakacak
Arzuların yüreğinde kalacak
Sevmek senin neyine ki arkadaş
***
Yıllar yılı kaderine ağlarsın
Kim mutlu olmuş ki sende olasın
Madem sevdin sen bir bahtı karasın
Sevmek senin neyine ki arkadaş