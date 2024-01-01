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Senden Vazgeçmem Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Senden Vazgeçmem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Senden Vazgeçmem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Senden Vazgeçmem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Senden Vazgeçmem

  • Dayanamazsın

  • Hangimiz Sevmedik

  • Senden Vazgeçmem

  • Etme Bulma Dünyası

  • Yalan Oldu

  • Evlat

  • Ağır Yaralı

  • Can Yar

  • Haydar

  • Bütün Dünya Senin Olsun

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