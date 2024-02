Bugün batarsa güneş Yarın yeniden doğar Her gecenin sonunda Bir sabah vardır evlat *** Bugün batarsa güneş Yarın yeniden doğar Her gecenin sonunda Bir sabah vardır evlat *** Sakla umutlarını Yıkılıp kalma sakın Ümitsiz ve gayesiz Yaşamak zordur evlat *** Sakla umutlarını Yıkılıp kalma sakın Ümitsiz ve gayesiz Yaşamak zordur ev... *** Sev bütün insanları Say bütün insanları Kin gütme unut gitsin Geçmişte olanları *** Dürüst ol insancıl ol Düşün öbür dünyayı Bir karıncayı bile İncitme sakın evlat *** Evlat evlat evlat İnsan ol evlat Evlat evlat evlat İnsan ol evlat *** Geçmişten geleceğe Yaratılmış ne varsa Unutma ki hepsinin Bir sahibi var evlat *** Geçmişten geleceğe Yaratılmış ne varsa Unutma ki hepsinin Bir sahibi var evlat *** Kul kaderini yaşar Bahtında ne çıkarsa Düşmez kalkmaz bir Allah Unutma sakın evlat *** Kul kaderini yaşar Bahtında ne çıkarsa Düşmez kalkmaz bir Allah Unutma sakın evlat *** Sev bütün insanları Say bütün insanları Kin gütme unut gitsin Geçmişte olanları *** Dürüst ol insancıl ol Düşün öbür dünyayı Bir karıncayı bile İncitme sakın evlat *** Evlat evlat evlat İnsan ol evlat Evlat evlat evlat İnsan ol evlat *** Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa Unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat Kul kaderini yaşar bahtında ne çıkarsa Düşmez kalkmaz bir Allah unutma sakın evlat *** Sev bütün insanları say bütün insanları Kin gütme unut gitsin geçmişte olanları Dürüst ol insancıl ol düşün öbür dünyayı Bir karıncayı bile incitme sakın evlat *** İnsan ol evlat