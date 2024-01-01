Sevda Yolu Şarkı Sözleri
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Gel gör bu halimi, sebebi sensin
Gel tut ellerimi, hasretim dinsin
Gel gör bu halimi, sebebi sensin
Gel tut ellerimi, hasretim dinsin
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Bak kalbim pas tuttu sensiz, sen yoksun kaldım sahipsiz
Gözlerime uyku girmez, yalvarırım dön sevgilim
***
Denedim denedim, olmaz
Bu can sensiz yaşamaz
Denedim denedim, olmaz
Bu can sensiz yaşamaz
Bu can sensiz yaşamaz
Bu can sensiz yaşamaz
***
Bu yıllar sensiz geçer mi sandın?
Bu canım sensiz yaşar mı sandın?
Bu yıllar sensiz geçer mi sandın?
Bu canım sensiz yaşar mı sandın?
***
Kanıyor hep yaralarım, gözümde hatıraların
Çarem yoktur senden başka, söyle sensiz ne yaparım?
***
Denedim denedim, olmaz
Bu can sensiz yaşamaz
Denedim denedim, olmaz
Bu can sensiz yaşamaz
Bu can sensiz yaşamaz
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Bir güzel sevmiştim yanağı gamze
Benziyordu gülüşü saz ile söze
Aldılar elimden kaderle felek
Ayırdılar sevenleri kıydılar bize
***
Önce Kerem oldum Aslı'yı seven
Sonra Ferhat oldum dağları delen
Şimdi Mecnun oldum çöllerde gezen
Razıyım ya Rabbim razı var ise cezam
Razıyım ya Rabbim razı var ise cezam
***
Bir çift sözüm kaldı o da selamdır
Kaderin ettiklerine birkaç kelamdır
Huzuru mahşerde kurulsun divan
Feleğin elinden Rabbim viranım viran
***
Önce Kerem oldum Aslı'yı seven
Sonra Ferhat oldum dağları delen
Şimdi Mecnun oldum çöllerde gezen
Razıyım ya Rabbim razı var ise cezam
Razıyım ya Rabbim razı var ise cezam
-
Mutluluğum dertsiz günlerim nerde
Nerde hayaller verdiğin söz nerde
Hep ağlattın alay ettin benimle
Yoksun artık sen gözümde gönlümde
Bir benmiyim ki aldanan
Sevenlerin hepsi pişman
Mutluluğu bulamayan
(Çok sevgililer vardı bu dünyada)
(Doğduğuna sevdiğine hepsi pişman)
Bende pişman oda pişman sevdiğime
Sevmek miydi bütün günahım seni
Hani yeminler mutlu günler hani
Sen ağlatan, sen insafsız sevgili
Sana sevgine tövbeler tövbesi
Bir benmiyim ki aldanan
Sevenlerin hepsi pişman
Mutluluğu bulamayan
(Çok sevgililer vardı bu dünyada)
(Doğduğuna sevdiğine hepsi pişman)
Bende pişman oda pişman sevdiğime
-
Ben bu gönlümü güldüremedim
Taparak sevdim sevilemedim
Ben bu gönlümü güldüremedim
Taparak sevdim sevilemedim
***
Nerede, nerede candan seven yok mu
Nerede, nerede candan seven yok mu
***
Yıllardır arıyorum
Heryerde mutluluğu
Yıllardır arıyorum
Heryerde mutluluğu
Bulamadım bir seveni
***
Yemin ettim karar verdim sevmeyeceğim
Yemin ettim karar verdim sevmeyeceğim
***
Ben bu gönlümü güldüremedim
Taparak sevdim sevilemedim
Ben bu gönlümü güldüremedim
Taparak sevdim sevilemedim
***
Kim nasıl yazmış böyle kaderi
Kim kırar bilmem ümitlerimi
Kim nasıl yazmış böyle kaderi
Kim kırar bilmem ümitlerimi
***
İstemem, istemem ne aşk ne sevgi
İstemem, istemem ne aşk ne sevgi
***
Yıllardır arıyorum
Heryerde mutluluğu
Yıllardır arıyorum
Heryerde mutluluğu
Bulamadım bir seveni
***
Yemin ettim karar verdim sevmeyeceğim
Yemin ettim karar verdim sevmeyeceğim
***
Ben bu gönlümü güldüremedim
Taparak sevdim sevilemedim
Ben bu gönlümü güldüremedim
Taparak sevdim sevilemedim
***
Ben bu gönlümü güldüremedim
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Aldanma çocuksu mahsun yüzüne
Mutlaka terk edip gidecek bir gün
Kanma sever gibi göründüğüne
Seni sevmiyorum diyecek bir gün
***
Aldanma çocuksu mahsun yüzüne
Mutlaka terk edip gidecek bir gün
Kanma sever gibi göründüğüne
Seni sevmiyorum diyecek bir gün
***
Sevmek çok güzel şey aldanmak acı
Ruhunu saracak bir büyük sancı
O durmayan yolcu sen garip hancı
Hesabı vermeden gidecek bir gün
Hesabı vermeden gidecek bir gün
***
Sevmek çok güzel şey aldanmak acı
Ruhunu saracak bir büyük sancı
O durmayan yolcu sen garip hancı
Hesabı vermeden gidecek bir gün
Hesabı vermeden gidecek bir gün
***
Uğruna yılları harcayacaksın
Aşkını ömrünle bir tutacaksın
Ne yazık sonunda ağlayacaksın
Gururunu yere atacak bir gün
***
Uğruna yılları harcayacaksın
Aşkını ömrünle bir tutacaksın
Ne yazık sonunda ağlayacaksın
Gururunu yere atacak bir gün
***
Aldanma ah çocuksu mahsun yüzüne
Mutlaka terk edip gidecek bir gün
Sevmek çok güzel şey aldanmak acı
Ruhunu saracak bir büyük sancı
***
O durmayan yolcu sen garip hancı
Hesabı vermeden gidecek bir gün
Gidecek bir gün
-
Ağlıyor gözlerim sevdim seveli
Geçiyor günlerim dertli çileli
Ağlıyor gözlerim sevdim seveli
Geçiyor günlerim dertli çileli
***
Gençliğim zindan oldu
Ümitler hüsran oldu
Gençliğim zindan oldu
Ümitler hüsran oldu
***
Ne kötü şansım varmış
Ayrılık beni buldu
***
Ağlıyor gözlerim sevdim seveli
Geçiyor günlerim dertli çileli
Ağlıyor gözlerim sevdim seveli
Geçiyor günlerim dertli çileli
***
Yürekten sevmiştim yazık el aldı
İçimde kanayan yaralar kaldı
Yürekten sevmiştim yazık el aldı
İçimde kanayan yaralar kaldı
***
Benim kalbim taş değil
Ağladığım boş değil
Benim kalbim taş değil
Ağladığım boş değil
***
Neden ayırdı felek
Candan sevmek suç değil
***
Yürekten sevmiştim yazık el aldı
İçimde kanayan yaralar kaldı
Yürekten sevmiştim yazık el aldı
İçimde kanayan yaralar kaldı
***
Yürekten sevmiştim yazık el aldı
İçimde kanayan yaralar kaldı