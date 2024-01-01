Topraktan Bedene Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Topraktan Bedene
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Dert bende derman sende
Aşk bende ferman sende
Öldüren, güldüren
Her gün ağlatan kalp sende
***
Mevsimler gelip geçse de
Aşk beni benden etse de
Dünyada hayat bitse de
Yine ölümsüz aşk bende
***
İstemem ayrılık boynumu büksün
İstemem aşkıma leke sürülsün
Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim
İstemem baharda yaprak dökülsün
***
Aşkın alevse hasretin bir kor
Senin yokluğunu kalbime sor
Dünyaya seninle gelmiş gibiyim
Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor
***
Sev demem, sevme demem
Sen de benim gibi sev diyemem
Ömrümün neşesini seninle buldum kaybedemem
***
Nerelerdeydin sevgilim?
Seni kader mi sakladı?
Yıllardır beklenen huzur
Şimdi beni kucakladı
***
İstemem ayrılık boynumu büksün
İstemem aşkıma leke sürülsün
Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim
İstemem baharda yaprak dökülsün
***
Aşkın alevse hasretin bir kor
Senin yokluğunu kalbime sor
Dünyaya seninle gelmiş gibiyim
Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor
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Söyleyin sevgilim nerde?
İstanbul sokakları
Çare bulun bu derdime
İstanbul sokakları
***
Onu benden siz aldınız
Onu benden siz çaldınız
Simdi yalniz bıraktınız
İstanbul sokakları
***
Sevdiğimi verin bana
İstanbul sokakları
Çare bulun bu derde
Bursanın sokakları
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