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Sevgiye muhtaçtım ben bir zamanlar
Sevdimde ne oldu anlayamadım
İnanamam artık beni sevene
Ben bu yüzden oldum dertler insanı
***
Sevgiye muhtaçtım ben bir zamanlar
Sevdimde ne oldu anlayamadım
İnanamam artık beni sevene
Ben bu yüzden oldum dertler insanı
***
Anam yok, babam yok
Yanlızlık korkusu çöktü içime
Kimsem yok, yârim yok
Yalnızlık korkusu çöktü üstüme
***
Anam yok, babam yok
Yanlızlık korkusu çöktü içime
Kimsem yok, yârim yok
Yalnızlık korkusu çöktü üstüme
***
Bu kötü yazıyı nasıl sileyim?
Tanrım al canımı rahat edeyim
Dostu, düşmanımı ben bilemedim
Ben bu yüzden oldum dertler insanı
***
Bu kötü yazıyı nasıl sileyim?
Tanrım al canımı rahat edeyim
Dostu, düşmanımı ben bilemedim
Ben bu yüzden oldum dertler insanı
***
Anam yok, babam yok
Yanlızlık korkusu çöktü üstüme
Kimsem yok, yârim yok
Yalnızlık korkusu çöktü üstüme
***
Anam yok, yarim yok
Yanlızlık korkusu çöktü üstüme
Kimsem yok, yârim yok
Yalnızlık korkusu çöktü üstüme
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Ona öyle kötü bir ceza ver ki
Zalimlere ibret olsun yarabbi
Suçunu yüzüne öyle haykır ki
Bütün cümle alem duysun yarabbi
Suçunu yüzüne öyle haykır ki
Bütün cümle alem duysun yarabbi
***
Öğrensin suçunu, kötülüğünü
Fark etsin ne kadar küçüldüğünü
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Adalet yerini bulsun yarabbi
***
Suçuna yakışır bir ceza olsun
Gören ibretle baksın yarabbi
Şarkı olup dilden dile dolaşsın
Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi
Şarkı olup dilden dile dolaşsın
Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi
Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi
Öğrensin suçunu, kötülüğünü
Fark etsin ne kadar küçüldüğünü
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Adalet yerini bulsun yarabbi
-
Konuşsana bir tanem
Neden hep susuyorsun
Susmak neyi halleder
Neden anlatmıyorsun
***
Gizleme ne olursun
Saklama hislerini
Sende bana aşıksın
Hem de deliler gibi
***
Neden suskun gözlerin
Neden mahsun bakıyor
Gözlerin gözlerimden
Sanki bir şey saklıyor
***
Gizleme ne olursun
Saklama hislerini
Sende bana aşıksın
Hem de deliler gibi
-
Tanıtma kimseye sakın kendini, kendini
Anlatma kimseye sakın derdini, derdini
Tanıtma kimseye sakin kendini, kendini
Anlatma kimseye sakin derdini, derdini
Çaldırma kimseye sakın kalbini, kalbini
Dayanamam dayanamam, dayanamam dayanamam
***
Seni benden başka kimse görmesin, görmesin
Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin
Seni benden başka kimse görmesin, görmesin
Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin
Seni benden başka kimse sevmesin, sevmesin
Dayanamam dayanamam, dayanamam dayanamam
***
Bir başkası ellerini tutarsa, tutarsa
Bir başkası gözlerine bakarsa, bakarsa
Bir başkası ellerini tutarsa, tutarsa
Bir başkası gözlerine bakarsa, bakarsa
Bir başkası yüreğini yakarsa, yakarsa
Dayanamam dayanamam, dayanamam dayanamam
***
Seni benden başka kimse görmesin, görmesin
Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin
Seni benden başka kimse görmesin, görmesin
Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin
Seni benden başka kimse sevmesin, sevmesin
Dayanamam dayanamam, dayanamam dayanamam
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Ne şarkımsın artık, ne de şiirim
Ne şarkımsın artık, ne de şiirim
Söz oldun sevgilim, düştün dilimden
Söz oldun sevgilim, düştün dilimden
***
Ne aşkımsın artık, ne de sevgilim
Ne aşkımsın artık, ne de sevgilim
El oldun sevgilim, düştün gözümden
El oldun sevgilim, düştün gözümden
***
Düştün gözümden, düştün gözümden
El oldun sevgilim, düştün gözümden
Düştün gözümden, Allah düştün gözümden
El oldun sevgilim, düştün gözümden
***
Git artık, ne olur, uzaklaş benden
Git artık, ne olur, uzaklaş benden
Gel desem de, sakın gelme yanıma
Gel desem de, sakın gelme yanıma
***
Eğer ki birazcık gururun varsa
Eğer ki birazcık gururun varsa
Ölünceye kadar çıkma karşıma
Ölünceye kadar çıkma karşıma
***
Düştün gözümden, düştün gözümden
El oldun sevgilim, düştün gözümden
Düştün gözümden, Allah düştün gözümden
El oldun sevgilim, düştün gözümden
***
Düştün gözümden, düştün gözümden
El oldun sevgilim, düştün gözümden
Düştün gözümden, Allah düştün gözümden
El oldun sevgilim, düştün gözümden
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