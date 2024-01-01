Dertler İnsanı Sevgiye muhtaçtım ben bir zamanlar Sevdimde ne oldu anlayamadım İnanamam artık beni sevene Ben bu yüzden oldum dertler insanı *** Sevgiye muhtaçtım ben bir zamanlar Sevdimde ne oldu anlayamadım İnanamam artık beni sevene Ben bu yüzden oldum dertler insanı *** Anam yok, babam yok Yanlızlık korkusu çöktü içime Kimsem yok, yârim yok Yalnızlık korkusu çöktü üstüme *** Anam yok, babam yok Yanlızlık korkusu çöktü içime Kimsem yok, yârim yok Yalnızlık korkusu çöktü üstüme *** Bu kötü yazıyı nasıl sileyim? Tanrım al canımı rahat edeyim Dostu, düşmanımı ben bilemedim Ben bu yüzden oldum dertler insanı *** Bu kötü yazıyı nasıl sileyim? Tanrım al canımı rahat edeyim Dostu, düşmanımı ben bilemedim Ben bu yüzden oldum dertler insanı *** Anam yok, babam yok Yanlızlık korkusu çöktü üstüme Kimsem yok, yârim yok Yalnızlık korkusu çöktü üstüme *** Anam yok, yarim yok Yanlızlık korkusu çöktü üstüme Kimsem yok, yârim yok Yalnızlık korkusu çöktü üstüme

Ceza Ona öyle kötü bir ceza ver ki Zalimlere ibret olsun yarabbi Suçunu yüzüne öyle haykır ki Bütün cümle alem duysun yarabbi Suçunu yüzüne öyle haykır ki Bütün cümle alem duysun yarabbi *** Öğrensin suçunu, kötülüğünü Fark etsin ne kadar küçüldüğünü Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Adalet yerini bulsun yarabbi *** Suçuna yakışır bir ceza olsun Gören ibretle baksın yarabbi Şarkı olup dilden dile dolaşsın Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi Şarkı olup dilden dile dolaşsın Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi Öğrensin suçunu, kötülüğünü Fark etsin ne kadar küçüldüğünü Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Adalet yerini bulsun yarabbi

Konuşsana Bir Tanem Konuşsana bir tanem Neden hep susuyorsun Susmak neyi halleder Neden anlatmıyorsun *** Gizleme ne olursun Saklama hislerini Sende bana aşıksın Hem de deliler gibi *** Neden suskun gözlerin Neden mahsun bakıyor Gözlerin gözlerimden Sanki bir şey saklıyor *** Gizleme ne olursun Saklama hislerini Sende bana aşıksın Hem de deliler gibi

Dayanamam Tanıtma kimseye sakın kendini, kendini Anlatma kimseye sakın derdini, derdini Tanıtma kimseye sakin kendini, kendini Anlatma kimseye sakin derdini, derdini Çaldırma kimseye sakın kalbini, kalbini Dayanamam dayanamam, dayanamam dayanamam *** Seni benden başka kimse görmesin, görmesin Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin Seni benden başka kimse görmesin, görmesin Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin Seni benden başka kimse sevmesin, sevmesin Dayanamam dayanamam, dayanamam dayanamam *** Bir başkası ellerini tutarsa, tutarsa Bir başkası gözlerine bakarsa, bakarsa Bir başkası ellerini tutarsa, tutarsa Bir başkası gözlerine bakarsa, bakarsa Bir başkası yüreğini yakarsa, yakarsa Dayanamam dayanamam, dayanamam dayanamam *** Seni benden başka kimse görmesin, görmesin Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin Seni benden başka kimse görmesin, görmesin Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin Seni benden başka kimse sevmesin, sevmesin Dayanamam dayanamam, dayanamam dayanamam